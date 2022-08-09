СМИ оккупантов сообщили о серии взрывов на аэродроме в захваченном Крыму. ВИДЕО+ФОТО
СМИ оккупантов сообщили о серии взрывов на аэродроме в захваченном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о взрывах на аэродроме сообщило, в частности, издание "Вести Крым". Вероятно, горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в селе Новофедоровка.
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+97 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий09.08.2022 16:31 Ссылка
+89 Валерий Викторович #508978
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+58 Nikolai Chizhevsky
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вітаю українців із "десакралізацією" посконно русского Крыма !!!!!!!!!
отак потихенько,
"степ бай степ", херсонським степом через Перекоп крадеться песець до Крима та Севастополя - города рюзьскіх мряков
сьогодні видатний День !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сьогодні супер видатний День !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
деокупація Криму почалась !!!
ми чекали цього довгих 8 років !!!!!!!!!
Деоккупация Крыма официально началась?
Мы - не они.
Примушення до "жестів доброї волі" - ось що ми спостерігаємо.
ну що сказати...
"По аэродрому, по аэродрому...
Козлорылые обезьяны будут скулить...хоть путевки возвращай))))
Поблизу води бавовна швидше зростає!
Заболел
дуже багпто бидла дислокується
этого - это сигнал, что АС в Раше и прочие техногенные объекты могут , по неосторожности персонала ,,, могут загоретьс
«Около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», - заявили в ведомстве (цитата по https://t.me/rian_ru/173909 РИА Новости ).
https://www.fontanka.ru/2022/08/09/71556008/
Издание Крымская правда сообщает, что причиной взрывов на территории авиабазы в Новофёдоровке стал пожар при погрузке топлива
https://grodno24.com/2022/08/v-krymu-proizoshla-serii-vzryvov.html
що урюки, не знали що війна це не тільки ви, а й вас.
звикайте суки
https://twitter.com/i/status/1557023339197173762