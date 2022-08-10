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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Мелитопольские партизаны "повредили" готовивший псевдореферендум штаб "Единой России" - мэр Федоров. ФОТО

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны "повредили" штаб партии "Единая Россия", в котором шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, в Мелитополе продолжается уже третья "адская ночь" для россиян. Он отметил, что около 22:00 9 августа силы сопротивления и партизаны "повредили" штаб партии "Единая Россия".

"Объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Сопротивление будет делать все, чтобы это действо не произошло", - сказал он.

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Телеграмм-канал "Риа-Мелитополь" сообщает, что "логово коллаборантов" подорвано, и штабу ощутимо "испортили фасад".

Мелитопольские партизаны повредили готовивший псевдореферендум штаб Единой России - мэр Федоров 01
Мелитопольские партизаны повредили готовивший псевдореферендум штаб Единой России - мэр Федоров 02
Мелитопольские партизаны повредили готовивший псевдореферендум штаб Единой России - мэр Федоров 03

взрыв (6797) Единая Россия (298) Мелитополь (615) штаб (1233) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+5
А ви що зробили окрім що зареєстровано для хамства з початку війни.
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10.08.2022 11:32
+5
Піди і виріж, якщо такий сміливий.
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10.08.2022 11:32
+4
хоть бы коктейльчик Молотова бросили - вон, все коробки с бюлетенями целые
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10.08.2022 11:45
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А ви що зробили окрім що зареєстровано для хамства з початку війни.
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10.08.2022 11:32 Ответить
Работаю и задонатил около 1000 долларов на ЗСУ, постоянные скидки военным делаю (обычно товар в 0 отдаю), помогаю переселенцам.
А вы что делали, сидя в Германии?
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10.08.2022 11:34 Ответить
Чому ви вирішили, що людина допомогою буде хвастатись. Якщо не в темі партизан,на часі вибачатися і погасити написане. Вам віри не має. Різна допомога наближає Україну до Перемоги, навіть вибиті вікна окупантів.
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10.08.2022 11:47 Ответить
Піди і виріж, якщо такий сміливий.
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10.08.2022 11:32 Ответить
Почикати всіх ножичком і всі діла. Для цього спеціальна підготовка не потрібна, було б бажання.
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10.08.2022 11:41 Ответить
Піди і виріж, якщо такий сміливий.
***********
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10.08.2022 11:36 Ответить
хоть бы коктейльчик Молотова бросили - вон, все коробки с бюлетенями целые
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10.08.2022 11:45 Ответить
Да буиних мало
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10.08.2022 11:36 Ответить
Героям слава !!! Бережи вас Господь, рідненькі
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10.08.2022 13:08 Ответить
потрібно їм допомогти ракетою HIMARS. тоді можно буде писати слово "пошкодили" без лапок.
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10.08.2022 13:13 Ответить
молодці партизани,
скрізь так робити: кидати коктейлі, шурупи там розкидати щоб колеса прокололи, пошкодити світло чи компютери…
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10.08.2022 20:05 Ответить
хлопці Вогонь!!! Т
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11.08.2022 09:37 Ответить
 
 