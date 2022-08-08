СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили злоумшленников, птавшихся продать бронежилет, шлем и прибор ночного видения для военнх.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности предотвратила незаконную продажу в Киеве оптовой партии защитного снаряжения, которое предназначалось для нужд украинских войск. Среди изъятого у злоумышленников - сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств и приборов ночного видения", - говорится в сообщении.

Правоохранители конфисковали имущества более чем на 15 млн грн. и передали ВСУ.

"Это стало возможным благодаря реагированию СБУ совместно с Бюро экономической безопасности, разоблачившим незаконную сделку в июне. Тогда правоохранители ликвидировали масштабную схему нелегального сбыта военного снаряжения и амуниции, которые ввозились из-за границы под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины".

Для реализации сделки ее участники вносили недостоверные сведения в таможенные декларации. Конечными получателями продукции указывали военные подразделения нашего государства, а деньги на приобретение импортных товаров собирали у родственников украинских защитников и волонтеров.

Однако вместо бесплатной передачи соответствующего снаряжения на нужды обороны злоумышленники сбывали его гражданам по искусственно завышенным ценам. Покупателей подыскивали на специализированных интернет-платформах и соцсетях", - говорится в сообщении.





Полученные "прибыли" выводили в тень из-за аффилированных коммерческих структур.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины, использовав поддельные документы.

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По материалам СБУ, им сообщено о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников махинаций.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.







