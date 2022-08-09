Идентифицированы все коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВД по Запорожской области", и 17 из них уже обявила о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

"По заданию российских кураторов, так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам", - говорится в сообщении.

Задокументированы факты похищения людей, к которым потом применяли насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

"Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность", - добавляют в СБУ.

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В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все установочные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:

Селиванов О.С. - заместитель начальника "областного" управления;

Кошель О.В. - начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В.В. - начальник Каменко-Днепровского райотдела;

Ракитянский С.А. - первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В.В. - начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов О.Е. - заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С.П. - начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины. СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Службы безопасности при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.