Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов. ФОТО

За сутки в Харькове обстрелы не зафиксированы, однако российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в с. Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали фактически непрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние - среднее.

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Синегубов отмечает, что на линии столкновения враг активно использует против наших защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию.

"На Харьковском направлении враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное - Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак - Гусаровка бои продолжаются до сих пор", - добавил он.