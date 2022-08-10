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Грабили ломбарды в Буче во время боевых действий. Полиция задержала 2 мародеров. ВИДЕО+ФОТО

Полиция разоблачила в Буче двух мародеров. Они обворовывали ломбарды во время активных боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Сегодня мы провели обыски у еще одного преступного дуэта "мародеров". Воры очищали бучанские ломбарды во время активных боевых действий. Общая стоимость похищенного составляет почти 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Грабили ломбарды в Буче во время боевых действий. Полиция задержала 2 мародеров 01
Грабили ломбарды в Буче во время боевых действий. Полиция задержала 2 мародеров 02

Отмечается, что 30-летняя женщина и ее 45-летний приспешник воспользовались тем, что во время вражеских обстрелов витрины заведений были разбиты, проникли внутрь и забрали ценную технику, наличные деньги и драгоценности. В настоящее время злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Киевская область (4190) мародерство (463) Нацполиция (16552) Буча (460) Небытов Андрей (165)


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Топ комментарии
+12
Такие штанишки заценят на тюряге
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10.08.2022 13:38
+7
Какие штанишки В камере ему понравится
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10.08.2022 13:38
+7
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!"
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10.08.2022 14:18
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Такие штанишки заценят на тюряге
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10.08.2022 13:38 Ответить
Какие штанишки В камере ему понравится
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10.08.2022 13:38 Ответить
Сначала добряче отп....ть,а потом можно 8 лет!
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10.08.2022 13:38 Ответить
Какие милые штаники у мальчика......
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10.08.2022 13:41 Ответить
Ужас... чуваку восмерик светит, а они с его штанов лахают!!! Вот народ!!!
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10.08.2022 13:43 Ответить
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!"
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10.08.2022 14:18 Ответить
А кому у нас пренадлежат ломбарды в стране? Баб Юле и Разумкову? А если б обычный ювелирный обнесли - никто бы их и не искал
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10.08.2022 13:43 Ответить
Власники ломбардів ментів найняли? А ювелірниє в нас також... скажімо так... не зовсім обичниє...
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10.08.2022 14:13 Ответить
Аде була поліція коли вони грабували? А вона першою тікала, навіть нікого не попередивши і нікому не допомогала.
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10.08.2022 14:47 Ответить
Яка різниця кому належать. Мародерів треба наказувати.
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10.08.2022 14:54 Ответить
В Чернігові одну групу з двох осіб затримували вже три рази точно. І наступного місяця ті самі люди знов на свободі, бо побадаються наступний раз...
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10.08.2022 15:27 Ответить
Грабували награбоване
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10.08.2022 18:15 Ответить
Сімейний підряд. Треба було по-сімейному і повісити поряд з ломбардом.
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10.08.2022 20:42 Ответить
 
 