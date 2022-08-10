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Новости Фото Война
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ВСУ отразили штурм в Луганской области и уничтожили ДРГ. Рашисты теряют доверие в оккупированных городах, - Гайдай. ФОТО

У россиян нет обещанных побед на фронте, теряют доверие в оккупированных городах, которые они месяцами не могут начать восстанавливать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

ВСУ отразили штурм в Луганской области и уничтожили ДРГ. Рашисты теряют доверие в оккупированных городах, - Гайдай 01

"Новости относительно Попасной – это только первая ласточка неудач врага в тылу. Оккупанты обещали оставшимся людям восстановление любимыми ими "коммунистическими темпами". Начиная с февраля, россияне стирали с лица земли Попасную, впоследствии вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все как есть – то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт. Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют", - пишет Гайдай.

ВСУ отразили штурм в Луганской области и уничтожили ДРГ. Рашисты теряют доверие в оккупированных городах, - Гайдай 02

Он отмечает, что местное население постепенно отчаивается в этих многочисленных обещаниях.

ВСУ отразили штурм в Луганской области и уничтожили ДРГ. Рашисты теряют доверие в оккупированных городах, - Гайдай 03

"Некоторые люди ознакомились с новостями на вражеских ресурсах относительно быстрого восстановления и попытались вернуться в родные города. Побыли несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения, и решили эвакуироваться второй раз. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется", - говорится в сообщении. 

Смотрите: Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай. ФОТО

ВСУ отразили штурм в Луганской области и уничтожили ДРГ. Рашисты теряют доверие в оккупированных городах, - Гайдай 04

В ОВА подчеркивают, что у россиян нет обещанных успехов на фронте, где больше месяца Вооруженные силы Украины не пускают врага вглубь Донетчины.

"Несомненно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону. Только за минувшие сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации. Уничтожены несколько разведывательных групп противника, не удались ему и штурмовые действия сразу по трем направлениям – украинская армия заставила оккупантов отойти", - сообщает Сергей Гайдай.

Ночью 9 августа врагом запущены еще пять ракет, произведено восемь артиллерийских обстрелов, три – минометные, еще трижды россияне попытались атаковать танками.

обстрел (27731) оккупация (10188) ВСУ (6676) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+15
8 лет дамбили бамбас. роспятый малчик уже наверно школу заканчивает
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10.08.2022 09:31
+13
ватники-ждуны начали что то подозревать ? да неужели...
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10.08.2022 09:25
+9
"...Довіра до окупаційної влади поступово втрачається" - це ж треба..., люди їм довіряли, мені цікаво, з якого це дива..., люди ж бачили, як рашисти їх безперервно та жорстко обстрілювали, але в них з'явилася якась до окупантів довіра..., я не можу це збагнути, це якась безмежна і неосяжна тупість і дурість і ще від неї страждають інші люди, не такі дурні та тупі...
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10.08.2022 09:33
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ватники-ждуны начали что то подозревать ? да неужели...
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10.08.2022 09:25 Ответить
8 лет дамбили бамбас. роспятый малчик уже наверно школу заканчивает
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10.08.2022 09:31 Ответить
вже загребли на війну так званої днр проти так званої лнр.
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10.08.2022 09:35 Ответить
"...Довіра до окупаційної влади поступово втрачається" - це ж треба..., люди їм довіряли, мені цікаво, з якого це дива..., люди ж бачили, як рашисти їх безперервно та жорстко обстрілювали, але в них з'явилася якась до окупантів довіра..., я не можу це збагнути, це якась безмежна і неосяжна тупість і дурість і ще від неї страждають інші люди, не такі дурні та тупі...
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10.08.2022 09:33 Ответить
столетняя отрицательная селекция. лишняя хромосома. привитое мнение что "кормят всех" и "все им должы".
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10.08.2022 09:37 Ответить
синдром стокгольмскій? люди кажуть, що тільки оглядати пропаганду російську і не з"їхати з катушок треба мати тверду психику. А там оглядали десятиріччямі, і пропаганда зверталася до їх особистого досвіду з молодості і тому здавалася такою приємною і правдивою. Це спочатку а потім жабу зварили в окропі. То ж можуть мати купу синдромів і розладів, хто зна.
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10.08.2022 09:38 Ответить
Ви подивіться російську пропаганду - там обіцянки золотих гір, що скоро ватники ой як заживуть, як при совку в молодості, і молодість повернеться. Навіть на ютьюбі проскакуює російська реклама, де нібито щось ремонтують в Маріуполі під бадьору музичку. Ватники думають, що їм зараз через пару днів нові ще більші квартири дадуть, і гіганську пенсію від Росії. По російських каналах на "асвабаждьоних тєріторіях - шік блєск красата", а от на неокпованих "голад холад і гньот нацистаф"
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10.08.2022 10:05 Ответить
народ хтось може сказати чи луганщина повністю окупована чи ні ? гайдай каже шо ні але ніби по всіх картах вже як вся окупована
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10.08.2022 09:35 Ответить
та ніби ще якийсь пункт населений не був окупований, але якщо би і - русскіє і далі попруть якщо їх пустити. Та території мало захопити, їх треба розвивати, а русскіє не з тих, хто розвиває щось крім пропаганди і агресії. Тому так, нічого відновлювати вони не будуть. На що там сподіватися - не знаю, по іншіх відірваних русскіми кусочкам було одразу видно, що вони ставляться до цих територій як до тимчасово окупованих, вони навіть Сибір яка вже у них чорт знати скільки років - ******** як окупанти.
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10.08.2022 09:42 Ответить
Лапоть, а тебе зачем?
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10.08.2022 10:13 Ответить
А БЫЛО ДОВЕРИЕ ?
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10.08.2022 09:59 Ответить
Не буде ніхто,нічого відбудовувати.Нам треба думати:" Що робити з прорашистськими "ждунами", які чекали та дочекались грьобаної " рєспубліки"? Як їх позначати?Це колаборанти чи просто яйцеголові які розраховували,що буде як в 2014 році,тобто трохи постріляють і почнеться життя з ДВОМА пенсіями та копійочною комуналкою.Бо вони бачили толпи "нашіх людєй з окупаціі" які приїздили до них за грішми та розповідали які вони дурні,що живуть на одну пенсію,а в лугандоні отримують по дві.ДОЧЕКАЛИСЬ,ідіоти?
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10.08.2022 10:15 Ответить
Им доверять могли только конч-е идиоты...
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10.08.2022 10:37 Ответить
хтів написати про яку довіру до орків йдеться,але згадав як ті міста на вибори ходили і за кого,і все стає зрозумілим
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10.08.2022 10:39 Ответить
асвабадители пришли, *****!
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10.08.2022 12:59 Ответить
Кацапи не те що "не встигнуть", вони просто й не збиралися там щось відбудовувати. Не для того вони лізли. А місцеві совки і сєпари ніколи нічого не зрозуміють, бо не здатні на це. Бачили вчительку з Лісичанська, яка без води, електрики, газу щаслива, бо нарешті дачекалася рюцьких? Ото вона навчила і ще навчить дітей!
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10.08.2022 14:13 Ответить
 
 