28 мужчин задержаны при попытке сбежать в Румынию и Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО
Почти 30 человек, пытавшихся незаконно попасть в Молдову и Румынию, задержали на днях пограничники Черновицкого отряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сегодня утром пограничный наряд отдела "Красноильск" обнаружил и задержал 8 мужчин - жителей Черновицкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областей. Мужчины пытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели упреждающие выстрелы вверх.
Еще 5 человек, незаконно пытавшихся попасть в Румынию, задержали пограничники этого же отдела в выходные.
Также пограничники отделов "Сокиряне", "Кельменцы" и "Герца" за выходные задержали 15 нарушителей границы - жителей Харьковской, Донецкой, Николаевской, Львовской и Черновицкой областей.
Всех правонарушителей доставили в пограничные подразделения для привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Кроме этого, в отношении 2 человек в Нацполицию направлено сообщение о выявлении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.
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Щодо "лісових бігунів"... Дідько їх знає. В армії з них діла не буде, в цивільному житті - схоже, також. Я казав би, щоб вони окопи рили.
Так раніше було (як зараз - не скажу, не знаю): коли такому організму не вдавалось відкосити від армії, і він туди врешті потрапляв, для нього служба ставала реальним трешем. Навчитися тим елементарним речам, котрі вимагаються від солдата, воно не може чи не хоче. А от тишком гидити товаришам (нишпорити по тумбочках, "стукати" на них начальству чи творити щось подібне) - це запросто. Як правило, рано чи пізно у хлопців вривався терпець, і воно люто отримувало по організму. Далі - два варіанти: 1) воно тихенько йшло своєчасно "на дємбєль", отримавши "мішок прощальних 3,14здюлєй", а потім, уже в цивільному житті, розповідає всім і кожному, що в армії одні уроди і дебіли; 2) після "акту вдячності товаришів" відправлялося в госпіталь, звідки його комісовували (з аналогічними до п. 1 розповідями).
Отже, висновок: горбатого могила виправляє. І персонаж з ватно-черевним ніком - тому підтвердження.
куда этому населению переместить свои жопы? кто им обеспечит жильё, питание, одежду, работу?
может ты считаешь, что в Украине бесплатно раздают квартиры?
вон я, в начале войны, сидел с семьёй в Гостомеле, ожидая, что, возможно, говённая зелёная власть обьявит об эвакуации или прихлопнет атакующих кацапов!
может тебе напомнить, когда обьявили? когда в Ирпене, Буче, Гостомеле кацапы уже убивали весь мирняк пачками!!!
так вот, никто ничего не обьявлял в первые дни войны, и я решил самостоятельно вывезти семью на западную Украину... может тебе кажется, что там дают бесплатно пожить? я тебе расскажу на примере, Тернополя! в Тернополе, квартиры, которые до войны с трудом сдавались за 2-3 тысячи, начали сдавать по 12-15 тысяч!!!
Может в Тернополе полно работы, чтобы заработать такие деньги?
а вот хрен тебе, а не работа!
Пошел я в Тернопольский военкомат! так может они меня взяли в солдаты и стали платить по "стотыщ", чтобы я мог поддержать семью?
НЕТ!
ну вот и какого хрена ты срёшь тут? просто все должны страдать?
ты думаешь в европе им жизнь будет казаться мёдом?
заткнула бы ты своё хлебало и не отсвечивало
так накуя держать в стране в заложниках еще 30 миллионов человек?
я по Гостомелю уже давно понял, что ты накуй не нужен этому царству-государству! но выпустить тебя из страны - куй, сиди, жди блеать
У нас не військовий стан а якійсь маразм а-ля концерт 95 квартала.
йоу, дпсу? поставьте там инвалидов, которые сидят без работы, а этих жирных рембо на передовую
Цього прикордонники, звичайно, не могли допустити.
Хай навчаться як країну любити.
Тепер я розумію.