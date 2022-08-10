Грабили ломбарды в Буче во время боевых действий. Полиция задержала 2 мародеров. ВИДЕО+ФОТО

Полиция разоблачила в Буче двух мародеров. Они обворовывали ломбарды во время активных боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Сегодня мы провели обыски у еще одного преступного дуэта "мародеров". Воры очищали бучанские ломбарды во время активных боевых действий. Общая стоимость похищенного составляет почти 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 30-летняя женщина и ее 45-летний приспешник воспользовались тем, что во время вражеских обстрелов витрины заведений были разбиты, проникли внутрь и забрали ценную технику, наличные деньги и драгоценности. В настоящее время злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.