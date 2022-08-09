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Депутата Щастинского райсовета в Луганской области будут судить за коллаборационизм, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Щастинской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Щастинского районного совета по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, фактически самоустранившись от исполнения полномочий депутата, в нарушение требований Конституции и Законов Украины, начал сотрудничать с представителями страны-агрессора. В незаконно созданном оккупационной властью РФ органе он занял псевдодолжность "исполняющий обязанности главы администрации Новоайдарского района ЛНР", который действует в Щастинском районе Луганщины. В настоящее время выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в оккупационной администрации так называемой "ЛНР", подконтрольной государству-агрессору", - говорится в сообщении.

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Депутата Щастинского райсовета в Луганской области будут судить за коллаборационизм, - Офис Генпрокурора 01

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прийшов час, за злочини подібного роду, не судити, а розстрілювати на місці
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09.08.2022 13:47 Ответить
А как там дела по вопросу предательства Азовцев? А сдачи регионов Украины? А диверсанты в высших эшелонах по сей день ? Ты чей?
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09.08.2022 13:52 Ответить
Що, засудять до страшенної кари - читати 20 раз Кобзаря?
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09.08.2022 13:59 Ответить
кто тексти пише? район в районі.
хто на кому стояв?
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09.08.2022 14:44 Ответить
Хочете вгадаю з першого разу з якої партії цей депутат?
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09.08.2022 14:46 Ответить
От зробили б з ним, як зробили з покидьком СТРУКОМ - вбили,ще до приходу рашистів і питань не було б. Поки не почнуть цю мерзоту вбивати,нічого не зміниться.
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09.08.2022 15:00 Ответить
 
 