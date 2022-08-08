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Российский танкист Куликов, расстрелявший дом в Чернигове, получил 10 лет за решеткой. ФОТО

Деснянский районнй суд Чернигова приговорил российского танкиста Михаила Куликова к 10 годам лишения свобод за нарушение законов и обчаев войн, расстрел гражданской многотажки на окраине Чернигова в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил судебный корреспондент "Новинарні" из помещения суда.

Российский танкист Куликов, расстрелявший дом в Чернигове, получил 10 лет за решеткой 01

"Прокуратура доказала вину оккупанта в особо тяжком преступлении, по которому предусмотрена мера наказания - от 8 до 15 лет тюрьмы. Обвинитель Артем Дикий просил приговорить российского военного преступника к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы и взыскать с него 25 тысяч гривен судебных издержек. Избирая меру наказания, суд учел раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие отягчающих обстоятельств", - говорится в материале.

Суд постановил процессуальные расходы возложить на Куликова – взыскать 25 тысяч гривен.

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Отмечается, что сержант Куликов признал свою вину, сотрудничал со следствием, воспользовался правом участия в прениях и правом последнего слова. Он просил прощения и говорил, что "кается с самого начала и по сей день".

Напомним, Куликов 26 февраля вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали Кольцевой в направлении Александровки. В этот момент он получил приказ вернуть башню танка в сторону многоэтажки и нанести удар. Оккупант приказ выполнил и попал в квартиру на 10 этаже — почти полностью ее разрушил. Людей в этот момент внутри не было. В тот же день, 26 февраля, танк оккупантов уничтожили, а Куликова и Щеткина взяли в плен. 24 мая обоим танкистам вручили подозрение в нарушении правил войны.

армия РФ (19578) суд (25136) танк (2269) Чернигов (890) военные преступления (1447) Шишимарин Вадим (9)


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Топ комментарии
+45
Да вы бы его еще в угол поставили и запретили на неделю телевизор смотреть, идиоты. Вы там вообще *банулись? Террористу за попытку массового убийства, обстрел из пушки жилого многоквартирного дома ему десять лет и штраф 500 баксов? Да у нас за коробок конопли больше дают. Рашисты со смеху падают над нашими судами. Поетому они и лезут сюда как мухи
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08.08.2022 14:08
+27
максимальный возможный срок 15 лет, а гос обвинение просит 10,5 ? это точно прокурор, а не адвокат?
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08.08.2022 14:09
+23
та він і близько не кається, а що з командиром, який надавав наказ стріляти по будинку?
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08.08.2022 14:05
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та він і близько не кається, а що з командиром, який надавав наказ стріляти по будинку?
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08.08.2022 14:05 Ответить
Мож выпустили уже
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08.08.2022 14:06 Ответить
может у кобзона уже
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08.08.2022 14:08 Ответить
А шо, його теж затримали?
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08.08.2022 14:16 Ответить
Теперь ОН - дежурный "ПЕТУХ" на зоне и место возле параши ( пожизненно опущенный )
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08.08.2022 16:42 Ответить
тоді росіяни відхопили знатної піз.....ди
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsY5j-lfGQOU%26fbclid%3DIwAR2wt7alY35edtCSmbdvUf_0rkMxKkgZcYgpfSWkLCAPEQwbWwBv9U-0W2I&h=AT1Xn4cfUsyzpjF70vwdTK1bWiEK6SzA2sz9Li3aGDHlCCw_AtDb9luk1DcD97ksmyamVYm0hTkXDZujFwSrW0dy7l2_IPFsqScCDDRvdD8vrgc0FRMEyxQ2fD9Agx4EXIY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2rj_L8cqcv7qmQHcQF4dPUCXE6zyWFXWIjyJt3WD9qT8z0TJAoktbBLhKd5fe-Jun7U8NRS7iF9B48ekmo6UJidHR0kTcb73HQ6aANRu3L7U0cAaK4xFzWo0Supqxy1unj https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
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08.08.2022 14:30 Ответить
Даздравствуєт самий гуманний суд в мірє...
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08.08.2022 14:05 Ответить
так если прокурор просит 10 с половиной, почему суд должен больше давать? вопрос к прокурору
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08.08.2022 14:10 Ответить
а суд на поводке у прокуратуры как на Роssии?
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08.08.2022 15:06 Ответить
а судье не выгодно сильно отходить от позиции прокурора. даст намного меньше чем просит прокурор - получит апелляцию от прокурора. даст больше - от адвоката. у них тоже статистика дел ведется, и чем меньше апелляций получит судья по своим делам, тем меньше у него будет головняка. а вот прокурор в таком деле мог бы и по максимуму просить.
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08.08.2022 17:48 Ответить
10 лет? А почему не пожизненное? Или он не пришел сюда убивать нас?
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08.08.2022 14:06 Ответить
тому що рохерачити з танка квартиру то є... відсутність обтяжуючих обставин
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08.08.2022 15:36 Ответить
Да вы бы его еще в угол поставили и запретили на неделю телевизор смотреть, идиоты. Вы там вообще *банулись? Террористу за попытку массового убийства, обстрел из пушки жилого многоквартирного дома ему десять лет и штраф 500 баксов? Да у нас за коробок конопли больше дают. Рашисты со смеху падают над нашими судами. Поетому они и лезут сюда как мухи
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08.08.2022 14:08 Ответить
Это политика и 73 процента должны понять их ответственность
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08.08.2022 15:23 Ответить
У нас в офисе президента больше половины такие же твари сидят. Поэтому других решений не стоит ждать пока враги народа не будут уничтожены.
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08.08.2022 18:09 Ответить
" відсутність обтяжуючих обставин" - это сильно.
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08.08.2022 14:09 Ответить
А еще он *Він просив пробачення та казав, що "кається з самого початку і по сьогоднішній день* Хозяевам уничтоженного дома, который они строили и обживали всю жизнь, горбатясь на наше сраное государство, они приносят извинения и всего хорошего и держаться....
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08.08.2022 14:15 Ответить
А потом его обменяют и он поедет домой. Так себе ответственность.
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08.08.2022 14:58 Ответить
"підозру в порушенні правил війни"-тоже не слабо.

