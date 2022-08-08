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Харьковский телевизионщик изготовлял для оккупантов "патриотические листовки" и отправлял их дочери в РФ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, он изготовлял листовки для поднятия "боевого духа" оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Харьковский телевизионщик изготовлял для оккупантов патриотические листовки и отправлял их дочери в РФ, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, художник-постановщик одного из местных телеканалов Харьковщины изготовлял у себя дома листовки с изображением вражеской символики и триколора российского флага. Харьковчанин распространял листовки через свою дочь, проживающую в РФ. Она посылала российским министерствам "изделия" своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" с целью поднятия "боевого духа"", - говорится в сообщении.


Харьковский телевизионщик изготовлял для оккупантов патриотические листовки и отправлял их дочери в РФ, - Офис Генпрокурора 02
Харьковский телевизионщик изготовлял для оккупантов патриотические листовки и отправлял их дочери в РФ, - Офис Генпрокурора 03

Смотрите: Жительнице Краматорска сообщено о подозрении, она передавала оккупантам данные о местах дислокации украинских военных, - Офис генпрокурора. ФОТО

Отмечается, что также мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.

Харьковщина (5577) коллаборационизм (880) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+28
Вот же тварь.
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08.08.2022 13:28
+22

от гнида рашистська.

таке лайно тiльки копняками на розмiнування .
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08.08.2022 13:28
+8
привьяжіть гада у пустці та скиньте координати оркам як "база найомніков"
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08.08.2022 13:35
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Вот же тварь.
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08.08.2022 13:28 Ответить
привьяжіть гада у пустці та скиньте координати оркам як "база найомніков"
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08.08.2022 13:35 Ответить

от гнида рашистська.

таке лайно тiльки копняками на розмiнування .
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08.08.2022 13:28 Ответить
теперь можно и его следом отправить. Бандеролью. Интересно, новая почта бандероли с телевизионщиками принимает ,или сразу на укрпочту надо обращаться?
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08.08.2022 13:30 Ответить
скоріш за все у нас немає поштового сполучення з рфією..треба через Китай
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08.08.2022 13:37 Ответить
Чергова мерзенна ублюдіна...
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08.08.2022 13:30 Ответить
На коляку цього покидька 😠
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08.08.2022 13:33 Ответить
З цими врученнями підозри,збиранням доказової бази,співпрацею з слідством і суддею,хлопчина відбудеться переляком.Хтось ,правда отримає позачергове звання.А що книжки Янека заборонені в Україні?Ільф і Петров,без Башарова, під питанням,Булгаков ще не вирішили до кінця,але Яник?
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08.08.2022 13:35 Ответить
а Боневтік?
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08.08.2022 15:54 Ответить
І цю мразоту під заставу відпустять?
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08.08.2022 13:35 Ответить
вот ведь гомнюк..., пусть сожрет свои листівки...
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08.08.2022 13:36 Ответить
Кастрировать и заклеить листовкой!
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08.08.2022 13:39 Ответить
"Комітет захисту журналістів" жорстко пройшовся по українських реаліях. Ой!
https://www.youtube.com/watch?v=XpeiDhgJfOg&list=RDCMUC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&start_radio=1


https://t.me/BerezaJuice Березовый сок https://t.me/BerezaJuice

Вот, никогда не было и опять произошло. Украину жёстко критикует "Комитета защиты журналистов", который является крупнейшей международной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Вчера, 28 июля 2022 г, в Париже, Комитет защиты журналистов публично заявил: - Украинские законодатели должны пересмотреть законопроект о СМИ, который угрожает ограничить свободу прессы в стране и отдалит ее от стандартов Европейского Союза.

Ой! А как же так? Мы же только получили кандидатство в члены ЕС. Неужели руководство Украины решится, в стиле Януковича, отказаться от кандидатства в обмен на полный контроль за СМИ для узурпации власти? Как интересно.

Еще 1 июля Ольга Герасимюк, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, государственного регулятора вещания, заявила, что закон о СМИ, впервые предложенный в 2019 году, может быть поставлен на голосование парламентом страны, Верховной Радой, «летом, до Дня независимости [24 августа]».

Согласно сообщениям СМИ и тексту законопроекта, с которым ознакомился КЗЖ, в случае его принятия закон расширит полномочия регулирующего органа, позволив ему аннулировать регистрацию новостных интернет-изданий, налагать на них штрафы и закрывать их по решению суда. Фактически - это атака на свободу слова.

