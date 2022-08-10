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Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов. ФОТО

За сутки в Харькове обстрелы не зафиксированы, однако российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов 01

"Больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в с. Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали фактически непрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов 02

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние - среднее.

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Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов 03

Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов 04

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Синегубов отмечает, что на линии столкновения враг активно использует против наших защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию.

"На Харьковском направлении враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное - Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак - Гусаровка бои продолжаются до сих пор", - добавил он.

обстрел (27731) Харьков (7555) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Шо з ними не так -- криша поіхала
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10.08.2022 08:59 Ответить
Давно
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10.08.2022 10:05 Ответить
Споконвіків у кацапів все не так , тому що ця рашинська мразота протягом свого життя працювати не звикла. , а звикла тільки вбивати та грабувати
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10.08.2022 13:14 Ответить
 
 