Орбан чуть не утонул в Хорватии: его лодка перевернулась. ФОТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чуть не погиб во время отдыха в Хорватии. Лодка политика перевернулась. Орбана спас журналист.
Об этом пишет Slobodna Dalmacija, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
На выходных Орбан с женой и охранником плавал на надувной лодке в бухте у острова Вис, когда лодка треснула и начала тонуть.
Издание сообщает, что на помощь венгерскому премьеру пришел бывший журналист Борис Вркич.
"Его надувная лодка сломалась, поэтому я переправил его, его жену и телохранителя на берег. Они были в хорошем настроении", - сказал Вркич.
Издание отмечает, что венгерский премьер время от времени отдыхает на хорватском побережье, несмотря на то, что призвал соотечественников больше отдыхать дома.
"Больше Балатона, меньше Адриатики", - заявлял он в июле 2020 года. Уже в том году он нарушил свое слово, потому что вскоре его поймали во время отпуска на Млете.
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Шкода , що не потонув , мабуть , тому що лайно не тоне 😠
а міг би пристойно заробити, НІЧОГО не роблячи... українці б пристойно скинулись, думаю
https://www.youtube.com/watch?v=4OrWfi7wfKM
Сьогодні, коли йде війна і в птаха смерті у розпалі свої жнива, про це якось недоречно й казати.
Бо кожному, хто підсвідомо відчуває за собою помахи крил ангела-охоронця, буде багато нестерпнішою уява про власну загибель у теплому морі від отруйної риби чи від невдалого падіння на гірськолижному спуску, аніж від кулі ворожого снайпера після пуску у весь зріст зенітної ракети по курсу літака з рашистською верхівкою з пуйлом на чолі.
Мы этим в Украине сыты по горло.....
Все наши президенты, политики и депутаты это сначала надежда потом разочарование...
хоча воно не задумається...
Наступного разу усе вийде, допоможуть!
І орбан не зможе.
Журналюге объявить строгий выговор с занесением в "фанеру" (грудную клетку).