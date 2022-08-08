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СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили злоумшленников, птавшихся продать бронежилет, шлем и прибор ночного видения для военнх.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности предотвратила незаконную продажу в Киеве оптовой партии защитного снаряжения, которое предназначалось для нужд украинских войск. Среди изъятого у злоумышленников - сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств и приборов ночного видения", - говорится в сообщении.

Правоохранители конфисковали имущества более чем на 15 млн грн. и передали ВСУ.

"Это стало возможным благодаря реагированию СБУ совместно с Бюро экономической безопасности, разоблачившим незаконную сделку в июне. Тогда правоохранители ликвидировали масштабную схему нелегального сбыта военного снаряжения и амуниции, которые ввозились из-за границы под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины".

СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ 01

Для реализации сделки ее участники вносили недостоверные сведения в таможенные декларации. Конечными получателями продукции указывали военные подразделения нашего государства, а деньги на приобретение импортных товаров собирали у родственников украинских защитников и волонтеров.

Однако вместо бесплатной передачи соответствующего снаряжения на нужды обороны злоумышленники сбывали его гражданам по искусственно завышенным ценам. Покупателей подыскивали на специализированных интернет-платформах и соцсетях", - говорится в сообщении.


СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ 02

Полученные "прибыли" выводили в тень из-за аффилированных коммерческих структур.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины, использовав поддельные документы.

Смотрите: В Киеве известную сеть Военторг "ДиСи" подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ. ФОТО


СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ 03

По материалам СБУ, им сообщено о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников махинаций.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.


СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ 04

СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ 05

Киев (25659) помощь (7861) СБУ (19985) ВСУ (6670) хищения (104)


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Кто-то из "начальства или военных" явно им помогал.
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08.08.2022 13:25 Ответить
Елементарно Ватсон!

Без митників -не проїхало б через кордон....
Без ментів - не проїхало по наших догрогах....
Без військових - не замовило б як "гуманітарку".....
Без чиновників - і т.д.
добавте самі....

Зараз знайдуть Одного відбувайла і "умовно" його посадять
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08.08.2022 14:06 Ответить
Тепер треба прив'язати це до Порошенка, і задачу, яку виконує єрмак за наказами Путіна і Бєні - посадити Порошенка - буде виконано.
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08.08.2022 13:26 Ответить
елементарно, Ватсон:

Свинарчуки, Барига-на крові...

цього буде достаньо для "мудрогельного українського наріду"
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08.08.2022 13:45 Ответить
Блін ... демотивує ... Тому краще активничати з відомими волонтерами, та фондами.
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08.08.2022 13:33 Ответить
А що минула тема не сподобалась? Де люди кажуть що на потоки присіли з ГП та ОП, а всім іншим заборонено. Що військові не від гарного життя купляють собі спорядження, і що ціни на спорядження в Україні в магазинах вищі ніж у Поляків в 3 раза, а у Поляків на 50% відсотків вищі ніж у німців. Якщо зараз буде хтось ікати за налоги, то зрозумійте що +30 відсотків які додатково знімуть налогами для військових буде +50% до ціни. Держава не може забезпечити військових, необхідним. А цім людям заплатили кошти для того щоб вони завезли те що потрібно, хоча більшість з цього товару це є цивільне, протигази і коптери наприклад цивільних моделей. Медична аптечка принципово теж.
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08.08.2022 13:47 Ответить
И куда пропала цифра 73 миллиона и стала 15 миллионов. Кому 58 миллионов отдали?
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08.08.2022 13:51 Ответить
Мда.. Угадайте с 3х раз - кто крышует бизнес!?
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08.08.2022 18:20 Ответить
 
 