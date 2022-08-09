Депутата Щастинского райсовета в Луганской области будут судить за коллаборационизм, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Прокуроры Щастинской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Щастинского районного совета по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, фактически самоустранившись от исполнения полномочий депутата, в нарушение требований Конституции и Законов Украины, начал сотрудничать с представителями страны-агрессора. В незаконно созданном оккупационной властью РФ органе он занял псевдодолжность "исполняющий обязанности главы администрации Новоайдарского района ЛНР", который действует в Щастинском районе Луганщины. В настоящее время выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в оккупационной администрации так называемой "ЛНР", подконтрольной государству-агрессору", - говорится в сообщении.
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