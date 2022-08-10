Тело мужчины, которого замучили военные РФ, обнаружили в Харьковской области, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Харьковской области правоохранители обнаружили тело мужчины, которого убили российские военные во время оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"10 августа прокурорами Харьковской окружной прокуратуры совместно со следователями и криминалистами проведен осмотр лесополосы, расположенной неподалеку от села Малая Рогань Харьковского района. Во время осмотра обнаружены остатки тела мужчины со связанными руками.

По предварительной версии следствия, потерпевшего убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт. В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

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