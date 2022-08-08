Российский танкист Куликов, расстрелявший дом в Чернигове, получил 10 лет за решеткой. ФОТО
Деснянский районнй суд Чернигова приговорил российского танкиста Михаила Куликова к 10 годам лишения свобод за нарушение законов и обчаев войн, расстрел гражданской многотажки на окраине Чернигова в феврале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил судебный корреспондент "Новинарні" из помещения суда.
"Прокуратура доказала вину оккупанта в особо тяжком преступлении, по которому предусмотрена мера наказания - от 8 до 15 лет тюрьмы. Обвинитель Артем Дикий просил приговорить российского военного преступника к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы и взыскать с него 25 тысяч гривен судебных издержек. Избирая меру наказания, суд учел раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие отягчающих обстоятельств", - говорится в материале.
Суд постановил процессуальные расходы возложить на Куликова – взыскать 25 тысяч гривен.
Отмечается, что сержант Куликов признал свою вину, сотрудничал со следствием, воспользовался правом участия в прениях и правом последнего слова. Он просил прощения и говорил, что "кается с самого начала и по сей день".
Напомним, Куликов 26 февраля вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали Кольцевой в направлении Александровки. В этот момент он получил приказ вернуть башню танка в сторону многоэтажки и нанести удар. Оккупант приказ выполнил и попал в квартиру на 10 этаже — почти полностью ее разрушил. Людей в этот момент внутри не было. В тот же день, 26 февраля, танк оккупантов уничтожили, а Куликова и Щеткина взяли в плен. 24 мая обоим танкистам вручили подозрение в нарушении правил войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsY5j-lfGQOU%26fbclid%3DIwAR2wt7alY35edtCSmbdvUf_0rkMxKkgZcYgpfSWkLCAPEQwbWwBv9U-0W2I&h=AT1Xn4cfUsyzpjF70vwdTK1bWiEK6SzA2sz9Li3aGDHlCCw_AtDb9luk1DcD97ksmyamVYm0hTkXDZujFwSrW0dy7l2_IPFsqScCDDRvdD8vrgc0FRMEyxQ2fD9Agx4EXIY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2rj_L8cqcv7qmQHcQF4dPUCXE6zyWFXWIjyJt3WD9qT8z0TJAoktbBLhKd5fe-Jun7U8NRS7iF9B48ekmo6UJidHR0kTcb73HQ6aANRu3L7U0cAaK4xFzWo0Supqxy1unj https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
Джерело:
Надо делать петицию и задействовать пленных в разминировании территорий. Пусть хоть с пользой на свежем воздухе поработают, чтобы наши не подставлялись.
841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого"
Саме так має поступити Україна з полоненими рашистами - усіх відпоавити на розмінування Донбасу та решти замінованих росіянами територій! Ніяких 10 років!