Джерело:
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08.08.2022 14:16 Ответить
максимальный возможный срок 15 лет, а гос обвинение просит 10,5 ? это точно прокурор, а не адвокат?
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08.08.2022 14:09 Ответить
ученики і последователі товаріщща медведчука
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08.08.2022 17:33 Ответить
Осталось только поймать и привезти на суд насильников и педофилов из Бучи, чтобы наши суды присудили им два месяца тюрьмы и штраф 100 гривень.
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08.08.2022 14:10 Ответить
Не сдался сам, а взяли в плен - раскаяние пусть в жопу себе засунет. Мы эту мразь 10 лет будем кормить, и тратить свои деньги на восстановление, а оно по досрочному выйдет за хорошее поведение.
Надо делать петицию и задействовать пленных в разминировании территорий. Пусть хоть с пользой на свежем воздухе поработают, чтобы наши не подставлялись.
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08.08.2022 14:11 Ответить
А чому не умовний строк? Називайте прізвища цих у#бків портновських суддів. Вже давно настав час людям самим карати цих куплених в#*******, поки країною керують фсбешні мерзотні дєрьмаки з татаровими.
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08.08.2022 14:12 Ответить
Подожди, еще не вечер. Етот террорист еще со своим адвокатом подадут апеляцию, за то что их незаконно взяли в плен и *выбивали у него показания*, и еще посадят наших солдат которые взяли его в плен, а ету гниду отпустят и компенсацию присудят. Смешно, но в 2014-15-х года такое было сплошь и рядом на дамбасе, когда судили наших добровольцев, а не боевиков.
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08.08.2022 14:19 Ответить
У нас і в судах просочилося АІ? Скоро ЗСУ будуть сторки давати за нєгуманноє взятіє в плєн!
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08.08.2022 14:13 Ответить
Для кацапа кічча не покарання - атрибут"справжнього чоловіка" а ще й на біндєровщіне... дурник розуміє, що його можливо обміняють, і відразу з трьохлінійкою на передову ... м'ясо їм ой як потрібне... огидно інше, шо у них - непотріб, у нас найкращі....
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08.08.2022 14:14 Ответить
Зараз він вже не військовополонений, а воєнний злочинець. Тому - який обмін? Військовополонені, за Женевською конвенцією, мають бути звільнені й відправлені на батьківщину після завершення бойових дій, а засуджені будуть відбувати повний строк. Правда, я згоден, що покарання надто м'яке. Треба, щоб відносно іноземців діяло правило, що покарання для них мусить бути не м'якшим, ніж для українців у їхній державі - принцип симетричності. А у даному випадку з нього та й його командира треба ще стягнути компенсацію за завдану шкоду.
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08.08.2022 14:29 Ответить
який обмін?

