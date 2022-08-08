Харьковский телевизионщик изготовлял для оккупантов "патриотические листовки" и отправлял их дочери в РФ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, он изготовлял листовки для поднятия "боевого духа" оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, художник-постановщик одного из местных телеканалов Харьковщины изготовлял у себя дома листовки с изображением вражеской символики и триколора российского флага. Харьковчанин распространял листовки через свою дочь, проживающую в РФ. Она посылала российским министерствам "изделия" своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" с целью поднятия "боевого духа"", - говорится в сообщении.







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Отмечается, что также мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.