За прошедшие сутки оккупанты 13 раз били по Авдеевке, есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Донецкой области под ударом оккупантов оказались школа, пункт выдачи гумпомощи и мирные дома - среди раненых ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупационная армия совершила 27 обстрелов мирных районов, 13 из них пришлись на Авдеевку. Есть погибшие и раненые гражданские жители. Полицейские документируют каждое российское военное преступление", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, враг бил по городам Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Соледар, Часов Яр, селам Ивановка, Ивановское, Карловка, Новоселовка Первая, Старый Комар, Первомайское, Пески.

Также сообщается, что российские войска применили против мирного населения авиацию, ракеты, танки, артиллерию, РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".



















Разрушены и повреждены 58 гражданских объектов - 53 жилых дома, школа, автомойка и т.д.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.