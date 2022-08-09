Орбан чуть не утонул в Хорватии: его лодка перевернулась. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чуть не погиб во время отдыха в Хорватии. Лодка политика перевернулась. Орбана спас журналист.

Об этом пишет Slobodna Dalmacija, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

На выходных Орбан с женой и охранником плавал на надувной лодке в бухте у острова Вис, когда лодка треснула и начала тонуть.

Издание сообщает, что на помощь венгерскому премьеру пришел бывший журналист Борис Вркич.

"Его надувная лодка сломалась, поэтому я переправил его, его жену и телохранителя на берег. Они были в хорошем настроении", - сказал Вркич.

Также читайте: Кулеба о Венгрии: Пока заявления не совпадают с решениями по Украине, можно работать

Издание отмечает, что венгерский премьер время от времени отдыхает на хорватском побережье, несмотря на то, что призвал соотечественников больше отдыхать дома.

"Больше Балатона, меньше Адриатики", - заявлял он в июле 2020 года. Уже в том году он нарушил свое слово, потому что вскоре его поймали во время отпуска на Млете.

Также читайте: Пути Польши и Венгрии разошлись из-за войны в Украине, - Моравецкий