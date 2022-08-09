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Орбан чуть не утонул в Хорватии: его лодка перевернулась. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чуть не погиб во время отдыха в Хорватии. Лодка политика перевернулась. Орбана спас журналист.

Об этом пишет Slobodna Dalmacija, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

На выходных Орбан с женой и охранником плавал на надувной лодке в бухте у острова Вис, когда лодка треснула и начала тонуть.

Издание сообщает, что на помощь венгерскому премьеру пришел бывший журналист Борис Вркич.

"Его надувная лодка сломалась, поэтому я переправил его, его жену и телохранителя на берег. Они были в хорошем настроении", - сказал Вркич.

Также читайте: Кулеба о Венгрии: Пока заявления не совпадают с решениями по Украине, можно работать

Орбан чуть не утонул в Хорватии: его лодка перевернулась 01

Издание отмечает, что венгерский премьер время от времени отдыхает на хорватском побережье, несмотря на то, что призвал соотечественников больше отдыхать дома.

"Больше Балатона, меньше Адриатики", - заявлял он в июле 2020 года. Уже в том году он нарушил свое слово, потому что вскоре его поймали во время отпуска на Млете.

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Венгрия (2001) Хорватия (268) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+81
таке як Орбан не тоне
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09.08.2022 12:24
+38
-Боря, ну навіщо!?
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09.08.2022 12:24
+37
Дружина не дуже гарна, в очках.
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09.08.2022 12:25
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таке як Орбан не тоне
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09.08.2022 12:24 Ответить
тонеще більше лайно , як орбан.
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09.08.2022 12:33 Ответить
визитка Буданов тут был..... выплыла или сработали аккуратно....
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09.08.2022 13:45 Ответить
агент кремлядей
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09.08.2022 14:44 Ответить
не с нашим то счастьем )))
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09.08.2022 15:31 Ответить
-Боря, ну навіщо!?
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09.08.2022 12:24 Ответить
З язика зняв)
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09.08.2022 12:49 Ответить
***** яка
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09.08.2022 12:24 Ответить
на жаль
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09.08.2022 12:24 Ответить
Це було попередження вiд карми.
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09.08.2022 13:01 Ответить
Схоже на те , що в човні сидять два пі@ ораси

Шкода , що не потонув , мабуть , тому що лайно не тоне 😠
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09.08.2022 12:25 Ответить
Дружина не дуже гарна, в очках.
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09.08.2022 12:25 Ответить
блт ты збл ))
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09.08.2022 13:54 Ответить
То вона просто неголена.
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09.08.2022 14:14 Ответить
😂😂😂😂🔥
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09.08.2022 15:18 Ответить
Боріс, ти нє прав!
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09.08.2022 12:25 Ответить
нажаль ******* був журналіст
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09.08.2022 12:25 Ответить
спритний, да.. Україна висловлює глибоку стурбованість
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09.08.2022 16:35 Ответить
Там такие телеса у Орбана оказывается, что не мудрено, что човен треснул. По фотографиям он мне казался стройнее)
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09.08.2022 12:27 Ответить
Яке воно гидке. Меле, що Хорватія забрала землі у мадярів, а потім без мила в дупу їде на відпочинок до цієї прекрасної країни. Фу.
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09.08.2022 12:28 Ответить
З човном все зрозуміло, а от шо за хвЕя біля нього?)))
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09.08.2022 12:28 Ответить
Только что фотографию рассмотрел... Это дружина рядом с ним? Чудны дела твои, Господи...)))
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09.08.2022 12:28 Ответить
шкода =(
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09.08.2022 12:29 Ответить
А українське щастя було зовсім поруч. Шкода.
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09.08.2022 12:29 Ответить
А шо він плавати не вміє чи його жінка тягла на дно?
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09.08.2022 12:31 Ответить
А міг би стати - "хорошим Орбаном"
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09.08.2022 12:31 Ответить
Не те тріснуло, човна жалко.
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09.08.2022 12:31 Ответить
Може," ледь" пропустимо?
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09.08.2022 12:32 Ответить
Ні, змінити на "на жаль"
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09.08.2022 12:41 Ответить
Цьому журналісту треба пику набити.
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09.08.2022 12:33 Ответить
хто таке орбан? брат, сват, кум чи батько? що таке орбан? *****, *****, ***** аля аля аля.
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09.08.2022 12:33 Ответить
Охоронець від дружини був у хорошому настрої, коли вони опинилися на березі..... Роби ще одну спробу...
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09.08.2022 12:34 Ответить
Це було попередження. Орбану пора задуматись про своє нікчемне життя. Другого шансу може і не бути.
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09.08.2022 12:36 Ответить
Тут у нас один "пацифист" відпочивав по десять разів на рік, а тепер хіба маєш, мусиш..
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09.08.2022 12:37 Ответить
бл... нажаль
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09.08.2022 12:38 Ответить
Егеж)) більше болотяного балатону))) субота, неділя автобани забиті мадяротою на Адріатику, на мадярах єдине що файно, майже у кожному селі аквапарк а балатон сраний лягушатник, лише заразу підхопити...
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09.08.2022 12:44 Ответить
тупий журналюга

