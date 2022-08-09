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Схрон боеприпасов и российской военной формы обнаружен у границы с Беларусью на Черниговщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Вблизи границы с Беларусью пограничники обнаружили тайник оружия, обустроенный оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Схрон боеприпасов и российской военной формы обнаружен у границы с Беларусью на Черниговщине, - Госпогранслужба 01

В ходе проверки местности в лесополосе, вблизи одного из населенных пунктов Репкинской громады, правоохранители обнаружили и изъяли деревянный ящик с более чем 1600 патронами калибра 5,45 мм, цинк с более чем четырьмя сотнями патронов калибра 7,62 мм, одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22 и одну РПГ-26. Также в схроне обнаружили корпус гранаты Ф-1 без запала, три корпуса гранат РГД-5 без запала, четыре запала УЗРГМ, один подствольный гранатомет ГП-25, две противотанковые мины с взрывателями. Кроме боеприпасов, в тайнике была и одежда военнослужащих ВС РФ.

Схрон боеприпасов и российской военной формы обнаружен у границы с Беларусью на Черниговщине, - Госпогранслужба 02
Схрон боеприпасов и российской военной формы обнаружен у границы с Беларусью на Черниговщине, - Госпогранслужба 03

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Схрон боеприпасов и российской военной формы обнаружен у границы с Беларусью на Черниговщине, - Госпогранслужба 04

Находки правоохранители изъяли. Специалисты проверят оружие и боеприпасы на предмет пригодности и передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Автор: 

армия РФ (19598) Госпогранслужба (6561) оружие (10256) Черниговщина (1485)


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Видать касапье по гражданке тикало когда их и джавелинов начали жарить.
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09.08.2022 20:02 Ответить
Скорее всего зашли, переоделись, всё оставили и ушли в глубь Украины.
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09.08.2022 22:41 Ответить
***** собі
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09.08.2022 20:24 Ответить
там ще має бути козляча шкіра. Вони точно переодяглись в перед втечею
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09.08.2022 22:32 Ответить
По нинішнім ТРО-шним міркам навіть на адмінку не хватить . Це в селі у кожній хаті на кордоні з бульбашами. ЗИ: а де два запасних ствола до МГ-38/42? заникали?
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10.08.2022 02:11 Ответить
За фото собачки отдельное спасибо!
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10.08.2022 02:28 Ответить
Вообще-то хранить патроны в сточной трубе.....
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10.08.2022 10:12 Ответить
 
 