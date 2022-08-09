Идентифицированы все коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожской области, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВД по Запорожской области", и 17 из них уже обявила о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.
"По заданию российских кураторов, так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам", - говорится в сообщении.
Задокументированы факты похищения людей, к которым потом применяли насилие или угрожали физической расправой.
Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.
"Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность", - добавляют в СБУ.
В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все установочные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.
Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:
- Селиванов О.С. - заместитель начальника "областного" управления;
- Кошель О.В. - начальник Мелитопольского межрайонного управления;
- Чудак В.В. - начальник Каменко-Днепровского райотдела;
- Ракитянский С.А. - первый заместитель Бердянского горотдела;
- Орлов В.В. - начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;
- Алипов О.Е. - заместитель начальника Токмакского райотдела;
- Шопов С.П. - начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;
- Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;
- Михеев В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".
"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины. СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Службы безопасности при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.
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Ракитянський, - схоже на єврейське. У євреїв багато прізвищ походять від назв населених пунктів. Саме це прізвище, - від назви https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5&hl=uk&ei=uETyYqmMHo-nrgSA3YnYDw&gs_ssp=eJzj4tTP1TdIrzDNSDJg9OK72HBh34VdF3ZcbLqw98JWAJjSDcw&oq=%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5&gs_lcp=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz Рокитне .
Вони всі сміливо можуть посперечатися за перше місце.
Шо там Бойко, Мураев? Рабинович уже не гражданин и не в розыске....
швидше очиститися від ціє колаборантськоі нечисті 😠