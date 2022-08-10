Ночью оккупанты обстреляли центр Авдеевки, Бахмут, Соледар, Северск и другие громады, два человека ранены, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреливают из тяжелой артиллерии населенные пункты вдоль линии фронта.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
В течение суток и утром 10 августа россияне вели активные обстрелы по линии фронта от Марьинки до Звановки. В Покровском районе под обстрелами Авдеевская, Очеретинская и Марьинская громады. В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты в старую и центральную части города, к утру активизировалась вражеская артиллерия и РСЗО. Известно о по меньшей мере об одном раненом человеке, точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаются.
В Очеретинской громаде ночью велись периодические обстрелы в районе Песков. К утру боевые действия активизировались, работает тяжелая артиллерия. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. В Марьинской громаде с 6 утра продолжаются обстрелы – сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.
В Бахмутском районе от российского огня страдают Бахмутская, Северская, Звановская и Соледарская громады.
Бахмут подвергся обстрелу ночью – загорелся пожар в одном из домов. Также накануне вечером россияне нанесли удар по городскому рынку – повреждено 35 торговых точек. Это еще одна сознательная атака на место скопления гражданских. Жертв нет.
В Северске под обстрелы попали все районы города - поврежден спорткомплекс и ночной клуб, известно о поврежденных частных домах. Информация о пострадавших уточняется. С 6 утра возобновились обстрелы Соледара, однако информации о пострадавших пока не поступало. Горячими точками в громаде остаются Яковлевка и Бахмутское.
В Звановской громаде россияне использовали РСЗО в Переездном – попали в частный дом, но обошлось без пострадавших. Кроме того, с утра было неспокойно в Константиновке и Николаевке. В Константиновке российский снаряд попал в автолавку, где получил легкие ранения сторож. В Николаевке ракета упала на прежнюю пилораму – поврежден забор, но пострадавших нет.
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Боеприпасы для комплексов могли доставить https://war.obozrevatel.com/v-gomel-dostavili-ocherednuyu-partiyu-raket-dlya-zrk-s-300400-belorusskij-*****.htm на аэродром в Зябровке, с которого оккупанты уже обстреливали территорию Украины.
Также зафиксировали перевозку ракет из Гомельского направления в сторону Мозыря по трассе М10 на трале с опознавательным знаком «V».
Отмечается, что ракеты подвозятся уже не один день.
«Согласно актуальной информации, можно предположить, что наблюдается подготовка к ракетным обстрелам не только из Гомельского района, но и локаций в Мозырском районе», - отметили в мониторинговом сообществе. https://t.me/charter97_org/80416 https://t.me/charter97_org/80416