При этом Украина является кандидатом на вступление в Европейский Союз, и для начала переговоров о членстве ей необходимо реформировать свои законы о СМИ, многие из которых были введены в действие в 1990-х годах, согласно сообщениям СМИ и заявлению Европейской комиссии. Но точно не надо реформировать в шаблонах России и СССР.

А в конце заявления КЗЖ есть вишенка на торте - упоминание об отключении вещания Прямого, 5-го и Эспрессо. На Западе внимательно следят за всем происходящим. Все фиксируют и делают выводы. И если кто-то хочет подергать тигра за усы, то это он делает абсолютно зря. Можно остаться без рук. В лучшем случае.
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08.08.2022 13:39 Ответить
і головне, най би вони то використовували би для того щоб звести на ніц пропоганду рф, але ж ні! всі проросійськи пропогандони на їх єдиному аналі...перепрошую каналі працюють.
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08.08.2022 13:44 Ответить
Важливо!
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі

«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
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08.08.2022 13:52 Ответить
походу, начасі, введення смертної кари за держзраду...

перед вступом до ЄС скасуємо...бо з такими вилупками до ЄС не дотягнемо
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08.08.2022 13:40 Ответить
"Загрожувало 15 років в'язниці, а отримала два умовно: У Миколаєві суд разом із прокуратурою «покарали» жінку за роки роботи на розвідку рф".

Не важко здогадатись скільки отримає цей прихильник совка.
Імітатори, "працюйте" далі, аби на фронт не йти.
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08.08.2022 13:43 Ответить
Сделать обязательный тест на детекторе лжи всем гражданам страны на коллаборационизм. Всех кто не прошел тест- в гигантский трудовой концлагерь лет на 10-15. Чтоб хотя бы жратву себе отрабатывали, чтоб не кормить их с налогов.
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08.08.2022 13:44 Ответить
Судячи з "антуражу" в його клоповнику- цей персонаж жрав i *рав не вiдриваючись вiд компа...
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08.08.2022 13:45 Ответить
Прикольный даун
7 лет росстрла ему
А если серьёзно то даже пятнашки мало
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08.08.2022 13:46 Ответить
а казали що заборонити русскім громадянам взагалі заїжджати до України, ізолюватися від рф- це погана ідея, мовляв родичі у багатьох в рф, необов"язково путіна підтримують. Необов"язково, але вибачайте на чолі не написано, а бачите що роблять родичі з рф. А можуть і просто обдурити, що думає людина з ріднею спілкується, а насправді вже даавно на гачку у фсб інформацію зливає. Несвідомо? а від того легше?
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08.08.2022 13:47 Ответить
точно, що на гебешному підвісі під обстрілами сидить, совок некалібрований
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08.08.2022 13:55 Ответить
Не має творчого підходу до виховання таких покидьків.. а він має бути у держави, а не люди мають займатись волонтерством у вихованні(хоч це марно) кацапів... Коли СБУ виявили такий "скарб" у піддослідного: Запитання: Ми біньдєровци ? Ну звичайно відповідь буде - так... то чого у чмошника на сорочці не має плям... ? Потримати в буцигарні, попросити у нього переписати житло сиротам українських патріотів( ну так як він вже встав на шлях виправлення) і провести до кордону Велікага Мордера дать йому п'ятак на водку і пашоль атседа вон....
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08.08.2022 14:00 Ответить
Відправте його самого донці в РФ. Бандеролью.
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08.08.2022 14:00 Ответить
А коли хоч одне затримання таких виродків перейде в реальний судовий процес і максимальне покарання???
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08.08.2022 14:08 Ответить
Сфотографировать этого мальчика в трусиках распятым на тюремной параше и отправить доньке в рф для поддержания боевого духа.
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08.08.2022 14:22 Ответить
чоловік зберігав у себе вдома... книгу колишнього президента-втікача. Джерело:
*************

- Плачу... Он даже кнігу мою прочітал! Может, і мнє прочітать?..

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08.08.2022 14:31 Ответить
КОНЧЕНА ІСТОТА, НАЖАЛЬ ТАКІ В ХАРКОВІ ЩЕ Є, ТА І НЕ ТІЛЬКИ В ХАРКОВІ, А ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
Присудок йому - рити окопи на нуль
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09.08.2022 13:35 Ответить
Ні,краще розміновувати мінні поля.
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09.08.2022 17:18 Ответить
 
 