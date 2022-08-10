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В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

миколаїв

В Николаеве враг ночью из "Смерчей" обстрелял гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после ночных обстрелов территории обследуют работники ГСЧС и специалисты администрации района. Повреждены 8 частных домов. У семи из них избиты окна, двери, крыша и фасад. Еще в одном в результате попадания боеприпасов произошел пожар. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и утеплитель здания. Возгорание ликвидировали спасатели ГСЧС.

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Остальные четыре жилых дома из-за обстрелов остаются без электроэнергии. Повреждения от попаданий боеприпасов или обломков у них нет. Также на одном из предприятий от обстрелов изуродованы склады и автобаза. Количество поврежденных построек увеличилось.

В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич 01
В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич 02
В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич 03
В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич 04

Николаев (2159) Николаевская область (2141) артиллерия (644) Сенкевич Александр (188)


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Цензор как там с российским городом Ейск на Азовском море БАВОВНА ЛЯ ЛЯ НАФТОБАЗА ПАЛАЕ ЕЙСК У РАШКИ ОБОЗНАЧЕН как точка рандеву для поставок боеприпасов и прочего в Мариуполь по морю и надо же окурок не затушили....
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10.08.2022 11:57 Ответить
За що -- церковники кажут за те шо БОГУ не молимось
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10.08.2022 12:01 Ответить
 
 