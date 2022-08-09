РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9142 посетителя онлайн
Новости Фото Война
38 683 99

СМИ оккупантов сообщили о серии взрывов на аэродроме в захваченном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

СМИ оккупантов сообщили о серии взрывов на аэродроме в захваченном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о взрывах на аэродроме сообщило, в частности, издание "Вести Крым". Вероятно, горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в селе Новофедоровка.

Саки (29) уничтожение (7176) аэродром (295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+97
Сообщают, что по Новофёдоровке за 30 минут 15 прилётов, преимущественно попадание по воинской части. Детониет что-то до сих пор.На аэродроме сейчас базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.
Деоккупация Крыма официально началась?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:31
+89
С ПОЧИНОМ КАЦАПЧИКИ !!!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:31
+58
В Крыму паника. Образовались пробки из машин, туристы и местные жители стараются покинуть район взрыва,шо суки наотдыхались?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С ПОЧИНОМ КАЦАПЧИКИ !!!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:31 Ответить
шарман! шарман!

вітаю українців із "десакралізацією" посконно русского Крыма !!!!!!!!!

отак потихенько,
"степ бай степ", херсонським степом через Перекоп крадеться песець до Крима та Севастополя - города рюзьскіх мряков

сьогодні видатний День !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:41 Ответить
ще раз!

сьогодні супер видатний День !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
деокупація Криму почалась !!!
ми чекали цього довгих 8 років !!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:43 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 17:54 Ответить
Надішліть ескіз Укрпошті - нехай випускає у продаж.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:38 Ответить
Города матросов неисправимых курильщиков)
показать весь комментарий
09.08.2022 17:43 Ответить
Сообщают, что по Новофёдоровке за 30 минут 15 прилётов, преимущественно попадание по воинской части. Детониет что-то до сих пор.На аэродроме сейчас базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.
Деоккупация Крыма официально началась?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:31 Ответить
Демилитаризация. Картофельный фюрер в истерике.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:33 Ответить
Скорее всего больше не "базируется"
показать весь комментарий
09.08.2022 16:33 Ответить
Устаревшая инфа, уже перебазировался, от слова совсем.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:33 Ответить
самодемобилизовался.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:40 Ответить
ТАМ В ИХНИХ ГРУППАХ уже такая паника что на крымском мосту будет пробка не хилая, нужно ******* в этот момент по мосту , не ошибемся !!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
Да... И это мы ещё не начинали🤪
показать весь комментарий
09.08.2022 16:35 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 16:50 Ответить
По мирному населению?Санкций захотел?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:43 Ответить
ЭМОЦИИ *** ...............
показать весь комментарий
09.08.2022 16:52 Ответить
Нема там мирного населення. Їбаште, хлопці, в попіл.
показать весь комментарий
09.08.2022 21:01 Ответить
по мосту с гражданскими машинами бьют только орки, звери и москали.
Мы - не они.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:42 Ответить
А что на это скажет начальник транспортного цеха городской дурачок по имени Димон?
показать весь комментарий
09.08.2022 17:09 Ответить
Це ще не кримський міст?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
Натяк,валіть нахер з криму бо не буде куди
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
Нееее, наши ВСУ еще и не начинали. Это так, легкая разминка.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:55 Ответить
Не забываем сказать "спасибо" нашим американским и европейским друзьям.
показать весь комментарий
09.08.2022 17:29 Ответить
БАВОВНА
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
На то они и буряты, видите ли вода им холодная, а для нас желание гостя, закон, получайте как просили.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
Количество белых лад заметно увеличелось
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
В Крыму паника. Образовались пробки из машин, туристы и местные жители стараются покинуть район взрыва,шо суки наотдыхались?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
вважали курви що вони під надежнойзащитойрусцкихсокалов
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
головне щоб не тільки вибухало а розривало свинособак...
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
Новофедорівка - головний аеродром морської авіації Чорноморського флоту. Можливо, це початок якісного перелому у війні або так довго обіцяний "Черный Август" для Росії
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
Танковими колонами та в повний зріст з багнетами на підготовлені позиції свинособак ніхто наступати не збирається. На вихідних подавили РЛС-и та ППО, тепер взялися чесати вже не аеродроми "підскоку" (оперативний рівень), а аеродроми базування. А це - вже стратегічний рівень.

Примушення до "жестів доброї волі" - ось що ми спостерігаємо.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:56 Ответить
С почином, требуется продолжение и закрепление тенденции
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
Аминь!!!....
показать весь комментарий
09.08.2022 16:33 Ответить
А крысчане думали,что в сказку попали? Это при Украине была тишь да гладь,а сейчас пусть привыкают. "Родная говень"- она такая)
показать весь комментарий
09.08.2022 16:33 Ответить
Це дуже добре, надіюсь, що всі літаки знищені. Але це можуть бути не ATACMS, а ракети Гарпун, вони також можуть гатити по наземних цілях, правда не всі модифікації. В ракетах ATACMS йде ідентична боєголовка з Гарпун, якщо ATACMS, не касетна модифікація.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:33 Ответить
Для Гарпуна вроде далековато. Наверное, наши получили ракеты к Хаймерсам.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:53 Ответить
Гарпуни є різних модифікацій.Так само,як і ATACMS.Може це взагалі Томагавк.
показать весь комментарий
09.08.2022 17:05 Ответить
Уяви що все може бути простіше :https://focus.ua/uk/*******-novosti/524935-udar-po-aerodromu-v-novofedorovke-mog-nanesti-ukrainskiy-grom-nyt
показать весь комментарий
10.08.2022 01:07 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
сподобалось фото з пляжа - кацапам страшно
ну що сказати...
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
Крым на место положте, там где взяли в 14-м !!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:36 Ответить
Там у жiночки сiдницi аж до горiха стиснулись...арматуру iми могла б перекусити..
показать весь комментарий
09.08.2022 16:40 Ответить
А якщо це ATACMS, то це круто. Впринципі різниці немає, найголрвніше, щоб москальська техніка була знищена.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
Не буде спокою бусурманам
показать весь комментарий
09.08.2022 16:34 Ответить
Как там Кикабидзе пел:
"По аэродрому, по аэродрому...
показать весь комментарий
09.08.2022 16:35 Ответить
Па
показать весь комментарий
09.08.2022 17:02 Ответить
Поёт а не пел.
показать весь комментарий
09.08.2022 23:07 Ответить
Это камни с неба!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:36 Ответить
Шоб не відпочивали тварі кончені
показать весь комментарий
09.08.2022 16:36 Ответить
Крымчане, не бойтесь, идет специальная военная операция по освобождению крыма, потерпите немного, мы денацифицируем и демилитаризируем полуостров.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:36 Ответить
"хорошая" реклама крымских курортов...как раз под бархатный сезон....
Козлорылые обезьяны будут скулить...хоть путевки возвращай))))
показать весь комментарий
09.08.2022 16:37 Ответить
М. Севастополь ідеальне для засіювання бавовни, особливо по всій прибережній зоні.
Поблизу води бавовна швидше зростає!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:37 Ответить
Последнее китайское предупреждение КРЫСчанам - мост в паРАШУ ПОКА работает!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:38 Ответить
Слава ЗСУ! Вʼїбіть їм так, щоб до самої бурятії тікали...
показать весь комментарий
09.08.2022 16:39 Ответить
а на бис повторить?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:41 Ответить
но только по керченскому мосту
показать весь комментарий
09.08.2022 16:46 Ответить
Опять накурились.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:41 Ответить
Починаються мирні переговори по деокупації Криму.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:41 Ответить
більше 200 км... непогано
показать весь комментарий
09.08.2022 16:42 Ответить
С якутских пожаров жар долетел, или боевые гуси украинские что-то сбросили?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:42 Ответить
Наши ювелирно сработали,собирайте монатки лапти,курортный сезон заканчивается!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:43 Ответить
Чекаємо на реакцію Мєдвєдєва
показать весь комментарий
09.08.2022 16:44 Ответить
У него медвежья болезнь
Заболел
показать весь комментарий
09.08.2022 16:46 Ответить
Какая реакция может быть у пропитого гандона?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:49 Ответить
сегодня алкаш знатно напьется, впрочем, как всегда =)
показать весь комментарий
09.08.2022 16:58 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 18:46 Ответить
Мамо, що Ви робите?!
показать весь комментарий
09.08.2022 20:00 Ответить
всадник апокалипсиса - это медведев на лаврове.
показать весь комментарий
10.08.2022 02:56 Ответить
Я не понял - это белоруссы по ним шмаляют ))) ранее писали -
показать весь комментарий
09.08.2022 16:45 Ответить
Ага, бульбой фигачат.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:49 Ответить
Из стратегических бульбометов..
показать весь комментарий
09.08.2022 18:00 Ответить
Якщо зайти і подивитися в google карти,то навіть так видно,що там літаків багатенько.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:46 Ответить
Ну там снімкам може бути до півроку) Насправді зараз іх там набагато більше. Було.
показать весь комментарий
09.08.2022 17:31 Ответить
Партизани працюють
показать весь комментарий
09.08.2022 16:46 Ответить
Такі удари,реально можуть змінити ситуацію і настане перелом у війні.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:47 Ответить
А шо там с визитками Яроша, уже нашли? Или это рядовой Ваня Говноедов курил в неположенном месте?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:48 Ответить
Кацапи,Україна вам буде снитись в жахливих снах.А самих вас чекає пекло.Ви навіть не зрозуміли,що ви разом із своїм ****** зробили,сунувши своє свинне рило на святу землю!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:52 Ответить
Кача теж чекає !

