Схрон боеприпасов и российской военной формы обнаружен у границы с Беларусью на Черниговщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Вблизи границы с Беларусью пограничники обнаружили тайник оружия, обустроенный оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе проверки местности в лесополосе, вблизи одного из населенных пунктов Репкинской громады, правоохранители обнаружили и изъяли деревянный ящик с более чем 1600 патронами калибра 5,45 мм, цинк с более чем четырьмя сотнями патронов калибра 7,62 мм, одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22 и одну РПГ-26. Также в схроне обнаружили корпус гранаты Ф-1 без запала, три корпуса гранат РГД-5 без запала, четыре запала УЗРГМ, один подствольный гранатомет ГП-25, две противотанковые мины с взрывателями. Кроме боеприпасов, в тайнике была и одежда военнослужащих ВС РФ.





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Находки правоохранители изъяли. Специалисты проверят оружие и боеприпасы на предмет пригодности и передадут на нужды Вооруженных сил Украины.