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Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка разрыдалась в пробке на Керченский мост, убегая из оккупированного Крыма после взрывов в Новофедоровке: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВИДЕО

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 02

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия "пожара" в оккупированной Новофедоровке в Крыму. ВИДЕО


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 04


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 05


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 06


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 07


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 08


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 09


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские туристы бегут с пляжа после взрывов в оккупированной Новофедоровке: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВИДЕО


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 11

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 12


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 13

Также смотрите: На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЧЕНЬ


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 14
Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 15

Также читайте: Минобороны РФ о взрывах на территории аэродрома "Саки": "Произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Никакого огневого воздействия не было"


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабы о взрывах на военном аэродроме возле Новофедоровки 16

Больше фотошопов смотрите здесь.

Крым (26421) фотожаба (14481) аэродром (295)


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Топ комментарии
+67
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10.08.2022 15:50
+66
А уявіть. 24.02, орки построївшись в парадні колони пісдують через Чонгар. І тут йде одночасний підрив мостів під колонами, далі схована арта з запасних позицій перетворює в лайно скупчену перед мостами техніку і живу силу РСЗО викошує поля з заправниками в наготованим БК за 20 км до кордону. Шість дивізіонів Нептунів послідовними залпами по 50 ракет в кожному знищують готові до висадки БДК і фрегати під Одесою. А наостанок ОТРК Грім-2 полірує авіабази і базу ЧФ, отак як в саках...
І вся різниця в одній галочці в бюлетені в 2019....
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10.08.2022 16:36
+56
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10.08.2022 15:44
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10.08.2022 15:44 Ответить
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10.08.2022 15:50 Ответить
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10.08.2022 16:12 Ответить
Гумор - наша сила!
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10.08.2022 15:56 Ответить
100%. Казламордих аж трясе)

https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
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12.08.2022 09:59 Ответить
Хіт до закриття сезону "Крим-2022": https://www.youtube.com/watch?v=_dx0qWHL7dc Real McCoy • Run Away
Run away, run away
Run away and save your life
Run away, run away
Run away if you want to survive
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10.08.2022 15:58 Ответить
Якщо https://gazeta.ua/articles/np/_bavovna-v-krimu-vatazhok-okupantiv-zrobiv-chergovu-zayavu/1105413 ватажок окупантів Аксьонов зробив заяву про те, що "внаслідок вибухів на військовому аеродромі пошкоджено 62 багатоквартирних будинки та близько 20 комерційних об'єктів" - то якої сили мала би бути бавовна на самому аерожромі?
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10.08.2022 15:58 Ответить
Такакаяразніца? Кацапи не збрешуть, здохнуть від задухи.
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10.08.2022 16:07 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZUm7IimdS7rhMJxDm-tg0R9aS7QPzosko2NgOyU15KR3_uogYFb4IAlbRjxJUn3EFPer2x12sg_a8wjlzIJCGvv8JA3efFFG-U8NR2VRaPua1u0zvQSJbDvRzHREBmYNLsLtBlKBDY8kUjkilsXdXfhpVkOGmjwGqYI2b8_DEzgcm2RYjxugeFfkv8xmM7oPQ3pruu-YwA8Zfp5ksWUoZMq7gjn_Sj5mlvKTYuCcPO2jg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
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10.08.2022 17:03 Ответить
Пили мы - вискарь в аорту проникал!

Ну, за сезон курортный,

Что русский люд вдруг про?бал….

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10.08.2022 16:04 Ответить
https://www.youtube.com/c/bilatserkvatv bctv

Дмитро «алкаш» Медведєв дивиться у світле майбутнє своєї країни 🙈
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10.08.2022 16:09 Ответить
на самом деле - это перископ, он в х@й себе смотрит
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13.08.2022 14:16 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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10.08.2022 16:10 Ответить
Дарма, шо тоді Боневтік ще був не при владі. Він би точно не здав Крим.

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10.08.2022 16:16 Ответить
Вот ты чмо, либо кацапское, либо без мозгов.
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10.08.2022 18:15 Ответить
Зе, пряма мова:
https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ війна"... дивіться, - нічого НЕ сталося...
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10.08.2022 18:53 Ответить
Так, воно таке. Тому й було спочатку (з 2014-го) ухилянтом, а у 2019-му стало нести відверто прокремлівську дичину...

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10.08.2022 20:55 Ответить
Це у вас на паРаші так зараз шифруються?
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10.08.2022 20:46 Ответить
Ось коли твоя мамка за стакан боями здавала в "аренду" свою ман*у, то туд вставляли все що хотiли..Зара демократiя..
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10.08.2022 16:21 Ответить
кукушкина, ты дура. Че не бежала Крым спасать с мужем в 14 году? Сидела ждала на жопе ровно *****? И так вся страна сидела - ждала бэтменов для спасения. Армии не было, оружия не было, чем спасать- твоим паршивым языком? Тебе, гнида, кто-то не сделал "красиво"- не спас по твоему хотению Крым? А сейчас пишешь с фронтов Родины небось?
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10.08.2022 16:24 Ответить
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10.08.2022 16:17 Ответить
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10.08.2022 16:20 Ответить
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10.08.2022 16:32 Ответить
❗❗❗
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10.08.2022 16:40 Ответить
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10.08.2022 18:17 Ответить
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10.08.2022 16:35 Ответить
А уявіть. 24.02, орки построївшись в парадні колони пісдують через Чонгар. І тут йде одночасний підрив мостів під колонами, далі схована арта з запасних позицій перетворює в лайно скупчену перед мостами техніку і живу силу РСЗО викошує поля з заправниками в наготованим БК за 20 км до кордону. Шість дивізіонів Нептунів послідовними залпами по 50 ракет в кожному знищують готові до висадки БДК і фрегати під Одесою. А наостанок ОТРК Грім-2 полірує авіабази і базу ЧФ, отак як в саках...
І вся різниця в одній галочці в бюлетені в 2019....
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10.08.2022 16:36 Ответить
https://ibb.co/RSqxqqd
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10.08.2022 16:41 Ответить
Это - the best of the best!
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10.08.2022 16:44 Ответить
вот что делает хамерс животворящий
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10.08.2022 19:43 Ответить
 
 