841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого"
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08.08.2022 15:15 Ответить
Это просто плевок в украинский народ
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08.08.2022 14:17 Ответить
А де сидітиме це падло? Маю надію, шо цього вилупка на зоні зроблять повією для збоченців.
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08.08.2022 14:18 Ответить
Тю! Налякав бабу прутнем. Та у них СПЕЦНАЗІВЦІВ командири "виховують" держаком від швабри у сраку.
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08.08.2022 14:31 Ответить
А погибшие и искалеченые люди,это что не те обстоятельства,чтобы пожизнено?***** портновско-киваловские!
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08.08.2022 14:18 Ответить
та ничо он не кается, по морде судя. а вот крикнуть "да здравствует деснянский суд,...... " в любой момент готов, в надежде 8 лет получить. условно.
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08.08.2022 14:20 Ответить
Какое раскаянье. Он еле сдерживается чтобы не заржать.
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08.08.2022 14:29 Ответить
Nu tak nada chtob on dolga tam nesidel , razve v tjurmah netu dobrih ukrainskih patriotov , kto mog jemu bezplatna v VIP lozhu na koncert Kabzona organizovati ?
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08.08.2022 14:23 Ответить
грьобане зельонське посміховисько!
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08.08.2022 14:30 Ответить
Є одна данська художня стрічка, називається в оригіналі "Under sandet" - "Моя земля", 2017 року. Фабула фільму про те, як полонені німецькі солдати розміновують узбережжя Данії від своїх же мін, розкиданих там під час Другої Світової німецькими військами.

Саме так має поступити Україна з полоненими рашистами - усіх відпоавити на розмінування Донбасу та решти замінованих росіянами територій! Ніяких 10 років!
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08.08.2022 14:32 Ответить
Дивно, що під заставу не випустили.
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08.08.2022 14:35 Ответить
Приговор по одной статье,и без отягчающих?А незаконно границу пересек!А кто знает какие он еще свинособачьего командира приказы выполнял?Вы еще добавте с правом на досрочку.........................................******** просто............................................................
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08.08.2022 14:36 Ответить
маю надію покарання у нас буде відбувати?? чи гуманно здамо раїсі???
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08.08.2022 14:38 Ответить
Та ви що знущаєтесь, які 10ть років та вам взагалі дах зірвало він окупант відразу довічне не менш і використовувати його на благо військових як мінімум
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08.08.2022 14:51 Ответить
А дал бы мусору по *****, закрыли б на 12.
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08.08.2022 14:52 Ответить
Та хоть 200 лет ему дали бы.....ему от этого фиолетово....все равно обменяют и сидеть весь строк не будет. 😐😐
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08.08.2022 14:53 Ответить
в загальний барак його
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08.08.2022 14:55 Ответить
Пока в этой стране не будет создан альтернативный суд присяжных с избираемыми на несколько лет судьями, с четким контролем их расходов, после чего не будут разогнаны все действующие суды с волчьим билетом судьям - тольку в стране не будет. Судейско-прокурорская мафия - это порождение совка и сломать совковые методы невозможно, можно ли полностю перестроить систему, с нуля. Если мы этого не сделаем украинские суды отменят результаты нашей победы и вернут территории мордору.
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08.08.2022 14:55 Ответить
на московії 10 рокув дають за лайк, а у нас військовим злочинцям. Довбані гуманісти. Причому тилові.
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08.08.2022 15:00 Ответить
Та сразу под подписку о невыезде и отпустить 🤬🤬🤬
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08.08.2022 15:16 Ответить
В петушатнике прибудет.
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08.08.2022 15:20 Ответить
!0 років ну це як знущання ,вони вбивають і катують наших полонених ,кожен день вбивають мирних жителів руйнують наші міста ,а наші корумповані суди ніяк не хочуть розуміти що війна ,ворог хоче знищити наш народ.
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08.08.2022 15:24 Ответить
10 років.. сміх та й годі, воно падло нищило безневинних людей а йому 10 років..може ще й умови як в готелі, чого ж там вже
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08.08.2022 15:51 Ответить
а чого обурюватись ;суди прокацапські татаровські-ермаківскі(петіна рехворма),це ще добре що людей з многоетажки не оштрафували за то що неправильно себе вели.Немає слів,коли вже почнемо іх наказувати,може краще й фізично,це не суді а покидьки
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08.08.2022 15:52 Ответить
Судді мабуть пообіцяли квартирку в підмосковщині!
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08.08.2022 17:38 Ответить
Хто людям компенсує втрачене житло та майно? Добренький суддя? ,До сраки його каяття, посади його знову у танк , так він наробить горя.
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08.08.2022 17:59 Ответить
Ці суки в полоні всі каяться. Може за це їх взагалі відпустити?
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09.08.2022 11:11 Ответить
Рашист має здоровий вигляд, вироком задоволений, скоро обміняють і все.
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09.08.2022 12:20 Ответить
 
 