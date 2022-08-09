28 мужчин задержаны при попытке сбежать в Румынию и Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

Почти 30 человек, пытавшихся незаконно попасть в Молдову и Румынию, задержали на днях пограничники Черновицкого отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня утром пограничный наряд отдела "Красноильск" обнаружил и задержал 8 мужчин - жителей Черновицкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областей. Мужчины пытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели упреждающие выстрелы вверх.

Еще 5 человек, незаконно пытавшихся попасть в Румынию, задержали пограничники этого же отдела в выходные.

Также пограничники отделов "Сокиряне", "Кельменцы" и "Герца" за выходные задержали 15 нарушителей границы - жителей Харьковской, Донецкой, Николаевской, Львовской и Черновицкой областей.

Всех правонарушителей доставили в пограничные подразделения для привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Кроме этого, в отношении 2 человек в Нацполицию направлено сообщение о выявлении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.