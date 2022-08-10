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Собирала средства на "потребности добровольческого формирования". Экс-чиновницу горсовета в Киевской области сообщено о подозрении в незаконном использовании 1 млн грн. ФОТО

При процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры бывшему должностному лицу одного из городских советов Киевской области сообщено о подозрении по факту незаконного использования благотворительных пожертвований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая вступила в сговор с неустановленными лицами с целью получения прибыли за счет благотворительных пожертвований.


Собирала средства на потребности добровольческого формирования. Экс-чиновницу горсовета в Киевской области сообщено о подозрении в незаконном использовании 1 млн грн 01

"В социальной сети в течение февраля-мая 2022 года эти лица размещали объявления о сборе средств на нужды добровольческого формирования территориального громады. В объявлении указывали реквизиты банковской карточки подозреваемой, на которую граждане перечисляли средства. За этот период на ее счет поступило около 1 млн грн. Денежными экс-чиновница распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

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Собирала средства на потребности добровольческого формирования. Экс-чиновницу горсовета в Киевской области сообщено о подозрении в незаконном использовании 1 млн грн 02

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

благотворительность (617) Киевская область (4190) Офис Генпрокурора (2491)


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Ловят
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10.08.2022 15:52 Ответить
не вірю я в такі "разоблачєнія".Зараз під видом боротьби з шахраями йде пряма атака на волонтерів. Чому? Бо армія реально тримається виключно на волонтерах - заберіть їх і посипеться армія. А придертись можна до любого, повторюю - ЛЮБОГО волонтера. Тобто вся ця прокурорсько-міліцейська швобла явно працює на ворога. Прошу бути уважнішим до таких повідомлень і глибше вникати в суть того ,шо було насправді
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10.08.2022 15:55 Ответить
В березні в одній невеличкій тергромаді під Київом, голова громади, він же командир тероборони списав 200 тис гривень на одноразовий посуд. Член політсили, не Слуга та не ЕС, гуманітарка також знаходила своїх покупців і нічого, досі боронить державу
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10.08.2022 16:06 Ответить
"розпорядилася на власний" - це дуже широка трактовка. де подробиці? де доказ що затримали не волонтера а шахрая?
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10.08.2022 16:49 Ответить
 
 