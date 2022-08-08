Харьковский телевизионщик изготовлял для оккупантов "патриотические листовки" и отправлял их дочери в РФ, - Офис Генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, он изготовлял листовки для поднятия "боевого духа" оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, художник-постановщик одного из местных телеканалов Харьковщины изготовлял у себя дома листовки с изображением вражеской символики и триколора российского флага. Харьковчанин распространял листовки через свою дочь, проживающую в РФ. Она посылала российским министерствам "изделия" своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" с целью поднятия "боевого духа"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.
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от гнида рашистська.
таке лайно тiльки копняками на розмiнування .
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Вот, никогда не было и опять произошло. Украину жёстко критикует "Комитета защиты журналистов", который является крупнейшей международной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Вчера, 28 июля 2022 г, в Париже, Комитет защиты журналистов публично заявил: - Украинские законодатели должны пересмотреть законопроект о СМИ, который угрожает ограничить свободу прессы в стране и отдалит ее от стандартов Европейского Союза.
Ой! А как же так? Мы же только получили кандидатство в члены ЕС. Неужели руководство Украины решится, в стиле Януковича, отказаться от кандидатства в обмен на полный контроль за СМИ для узурпации власти? Как интересно.
Еще 1 июля Ольга Герасимюк, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, государственного регулятора вещания, заявила, что закон о СМИ, впервые предложенный в 2019 году, может быть поставлен на голосование парламентом страны, Верховной Радой, «летом, до Дня независимости [24 августа]».
Согласно сообщениям СМИ и тексту законопроекта, с которым ознакомился КЗЖ, в случае его принятия закон расширит полномочия регулирующего органа, позволив ему аннулировать регистрацию новостных интернет-изданий, налагать на них штрафы и закрывать их по решению суда. Фактически - это атака на свободу слова.
При этом Украина является кандидатом на вступление в Европейский Союз, и для начала переговоров о членстве ей необходимо реформировать свои законы о СМИ, многие из которых были введены в действие в 1990-х годах, согласно сообщениям СМИ и заявлению Европейской комиссии. Но точно не надо реформировать в шаблонах России и СССР.
А в конце заявления КЗЖ есть вишенка на торте - упоминание об отключении вещания Прямого, 5-го и Эспрессо. На Западе внимательно следят за всем происходящим. Все фиксируют и делают выводы. И если кто-то хочет подергать тигра за усы, то это он делает абсолютно зря. Можно остаться без рук. В лучшем случае.
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі
«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
перед вступом до ЄС скасуємо...бо з такими вилупками до ЄС не дотягнемо
Не важко здогадатись скільки отримає цей прихильник совка.
Імітатори, "працюйте" далі, аби на фронт не йти.
7 лет росстрла ему
А если серьёзно то даже пятнашки мало
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- Плачу... Он даже кнігу мою прочітал! Может, і мнє прочітать?..
Присудок йому - рити окопи на нуль