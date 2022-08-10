В Запорожском районе в ДТП погиб мужчина, среди пострадавших - двое детей, - ГСЧС. ФОТО
Между селами Марьевка и Беленькое Запорожского района автомобиль съехал в кювет.
Об этом сообщают на странице ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 августа. Известно, что водитель автомобиля ВАЗ съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате крушения на месте от полученных повреждений погиб 47-летний пассажир.
Кроме того, по информации ГСЧС, получили травмы двое детей 8 и 13 лет и две женщины 32 и 55 лет. С раскуроченного авто спасатели деблокировали водителя. Травмированные госпитализированы каретами "скорых" в больницы. К операции по деблокированию привлекалось 9 работников ГСЧС.
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Та там і кювету, як такого, немає.
Судячи з довгих тіней, все відбулося на світанні. Або перед світанком.
Швидше за все, водій заснув за кермом, якщо їхав уночі, і не виспався перед тим.