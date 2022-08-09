Зеленский провел беседу с экс-президентом США Клинтоном и поблагодарил его за поддержку Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в телеграме.

"Чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Благодарен 42-му Президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства!", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США. ВИДЕО





