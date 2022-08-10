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В Херсонской области разоблачены два коллаборанта: "глава администрации" и псевдоректор, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора двум лицам поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.

В Херсонской области разоблачены два коллаборанта: глава администрации и псевдоректор, - Офис Генпрокурора 01
В Херсонской области разоблачены два коллаборанта: глава администрации и псевдоректор, - Офис Генпрокурора 02

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"Один из них добровольно занял псевдодолжность "главы администрации" одного из населенных пунктов Скадовского района Херсонской области, другая - псевдоректор высшего учебного заведения. Выступая в СМИ, педагог выражала намерения о внедрении на временно оккупированных территориях учебной программы РФ", -.говорится в сообщении.

русский мир (625) коллаборационизм (882) Офис Генпрокурора (2491) Херсонская область (4875)


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Топ комментарии
+12
Зечем их хари размывать? Народ должен знать своих "хероев". Особенно их родня.
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10.08.2022 12:45
+4
ух ты! еще раз недограждане Украины, это биомусор кацапский
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10.08.2022 12:45
+4
Весь этот парад сдач городов мэрами предателями и прочими исполкомами---результат стратегической ошибки с 14-16гг. Когда надо было срочно вводить военное положение во всех областях что граничили с даунбассом. Это позволило бы тогда убрать всю шваль политическую, рыгоналов что стали позже опзж и прочих, что отлично окопались в исполнительной власти и продержались до этих дней. И сегодня валом и ждут своего часа. Даже на западе это выскакивает! Только военно-гражданская администрация. Классика жанра! И выборов во время войны не проводят никогда и нигде! Но мы играли в ато---вот и доигрались. Законы войны издавни одни и те же. Если враг не сдаётся---его уничтожают. И еще. Победителей не судят!
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10.08.2022 12:58
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Зечем их хари размывать? Народ должен знать своих "хероев". Особенно их родня.
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10.08.2022 12:45 Ответить
Це почали робити кацапи у своїх репортажах. Маскують зрадників.
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10.08.2022 12:57 Ответить
Щоб потім відпустити і ніхто не впізнає Генпрокурор так багато працюе ще СБУ всі ефіри забиті Про Азовців тиша наче янелохбоневтік не гарантував їхню безпеку особисто відмовився від посередництва Туреччини фактично виніс вирок Тепер чимось треба забивати ефіри в надії на те що забудуть Ще найвеличніший вперше в історії України подзвонив до Ботсвани Капец
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10.08.2022 13:24 Ответить
Коли розстріл або повішання?
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10.08.2022 13:53 Ответить
ух ты! еще раз недограждане Украины, это биомусор кацапский
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10.08.2022 12:45 Ответить
А хто в нас зараз генпрокурор!? Це якась морда яку Найвеличніший назначив нещодавно? Там його самого теж треба разоблачіть , я вважаю, а потім Єрмака і самого клоуняру.
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10.08.2022 12:56 Ответить
А хіба у вас рігстаг непричетний? Одразу король генпрокурора призначає?
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10.08.2022 13:15 Ответить
У вас це в Швеції чи рашкі а чому ж ти кацапчик в Швецію втік чому не в йошкарлу чи впн рулить?
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10.11.2022 01:15 Ответить
Весь этот парад сдач городов мэрами предателями и прочими исполкомами---результат стратегической ошибки с 14-16гг. Когда надо было срочно вводить военное положение во всех областях что граничили с даунбассом. Это позволило бы тогда убрать всю шваль политическую, рыгоналов что стали позже опзж и прочих, что отлично окопались в исполнительной власти и продержались до этих дней. И сегодня валом и ждут своего часа. Даже на западе это выскакивает! Только военно-гражданская администрация. Классика жанра! И выборов во время войны не проводят никогда и нигде! Но мы играли в ато---вот и доигрались. Законы войны издавни одни и те же. Если враг не сдаётся---его уничтожают. И еще. Победителей не судят!
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10.08.2022 12:58 Ответить
які ж вони недолугі!!! Пам*ять коротка.Вже забули про сальдо і гурУ....
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10.08.2022 13:00 Ответить
І всі вони члени партії Слуга Народу
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10.08.2022 13:16 Ответить
Руцького.
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10.08.2022 13:55 Ответить
А де прізвища цих падлюк?
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10.08.2022 13:54 Ответить
Складається враження, що найбільше число зрадників та колаборантів серед начальників різного пошиву. Хто може вчити - навчають, хто не може вчити - працюють, хто не може вчити та працювати - керують!
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10.08.2022 13:59 Ответить
 
 