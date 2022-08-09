СМИ оккупантов сообщили о серии взрывов на аэродроме в захваченном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

СМИ оккупантов сообщили о серии взрывов на аэродроме в захваченном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о взрывах на аэродроме сообщило, в частности, издание "Вести Крым". Вероятно, горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в селе Новофедоровка.