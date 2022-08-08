Найдены обломки сбитой сегодня российской крылатой ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ. ФОТО
Обнаружен обломки ракет "Калибр", впущенной россиянами 8 августа в 10 часов утра.
Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий08.08.2022 19:19 Ссылка
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AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) - високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Дальність: 150 км!
Смерть кацапопідарасам!
Цена ракеты 6.5 млн $, но номер написан маркером от руки. Технологии второй армии мира!
і слава ЗСУ
Карліку ГБсту- ракету в зад. І стартувати.