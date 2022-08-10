Россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА. ФОТО
В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила 13 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять - в больнице, семеро из них тяжелые", - говорится в сообщении.
В городе разбиты более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админзданий. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.
"В Высшетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома", - добавляют в ОВА.
Отмечается, что в селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей без газа.
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Може правильно звертатись до Заходу, щоб не давали візи московитам і хтось вдало грає "праведний гнів". А як бути із зняттям санкцій з такого собі Добронравова ("Свати"), за підтримку анексії Криму. Що такого не було?
Я це згадав до того, що не вірю я у щирість татарових,..., Арахамій.
Зеленському зараз не героя треба грати, а визнати свої помилки (якщо він раптом став дійсно патріотом). Тоді я забуду "містери Голодомори", "Термоси", "акторок з фільмів для дорослих" (з виступу перед москалями у Юрмалі),... Може забуду будування доріг замість підготовки до війни. Забуду закупівлю бітуту і електроенергії у Білорусі навіть після придушення протестів тим садистом самозванцем. Забуду купу брехні, перекручування фактів, корупцію, намагання узурпувати владу,...
вступати в бій з нашими воінами 😠
Це сама кривава нiч Нiкопольского району за 5 мiсяцiв вiйни.
якщо ми програємо цю війну то московити будуть навчати наших дітей у школі як ми самі себе обстрілювали і розкидували несвіжі трупи в бучах...
Доки це писа-забув тему.слава ЗСУ