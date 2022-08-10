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Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки
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+67 MausMike
показать весь комментарий10.08.2022 15:50 Ссылка
+66 Andry Moon
показать весь комментарий10.08.2022 16:36 Ссылка
+56 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий10.08.2022 15:44 Ссылка
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https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
Run away, run away
Run away and save your life
Run away, run away
Run away if you want to survive
...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
Ну, за сезон курортный,
Что русский люд вдруг про?бал….
Дмитро «алкаш» Медведєв дивиться у світле майбутнє своєї країни 🙈
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ війна"... дивіться, - нічого НЕ сталося...
І вся різниця в одній галочці в бюлетені в 2019....