"Вы уже подписали свои смертные приговоры", - листовки партизан в Лисичанске. ФОТО

Партизаны расклеили во временно оккупированном Лисичанске листовки.

Фото открыток публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Партизаны Луганщины напоминают, что каждый Лисичанский коллаборант и предатель будет найден и наказан! Референдума не будет, Лисичанск - это Украина" - говорится в сообщении.

На одной из открыток – фото оккупационного "мэра" Лисичанска Андрея Скорого. "Твоя смерть уже на пороге!!!", – написано под снимком.

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