В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич. ФОТОрепортаж
В Николаеве враг ночью из "Смерчей" обстрелял гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после ночных обстрелов территории обследуют работники ГСЧС и специалисты администрации района. Повреждены 8 частных домов. У семи из них избиты окна, двери, крыша и фасад. Еще в одном в результате попадания боеприпасов произошел пожар. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и утеплитель здания. Возгорание ликвидировали спасатели ГСЧС.
Остальные четыре жилых дома из-за обстрелов остаются без электроэнергии. Повреждения от попаданий боеприпасов или обломков у них нет. Также на одном из предприятий от обстрелов изуродованы склады и автобаза. Количество поврежденных построек увеличилось.
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