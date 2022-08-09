РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
15 233 10

"Вы уже подписали свои смертные приговоры", - листовки партизан в Лисичанске. ФОТО

Партизаны расклеили во временно оккупированном Лисичанске листовки.

Фото открыток публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Партизаны Луганщины напоминают, что каждый Лисичанский коллаборант и предатель будет найден и наказан! Референдума не будет, Лисичанск - это Украина" - говорится в сообщении.

На одной из открыток – фото оккупационного "мэра" Лисичанска Андрея Скорого. "Твоя смерть уже на пороге!!!", – написано под снимком.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки. ФОТО

Вы уже подписали свои смертные приговоры, - листовки партизан в Лисичанске 01
Вы уже подписали свои смертные приговоры, - листовки партизан в Лисичанске 02

Северодонецк (333) партизаны (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Українським партизанам-черговий респект...
показать весь комментарий
09.08.2022 11:10
+1
чому ари відступі не дали їм зброю?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:31
+1
Вам так і доповіли, що зрою партизанам не дали?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українським партизанам-черговий респект...
показать весь комментарий
09.08.2022 11:10 Ответить
чому ари відступі не дали їм зброю?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:31 Ответить
Вам так і доповіли, що зрою партизанам не дали?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:05 Ответить
а ви думаєте карати колаборантів будуть ременем чи кропивою?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:16 Ответить
Что за дерево, листья которого видны в правом верхнем углу первого снимка?
показать весь комментарий
09.08.2022 18:42 Ответить
Схоже на акацію 🤔
показать весь комментарий
09.08.2022 18:51 Ответить
Похоже на зизифус. (финик китайский). Но плодов не видно.
показать весь комментарий
09.08.2022 20:08 Ответить
to akatsiaya. Finika u Lysychansku nema. I struktura lystya insha y nyh. U finika vona nesymetrychna, a v akatsii - symetrychna.
показать весь комментарий
10.08.2022 08:11 Ответить
 
 