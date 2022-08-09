"Вы уже подписали свои смертные приговоры", - листовки партизан в Лисичанске. ФОТО
Партизаны расклеили во временно оккупированном Лисичанске листовки.
Фото открыток публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Партизаны Луганщины напоминают, что каждый Лисичанский коллаборант и предатель будет найден и наказан! Референдума не будет, Лисичанск - это Украина" - говорится в сообщении.
На одной из открыток – фото оккупационного "мэра" Лисичанска Андрея Скорого. "Твоя смерть уже на пороге!!!", – написано под снимком.
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