дуже багпто бидла дислокується
показать весь комментарий
09.08.2022 16:52 Ответить
Не верю! Если это так, то нужно сразу мочить весь черноморский флот- быстренько притопать весь , и ,, легендарный Севастополь,, который не как в пропагандонской песне , ,, не преступный для врагов, а по истории во всех войнах ( подчёркиваю - во всех ) - сдавался , совершенно позорный -этот Севастополь заполнится такой вонью( гавном) , что отравит пол мира. Кроме
этого - это сигнал, что АС в Раше и прочие техногенные объекты могут , по неосторожности персонала ,,, могут загоретьс
показать весь комментарий
09.08.2022 16:53 Ответить
Кацапи таку хуню пишуть. Хочеться вірити, що насправді ЗСУ підігнало трохи бавовни.

«Около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», - заявили в ведомстве (цитата по https://t.me/rian_ru/173909 РИА Новости ).

https://www.fontanka.ru/2022/08/09/71556008/
показать весь комментарий
09.08.2022 16:55 Ответить
Тут зовсім інше.

Издание Крымская правда сообщает, что причиной взрывов на территории авиабазы в Новофёдоровке стал пожар при погрузке топлива

https://grodno24.com/2022/08/v-krymu-proizoshla-serii-vzryvov.html
показать весь комментарий
09.08.2022 17:04 Ответить
Прічіной взривов сталі нєізвєстниє взриви вслєдствіє нєізвєстних істочніков взривов.
показать весь комментарий
09.08.2022 20:02 Ответить
Ройте окопы, крымнашисты.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:57 Ответить
Шо кацапи, 3,14.ць НИТКА. Та нахріна вам воно потрібне, "Кузя" на брухт негідний.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:58 Ответить
оксамитовий сезон починається)
що урюки, не знали що війна це не тільки ви, а й вас.
звикайте суки
показать весь комментарий
09.08.2022 16:59 Ответить
Ну теперь городу морской славы и сам Бог велел =)
показать весь комментарий
09.08.2022 17:01 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 17:07 Ответить
Ватостополь - товсь!
показать весь комментарий
09.08.2022 17:11 Ответить
хочу побачити як палає база кацапів у севастополі
показать весь комментарий
09.08.2022 17:32 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 22:41 Ответить
Наступний Чорноморський флот
показать весь комментарий
09.08.2022 18:01 Ответить
Слава ЗСУ! Слава нашим союзникам! Дякуємо за ******* зброю!!! Смерть рашистським окупантам!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 18:23 Ответить
Комдоми розв'язали войнушку, а самі думали в Криму відсидітись? Так не буває
показать весь комментарий
09.08.2022 18:25 Ответить
Наступна буде Марї'на Горка,Живе Білорусь!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 18:39 Ответить
на крымском мосту пробки - крысы ломанули с корабля.... )
https://twitter.com/i/status/1557023339197173762
показать весь комментарий
09.08.2022 18:53 Ответить
Мрію ще про Мозирський НПЗ
показать весь комментарий
09.08.2022 18:55 Ответить
а мені нравиця, як воно горить
показать весь комментарий
09.08.2022 19:50 Ответить
Ремейки від ЗСУ« Москва слезам не верит», « «Крымский мост с любовью».
показать весь комментарий
10.08.2022 06:23 Ответить
 
 