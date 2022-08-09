Зеленский провел беседу с экс-президентом США Клинтоном и поблагодарил его за поддержку Украины. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел разговор с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в телеграме.
"Чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Благодарен 42-му Президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства!", - подчеркнул Зеленский.
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заїзд по ще одному політичному конкуренту?
альо, ЗЕльоні, у нас Україна, а не Франція і ЗЄля на Робеспьєра не тягне
Телеведуча Наталія Мосейчук заявила, що сьогодні, 6 серпня, з'явилася поки неофіційна інформація про те, що розслідується справа по держзраді керівника СБУ 2003-2005 років Ігоря Смешка, який нібито мав стати ґауляйтером України після можливої втечі президента України https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Зеленського , яку росіяни очікували у перші дні війни.
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.
Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
только не подумайте чего лишнего.....
ЯКЩО ТАКІ ТУПІ БОНЕВТІКИ - ТО НЕХАЙ СИДЯТЬ ДО СВОГО ГАНЕБНОГО КІНЦЯ!
А в посольстві США в Україні вже є Генерал -контролер за ними , військовий аташе офіційно називається - все буде Україна!
Якби не це, Україна ніколи б не зазнала такої кривавої агресії, як оце зараз.
Тому дякувати йому за "підтримку" може лише тимчасовий правитель, якому насправді наплювати на те, що відбувається з власною країною.
Цей гад Клинтон заслуговує на те, щоб його оголосити персоною нон-грата в Україні, бо його можна вважати співучасникои фашистської рашки у цій війні, і отже винним у загибелі десятків тисяч українців, починаючи з 2014р.
Ми не злопам'ятні, містер Клинтон, але маємо добру пам'ять.
А от зезіденту цю пам'ять потрібно освіжити.
Успехов ей в карьере.