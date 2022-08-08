Черкасские активисты возле СИЗО облили зеленкой депутата ОПЗЖ Замирайла, подозреваемого в поддержке РФ. ВИДЕО+ФОТО

Активісти облили зеленкою ексдепутата забороненої партії "ОПЗЖ" Черкаської міськради Олександра Замирайла, коли той виходив із СІЗО. Депутата підозрюють у підтримці країни-агресора, а випустили під заставу в 208 тис. грн.

Об этом сообщает местный сайт 18000, передает Цензор.НЕТ.

"Александра Замирайло, которого сегодня выпустили под залог, облили зеленкой. Также возле памятника погибшим воинам Замирайло встал на колено и извинился. – Я прошу прощения у всех воинов. "Азов", "Нацкорпус", "Правый сектор"… Пацаны , оставайтесь в живых и возвращайтесь домой к своим семьям", – сказал он.

По информации Черкасской областной прокуратуры, указанное лицо после запрета деятельности политической партии "ОПЗЖ" продолжало привлекать сторонников "руZкого мера", распространяло информацию, в которой отрицала военную агрессию РФ против Украины, совершение российской армией военных преступлений, а также осуждала деятельность военно-политического руководства. Украины.

При избрании меры пресечения суд определил подозреваемому альтернативный залог в сумме 208 тыс. грн, в то время как прокурор просил минимальную сумму залога 1 млн грн.

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В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайла, где он желает смерти украинским воинам, а также победы Путину и пьет вместе с супругой за его здоровье.

Сам Замирайло в суде факт соответствующих разговоров не опровергал, впрочем, акцентировал на том, что они якобы были "частными", а публично он исключительно за Украину и ее суверенитет.

Черкасская прокуратура внесла апелляцию на решение следователя судьи по определению залога в сумме 208 тыс. грн. Завтра, 9 августа, этот вопрос будет рассмотрен Апелляционным судом области.