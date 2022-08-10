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Трем полицейским, работающим в "райотделе министерства внутренних дел ЛНР", сообщено о подозрении. ФОТО

луганщина

Полицейские, начавшие работать на оккупационные власти, подозреваются в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, трем правоохранителям доложено о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, с началом вторжения РФ в Украину полицейские Луганщины предали присяге и добровольно согласились работать в незаконно созданном правоохранительном органе так называемой ЛНР. Они заняли псевдодолжности "работников полиции" в подконтрольном оккупационным властям "Станично-Луганском райотделе министерства внутренних дел ЛНР".

Работая в псевдоправоохранительном органе, подозреваемые внедряют так называемое законодательство ЛНР, активно поддерживают российскую агрессию против Украины и занимаются пропагандой оккупационного режима среди местного населения. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и избрании им меры пресечения.

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Трем полицейским, работающим в райотделе министерства внутренних дел ЛНР, сообщено о подозрении 01
Трем полицейским, работающим в райотделе министерства внутренних дел ЛНР, сообщено о подозрении 02

государственная измена (1567) коллаборационизм (882) Офис Генпрокурора (2491) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+8
Профанация ! Расстреляйте ПО-ЗАКОНАМ ВОЙНЫ -пособников террористов рашистских ,хоть с десяток (ОНИ ЕЩЁ ХУЖЕ ОТКРЫТЫХ ВРАГОВ ) ,другие МРАЗИ призадумаются СКОЛЬКО МОЖНО С НИМИ толерантничать , как с Бойко и Шуфричем⁉️
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10.08.2022 11:06
+7
А чому ви їм замилюїте харі? Поки ви повідомляїте їм про підозри, можливо знайдуться справжні патріоти, які випишуть їм білети на концерт Кобзона.
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10.08.2022 11:14
+5
Їм можуть ще й заробітну плату нараховують, не дивно
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10.08.2022 11:12
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а они об этом знают?

повестки кто вручал?
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10.08.2022 10:47 Ответить
Профанация ! Расстреляйте ПО-ЗАКОНАМ ВОЙНЫ -пособников террористов рашистских ,хоть с десяток (ОНИ ЕЩЁ ХУЖЕ ОТКРЫТЫХ ВРАГОВ ) ,другие МРАЗИ призадумаются СКОЛЬКО МОЖНО С НИМИ толерантничать , как с Бойко и Шуфричем⁉️
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10.08.2022 11:06 Ответить
Тамжінашілюді.
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10.08.2022 11:10 Ответить
За одно і тих кадровиків, що їх брали на роботу до поліції.
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10.08.2022 11:11 Ответить
Їм можуть ще й заробітну плату нараховують, не дивно
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10.08.2022 11:12 Ответить
они еще и пенсию будут украинскую получать, как недограждане Украины, на жаль.
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10.08.2022 11:42 Ответить
А чому ви їм замилюїте харі? Поки ви повідомляїте їм про підозри, можливо знайдуться справжні патріоти, які випишуть їм білети на концерт Кобзона.
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10.08.2022 11:14 Ответить
Підкажіть будь-ласка щодо покарання для навідників? В новинах пишуть що 15 років або довічне, а в коментах кажуть, що їx відпускають під залог. Це правда? Були такі випадки, що їх відпускали? Може з ними вже на місці потрібно розбиратись?
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10.08.2022 11:40 Ответить
Ну ось нахрена ви публікуєте заретушоване фото колоборантів? Можливо хтось узнав би їх і навів нові докази їхньої зради. З таким же успіхом можна публікувати фото кепки чі берців і підписувати "Ці берці (кепку) носить колобарант ************
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10.08.2022 11:52 Ответить
Кацапські ЗМІ зрозуміло чому українським колабарантам закривають харі а наші навіщо?
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10.08.2022 13:40 Ответить
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10.08.2022 13:42 Ответить
 
 