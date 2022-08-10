РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8214 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 514 9

В Северодонецке оккупанты предлагают горожанам стройматериалы для восстановления жилья в обмен на копии их документов, - Гайдай. ФОТО

луганщина

В Северодонецке оккупанты предлагают восстановить жилье за счет собственника, предоставляя некоторые строительные материалы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители на оккупированной Луганской области сообщали, что сначала россияне все обещали быстро отстроить. Оккупационные власти отчитывались, что обследованы все многоэтажки на наличие повреждений и разрушений. Хотя десятки умерших в собственных квартирах людей до сих пор не похоронили.

Также смотрите: Тело мужчины, которого замучили военные РФ, обнаружили в Харьковской области, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Затем горожанам продавали местные бизнесмены OSB-плиты по повышенным в несколько раз ценам. Теперь появилось объявление от оккупационных властей о том, что принимаются заявки на получение строительных материалов для восстановления жилья собственными силами. Воды, света, газа в Северодонецке до сих пор нет.

"Хорошо, если банку краски дадут. А если кирпич? Что с ним будет делать женщина или бабушка? Она его вообще донесет домой? Одну – возможно. А нужно 100, 200, кому-то еще больше. Но это никого не смущает – раздадут материалы, снимут десяток сюжетов, на том и закончат. Опять же, в обмен на строительные материалы необходимо отдать несколько копий документов, содержащих личные данные. Очередная попытка их собрать, чтобы провести псевдореферендум", - подчеркнул Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили", - ГУР МО

В Северодонецке оккупанты предлагают горожанам стройматериалы для восстановления жилья в обмен на копии их документов, - Гайдай 01

оккупация (10188) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) восстановление (217) Луганская область (6509)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безкоштовний сир...
показать весь комментарий
10.08.2022 18:23 Ответить
***....даже в моём колхозе писали подобные обьявления с жэка не от руки.....
показать весь комментарий
10.08.2022 18:28 Ответить
малява накаляканная от руки, а ещё и копии документов требуют )) тоже от руки нацарапанных? )
показать весь комментарий
10.08.2022 18:37 Ответить
рашодебилы реально не понимают что такое украинский народ. Они привыкли к рашистским холопам, которые за полкило бесплатной перловки любую бумажку подпишут... Ну, в принципе нормально для дебилов, которые молятся на международного преступника-террориста путлера.
показать весь комментарий
10.08.2022 18:43 Ответить
Містяни, то на якій мові?
показать весь комментарий
10.08.2022 19:32 Ответить
Там пол города здавало позиции ВСУ и ждало асвабадителей. Жрите и подавитесь.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:51 Ответить
і що! Ви десь бачили, щоб щось давали без документів?
Вата до вати за ватним
показать весь комментарий
10.08.2022 21:14 Ответить
 
 