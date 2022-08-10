В Херсонской области разоблачены два коллаборанта: "глава администрации" и псевдоректор, - Офис Генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора двум лицам поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.
"Один из них добровольно занял псевдодолжность "главы администрации" одного из населенных пунктов Скадовского района Херсонской области, другая - псевдоректор высшего учебного заведения. Выступая в СМИ, педагог выражала намерения о внедрении на временно оккупированных территориях учебной программы РФ", -.говорится в сообщении.
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