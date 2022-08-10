Мелитопольские партизаны "повредили" готовивший псевдореферендум штаб "Единой России" - мэр Федоров. ФОТО
Во временно оккупированном Мелитополе партизаны "повредили" штаб партии "Единая Россия", в котором шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, в Мелитополе продолжается уже третья "адская ночь" для россиян. Он отметил, что около 22:00 9 августа силы сопротивления и партизаны "повредили" штаб партии "Единая Россия".
"Объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Сопротивление будет делать все, чтобы это действо не произошло", - сказал он.
Телеграмм-канал "Риа-Мелитополь" сообщает, что "логово коллаборантов" подорвано, и штабу ощутимо "испортили фасад".
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скрізь так робити: кидати коктейлі, шурупи там розкидати щоб колеса прокололи, пошкодити світло чи компютери…