а міг би пристойно заробити, НІЧОГО не роблячи... українці б пристойно скинулись, думаю
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09.08.2022 12:46 Ответить
дело было так 🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=4OrWfi7wfKM
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09.08.2022 12:49 Ответить
Який дурень його врятував?
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09.08.2022 12:55 Ответить
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09.08.2022 12:59 Ответить
журналюга продажний..
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09.08.2022 13:00 Ответить
надувний човен тріснув )) мабуть не тріснув, а скоріше був "хлопок" ) а журналісту навалять по повній, шоб не тинявся там де його не просять )
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09.08.2022 13:01 Ответить
Предупреждение от путлера?
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09.08.2022 13:01 Ответить
Это звоночек!!!! Овощ тоже в приметы не верил!
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09.08.2022 13:03 Ответить
тупий піар
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09.08.2022 13:03 Ответить
У кожної людини в житті були випадки, коли вона могла загинути просто так, по дурному через накладку кількох негативних моментів чи навіть через якусь прикрість.
Сьогодні, коли йде війна і в птаха смерті у розпалі свої жнива, про це якось недоречно й казати.
Бо кожному, хто підсвідомо відчуває за собою помахи крил ангела-охоронця, буде багато нестерпнішою уява про власну загибель у теплому морі від отруйної риби чи від невдалого падіння на гірськолижному спуску, аніж від кулі ворожого снайпера після пуску у весь зріст зенітної ракети по курсу літака з рашистською верхівкою з пуйлом на чолі.
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09.08.2022 13:07 Ответить
Борис Вркіч-скотиняка,а не журналіст
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09.08.2022 13:08 Ответить
Борис Вркич,что ж ты натворил!
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09.08.2022 13:09 Ответить
Вркич, не трогай говно, мудило, оно и не тонет.
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09.08.2022 13:10 Ответить
До служби на крейсері «москва» ще не готовий.
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09.08.2022 13:17 Ответить
Я убью тебе лодочнік.....
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09.08.2022 13:18 Ответить
Журналіст сволоч.
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09.08.2022 13:22 Ответить
Ви хоч перевіряйте першождерело, перш ніж передруковувати новини з "жовтої преси". В першоджерелі нічого не сказано про "ледь не потонув", в нього просто зламався човен.
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09.08.2022 13:22 Ответить
плаавать не не умею
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09.08.2022 13:23 Ответить
я дуже розстроїяся , шкода шо не втонув
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09.08.2022 13:27 Ответить
колись в цих угрів був керманич Міклош Хорті, на закаті в 1944 році засилав сватів до Черчиля, Сталіна. Дали йому титул регента. І був він адміралом. То з нього друзяки тевтони шуткували, ну який він адмірал, у Венгрії то моря немає, він таким відповідав, що починав службу в Австро венгерському флоті і( Хорватія була в складі АВІ)капітаном корабля. Цей приморочений угр теж виріщив скористуватись славою адмірала і ледь не втонув. Скоро буде тонути разом з корифанами з кремля
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09.08.2022 13:27 Ответить
Була б "ой, яка сумна новина!", якби в заголовку не було слів "ледь не"...
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09.08.2022 13:31 Ответить
Оце так халепа. Навіть цього толком зробити нездатний!
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09.08.2022 13:37 Ответить
Очень жаль ,что этот мешок с гавном, Орбан не утонул!! Падла!
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09.08.2022 13:40 Ответить
нажаль гівно не тоне
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09.08.2022 13:43 Ответить
ну як так?
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09.08.2022 13:53 Ответить
Это Орбану от кармы было последнее предупреждение. Впрочем жаль что не стал хорошим.
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09.08.2022 13:58 Ответить
**********
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09.08.2022 14:06 Ответить
Нах подавать надежду потом разочаровывать?
Мы этим в Украине сыты по горло.....
Все наши президенты, политики и депутаты это сначала надежда потом разочарование...
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09.08.2022 14:11 Ответить
це ЗНАК
хоча воно не задумається...
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09.08.2022 14:11 Ответить
Жаль,що не здох,гнида.
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09.08.2022 14:11 Ответить
Жрать меньше надо, хотя венгерская салями конечно класс! Но есть вариант, что охранник днище просверлил, раз ему жинку торбан доверяет. Пока то се, спасали там, хлопец успел пистон пристроить. Всяко бывает.
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09.08.2022 14:15 Ответить
ех жаль
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09.08.2022 14:24 Ответить
*************
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09.08.2022 14:31 Ответить
А без "ледь не" можна?
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09.08.2022 14:31 Ответить
Орбан ледь не потонув у Хорватії

Наступного разу усе вийде, допоможуть!
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09.08.2022 14:37 Ответить
Козел, журналіст
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09.08.2022 14:43 Ответить
Фсб попрацювало. Човни просто так не ламаються. Наступного разу у нього відмовлять гальма у авто.
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09.08.2022 14:47 Ответить
Как НАДУВНАЯ лодка может ТРЕСНУТЬ?
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09.08.2022 15:47 Ответить
Орбану нема чого труситися. Другий закон Архімеда (гівно не тоне) ще ніхто не спростував.
І орбан не зможе.
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09.08.2022 15:49 Ответить
Непотопляєме лайно.
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09.08.2022 16:01 Ответить
журналист хренов
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09.08.2022 17:00 Ответить
Ні... Вркіч
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09.08.2022 18:06 Ответить
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чуть не погиб во время отдыха в Хорватии. Лодка политика перевернулась. Орбана спас журналист".

Журналюге объявить строгий выговор с занесением в "фанеру" (грудную клетку).
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09.08.2022 17:01 Ответить
Ну это он зря
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09.08.2022 17:05 Ответить
Прикро !
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09.08.2022 17:11 Ответить
Это ему Знак Судьбы.
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09.08.2022 20:27 Ответить
Журналізд не правий. Був шанс а він...
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10.08.2022 06:50 Ответить
 
 