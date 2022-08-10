ВСУ отразили штурм в Луганской области и уничтожили ДРГ. Рашисты теряют доверие в оккупированных городах, - Гайдай. ФОТО

У россиян нет обещанных побед на фронте, теряют доверие в оккупированных городах, которые они месяцами не могут начать восстанавливать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Новости относительно Попасной – это только первая ласточка неудач врага в тылу. Оккупанты обещали оставшимся людям восстановление любимыми ими "коммунистическими темпами". Начиная с февраля, россияне стирали с лица земли Попасную, впоследствии вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все как есть – то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт. Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют", - пишет Гайдай.

Он отмечает, что местное население постепенно отчаивается в этих многочисленных обещаниях.

"Некоторые люди ознакомились с новостями на вражеских ресурсах относительно быстрого восстановления и попытались вернуться в родные города. Побыли несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения, и решили эвакуироваться второй раз. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется", - говорится в сообщении.

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В ОВА подчеркивают, что у россиян нет обещанных успехов на фронте, где больше месяца Вооруженные силы Украины не пускают врага вглубь Донетчины.

"Несомненно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону. Только за минувшие сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации. Уничтожены несколько разведывательных групп противника, не удались ему и штурмовые действия сразу по трем направлениям – украинская армия заставила оккупантов отойти", - сообщает Сергей Гайдай.

Ночью 9 августа врагом запущены еще пять ракет, произведено восемь артиллерийских обстрелов, три – минометные, еще трижды россияне попытались атаковать танками.