В Херсонской области разоблачены два коллаборанта: "глава администрации" и псевдоректор, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора двум лицам поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.





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"Один из них добровольно занял псевдодолжность "главы администрации" одного из населенных пунктов Скадовского района Херсонской области, другая - псевдоректор высшего учебного заведения. Выступая в СМИ, педагог выражала намерения о внедрении на временно оккупированных территориях учебной программы РФ", -.говорится в сообщении.