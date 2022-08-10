Грабили ломбарды в Буче во время боевых действий. Полиция задержала 2 мародеров. ВИДЕО+ФОТО
Полиция разоблачила в Буче двух мародеров. Они обворовывали ломбарды во время активных боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
"Сегодня мы провели обыски у еще одного преступного дуэта "мародеров". Воры очищали бучанские ломбарды во время активных боевых действий. Общая стоимость похищенного составляет почти 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30-летняя женщина и ее 45-летний приспешник воспользовались тем, что во время вражеских обстрелов витрины заведений были разбиты, проникли внутрь и забрали ценную технику, наличные деньги и драгоценности. В настоящее время злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+12 Eugene Dneprovsky
показать весь комментарий10.08.2022 13:38 Ссылка
+7 Серж Пир
показать весь комментарий10.08.2022 13:38 Ссылка
+7 Pan Kotskyi
показать весь комментарий10.08.2022 14:18 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Eugene Dneprovsky
показать весь комментарий10.08.2022 13:38 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Серж Пир
показать весь комментарий10.08.2022 13:38 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Татьяна Москаленко #526378
показать весь комментарий10.08.2022 13:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Сергей Иванченко #512756
показать весь комментарий10.08.2022 13:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Сергей Иванченко #512756
показать весь комментарий10.08.2022 13:43 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Pan Kotskyi
показать весь комментарий10.08.2022 14:18 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.08.2022 13:43 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Pan Kotskyi
показать весь комментарий10.08.2022 14:13 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Виталий Горпинюк #449409
показать весь комментарий10.08.2022 14:47 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Виктор Ле
показать весь комментарий10.08.2022 14:54 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий10.08.2022 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Киянин
показать весь комментарий10.08.2022 18:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Anatoliy Panchenko #420291
показать весь комментарий10.08.2022 20:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль