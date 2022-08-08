Черкасские активисты возле СИЗО облили зеленкой депутата ОПЗЖ Замирайла, подозреваемого в поддержке РФ. ВИДЕО+ФОТО
Активісти облили зеленкою ексдепутата забороненої партії "ОПЗЖ" Черкаської міськради Олександра Замирайла, коли той виходив із СІЗО. Депутата підозрюють у підтримці країни-агресора, а випустили під заставу в 208 тис. грн.
Об этом сообщает местный сайт 18000, передает Цензор.НЕТ.
"Александра Замирайло, которого сегодня выпустили под залог, облили зеленкой. Также возле памятника погибшим воинам Замирайло встал на колено и извинился. – Я прошу прощения у всех воинов. "Азов", "Нацкорпус", "Правый сектор"… Пацаны , оставайтесь в живых и возвращайтесь домой к своим семьям", – сказал он.
По информации Черкасской областной прокуратуры, указанное лицо после запрета деятельности политической партии "ОПЗЖ" продолжало привлекать сторонников "руZкого мера", распространяло информацию, в которой отрицала военную агрессию РФ против Украины, совершение российской армией военных преступлений, а также осуждала деятельность военно-политического руководства. Украины.
При избрании меры пресечения суд определил подозреваемому альтернативный залог в сумме 208 тыс. грн, в то время как прокурор просил минимальную сумму залога 1 млн грн.
В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайла, где он желает смерти украинским воинам, а также победы Путину и пьет вместе с супругой за его здоровье.
Сам Замирайло в суде факт соответствующих разговоров не опровергал, впрочем, акцентировал на том, что они якобы были "частными", а публично он исключительно за Украину и ее суверенитет.
Черкасская прокуратура внесла апелляцию на решение следователя судьи по определению залога в сумме 208 тыс. грн. Завтра, 9 августа, этот вопрос будет рассмотрен Апелляционным судом области.
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208 тис + зеленка на морду - і ти знову нормальний чувак, можеш далі займатись своїми "справами"...
Создать лагерь для таких. Меня назначить комендантом. Ручаюсь, больше месяца никто не протянет. Такого при попытке к бегству...
...А ще потім хором дивуємося: звідки стільки ворожих коригувальників?..
Господь Бог помітив цю шельму двічи: чк ОПиЖиста, та як Замарайла, третій раз помітили активисти Зєльонкою,
тепер треба "мітити" на горло...
Міський голова Південного Харківської області Олександр Брюханов повернувся до виконання своїх обов'язків. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України, але засудили до умовного терміну
Про це https://reyestr.court.gov.ua/Review/104847236 йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.
Він визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Брюханова засудили до 5 років ув'язнення, але звільнили від покарання з умовним терміном у 2 роки. Реального терміну уникнути не вдалося б, якби прокуратура не перекваліфікувала справу зі статті "державна зрада" на статтю про посягання на територіальну цілісність.
https://espreso.tv/na-kharkivshchini-mer-yakiy-zaklikav-ne-chiniti-oporu-okupantam-povernuvsya-do-roboti
Спочатку ваву зробили, вдаривши по носі, потім ваву зеленкою змастили.