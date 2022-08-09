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Идентифицированы все коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВД по Запорожской области", и 17 из них уже обявила о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

"По заданию российских кураторов, так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам", - говорится в сообщении.

Задокументированы факты похищения людей, к которым потом применяли насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

"Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность", - добавляют в СБУ.

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В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все установочные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:

  • Селиванов О.С. - заместитель начальника "областного" управления;
  • Кошель О.В. - начальник Мелитопольского межрайонного управления;
  • Чудак В.В. - начальник Каменко-Днепровского райотдела;
  • Ракитянский С.А. - первый заместитель Бердянского горотдела;
  • Орлов В.В. - начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;
  • Алипов О.Е. - заместитель начальника Токмакского райотдела;
  • Шопов С.П. - начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;
  • Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;
  • Михеев В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

Идентифицированы все коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного МВД РФ в Запорожской области, - СБУ 01

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины. СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Как ВСУ сбили лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко: забираем тело с обломков Ка-52. ВИДЕО 18+

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Службы безопасности при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Запорожье (2675) СБУ (19988) Запорожская область (3172) государственная измена (1566) коллаборационизм (880) подозрение (501)


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Топ комментарии
+23
Это - классические менты. Приспособленцы. Продажные шкуры, как все менты, прокуроры, судьи
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09.08.2022 10:02
+17
Готовьтесь к смерти!
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09.08.2022 09:49
+9
Непогано СБУ попрацювало з такими як балицький- завсегдатай телеканалу ДоМ( який збудував Зеленський)...
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09.08.2022 10:13
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Готовьтесь к смерти!
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09.08.2022 09:49 Ответить
Вот интересно, эти люди идейно мотивированы или обычные приспособленцы, которые точно знают, что мы, украинцы, не сможем вернуть эти территории?
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09.08.2022 09:53 Ответить
Это - классические менты. Приспособленцы. Продажные шкуры, как все менты, прокуроры, судьи
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09.08.2022 10:02 Ответить
З чого ти взяв що то менти? Там же в написано "областного"
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09.08.2022 11:23 Ответить
да какие они менты... приспособленцы и продажные шкуры без принципов - да. вот юра митленко какой с него нахер мент
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10.08.2022 04:34 Ответить
Там всього одна тварюка з українським прізвищем,а решта нащадки ,,пАнАєхавшей капацви!
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09.08.2022 10:13 Ответить
Кошель, - теж українське прізвище.
Ракитянський, - схоже на єврейське. У євреїв багато прізвищ походять від назв населених пунктів. Саме це прізвище, - від назви https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5&hl=uk&ei=uETyYqmMHo-nrgSA3YnYDw&gs_ssp=eJzj4tTP1TdIrzDNSDJg9OK72HBh34VdF3ZcbLqw98JWAJjSDcw&oq=%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5&gs_lcp=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz Рокитне .
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09.08.2022 14:44 Ответить
министр внутренних дел должен застрелиться,НО ЭТО же ставленник великого зеленого диджея,пардон !
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09.08.2022 19:57 Ответить
как все это гидко, ненавижу
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09.08.2022 09:50 Ответить
Алєксєй Сєліванов це ватажок "вєрного казачєства" яке до 2014 року діяло в Києві. Йому розбили морду тоді (є фото) і він втік на окуповану частину Донбасу, а тепер ось де виплив.
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09.08.2022 09:53 Ответить
Є ще фото де цей Сєліванов разом з Бузиною в білогвардійський одностроях.
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09.08.2022 10:04 Ответить
Точно! Ну, у вас і пам'ять! )))

