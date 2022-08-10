Трем полицейским, работающим в "райотделе министерства внутренних дел ЛНР", сообщено о подозрении. ФОТО
Полицейские, начавшие работать на оккупационные власти, подозреваются в государственной измене.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, трем правоохранителям доложено о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, с началом вторжения РФ в Украину полицейские Луганщины предали присяге и добровольно согласились работать в незаконно созданном правоохранительном органе так называемой ЛНР. Они заняли псевдодолжности "работников полиции" в подконтрольном оккупационным властям "Станично-Луганском райотделе министерства внутренних дел ЛНР".
Работая в псевдоправоохранительном органе, подозреваемые внедряют так называемое законодательство ЛНР, активно поддерживают российскую агрессию против Украины и занимаются пропагандой оккупационного режима среди местного населения. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и избрании им меры пресечения.
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