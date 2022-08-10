Собирала средства на "потребности добровольческого формирования". Экс-чиновницу горсовета в Киевской области сообщено о подозрении в незаконном использовании 1 млн грн. ФОТО
При процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры бывшему должностному лицу одного из городских советов Киевской области сообщено о подозрении по факту незаконного использования благотворительных пожертвований.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемая вступила в сговор с неустановленными лицами с целью получения прибыли за счет благотворительных пожертвований.
"В социальной сети в течение февраля-мая 2022 года эти лица размещали объявления о сборе средств на нужды добровольческого формирования территориального громады. В объявлении указывали реквизиты банковской карточки подозреваемой, на которую граждане перечисляли средства. За этот период на ее счет поступило около 1 млн грн. Денежными экс-чиновница распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
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