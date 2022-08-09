Более 800 человек эвакуировали с оккупированной Харьковщины, среди них - 243 ребенка, - ОВА. ФОТО
С временно оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали 809 наших граждан, из них - 243 ребенка.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас все они находятся в безопасных местах, получили необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.
"В очередной раз спасибо причастным к эвакуации службам, представителям местного самоуправления, служащим полиции, психологам ГСЧС, медикам, работникам ОВА. Огромная благодарность нашим чрезвычайным волонтерам: Helping to Leave, Eventroom, Way of Ukraine, Kharkiv Help, Etoc, "Совместное дело" и Красный Крест Украины. Именно благодаря нашим совместным усилиям – жителям Харьковщины удалось вернуться под украинские флаги", – отметил Синегубов.
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