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09.08.2022 14:47 Ответить
Монастирський - на вихід?
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09.08.2022 09:53 Ответить
Не являюсь сторонником Монастырского, но ради справедливости нужно учесть, что брали предателей на работу УКРАИНСКУЮ милицию (полицию) до Монастырсткого. А вот кадровиков, которые занимались их приемом на работу я бы к ответственности привлек. Даже тех, кто уже ушел на пенсион.
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09.08.2022 09:59 Ответить
А чим тоді відрізняється ситуація зі звільненням Баканова і Венедіктової? Мотивація один до одного.
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09.08.2022 10:01 Ответить
тут Авакова треба питати в першу чергу.
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09.08.2022 10:17 Ответить
Тут ідея така. Баканов та Венедіктова обіймали свої посади ПЕВНИЙ ЧАС ще до війни. Вони своїх зрадників не викрили, і колаборанти вскрилися. Баканова та Венедіктову за це зняли. Якщо в Монастирського ЩЕ будуть масові, тоді і його геть.
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09.08.2022 12:43 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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09.08.2022 09:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZflzTcBSb_o&t=1s&ab_channel=X.Z. В окупованому куп'ягську мусорів пересадили на УАЗ патріот з Mitsubishi Outalnder. Покращання за покращанням
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09.08.2022 09:53 Ответить
Козлы
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09.08.2022 09:56 Ответить
менты
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09.08.2022 09:57 Ответить
А чобу немає головного з опу
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09.08.2022 09:58 Ответить
Гнид по Україні ще достатньо багато, не всіх ще викрито, але деяких дерзрадників суди відпускають під заставу, як це було в Черкасах, значить у нас у владі і політичній і судовій і правоохоронній досить багато таких зрадників, але їх ніхто навіть не чіпає, але у нас воєнний стан, а судять по законах мирного часу, все шиворіт на виворіт.
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09.08.2022 09:58 Ответить
а коли за ними волочився парашут (розмовляли псячим) то нікого це навіть не насторожило, ага?
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09.08.2022 10:04 Ответить
Зребільшого етнічні кацапи, тож нічого дивного
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09.08.2022 10:08 Ответить
https://zabor.zp.ua/new/v-okkupirovannom-dneprorudnom-rossiyskiy-propagandist-zayavil-o-sozdanii-narodnoy-militsii-video
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09.08.2022 10:11 Ответить
Непогано СБУ попрацювало з такими як балицький- завсегдатай телеканалу ДоМ( який збудував Зеленський)...
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09.08.2022 10:13 Ответить
Зам.начальника полиции области! Охренеть! Вы там у себя в Киеве проверьте пожалуйста может пару замов министра тоже мечтают к руцким? Если серьезно: всю инспекцию по кадрам Запорожской области в отставку и без пенсии! Как они бл.работают, если зам.начальника полиции области - оборотень!
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09.08.2022 10:16 Ответить
Кто-то говорил в МВС не нужен реформа или всё там чисто, я думаю там больше колоборантов чем СБУ и прокуратура вместе взятых 🔥
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09.08.2022 10:30 Ответить
А це вже дискусійне питання.
Вони всі сміливо можуть посперечатися за перше місце.
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09.08.2022 20:21 Ответить
А где рожа Авакова, реформировавшего полицию под этих ублюдков?
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09.08.2022 11:04 Ответить
Ну а чё, обычные мусора
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09.08.2022 11:06 Ответить
Мир тесен. Вижу своего бывшего одноклассника. Вечно больной юра, не ходивший в школу, пришел к успеху. Мамочка гордится сынком п..дарасом
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09.08.2022 11:33 Ответить
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09.08.2022 11:39 Ответить
А кто их посадит? Судьи в Запорожской области сами коллаборанты. Отделаются условными сроками, как всегда. А потом придется детям и внукам снова воевать. Если вина доказана - пожизненный срок. И хватит сопли жевать.
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09.08.2022 11:49 Ответить
Всех ментов надо было давно через детектор лжи прогнать.
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09.08.2022 12:30 Ответить
СБУ как всегда пиарится на "пэрэмогах" над шестерками....
Шо там Бойко, Мураев? Рабинович уже не гражданин и не в розыске....
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09.08.2022 12:36 Ответить
Тільки фізичне знищення таких потвор , які зрадили , допоможе краіні ,
швидше очиститися від ціє колаборантськоі нечисті 😠
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09.08.2022 12:48 Ответить
Цю мерзоту треба знешкодити!
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09.08.2022 18:19 Ответить
Ментам все одно кому служити, аби бути при владі.
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09.08.2022 19:51 Ответить
Не підозри їм треба повідомляти, а кожному по кулі. Називається отруєння свинцем.
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09.08.2022 20:18 Ответить
 
 