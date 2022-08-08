Найдены обломки сбитой сегодня российской крылатой ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ. ФОТО

Обнаружен обломки ракет "Калибр", впущенной россиянами 8 августа в 10 часов утра.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.







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