В Северодонецке оккупанты предлагают горожанам стройматериалы для восстановления жилья в обмен на копии их документов, - Гайдай. ФОТО

В Северодонецке оккупанты предлагают восстановить жилье за счет собственника, предоставляя некоторые строительные материалы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители на оккупированной Луганской области сообщали, что сначала россияне все обещали быстро отстроить. Оккупационные власти отчитывались, что обследованы все многоэтажки на наличие повреждений и разрушений. Хотя десятки умерших в собственных квартирах людей до сих пор не похоронили.

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Затем горожанам продавали местные бизнесмены OSB-плиты по повышенным в несколько раз ценам. Теперь появилось объявление от оккупационных властей о том, что принимаются заявки на получение строительных материалов для восстановления жилья собственными силами. Воды, света, газа в Северодонецке до сих пор нет.

"Хорошо, если банку краски дадут. А если кирпич? Что с ним будет делать женщина или бабушка? Она его вообще донесет домой? Одну – возможно. А нужно 100, 200, кому-то еще больше. Но это никого не смущает – раздадут материалы, снимут десяток сюжетов, на том и закончат. Опять же, в обмен на строительные материалы необходимо отдать несколько копий документов, содержащих личные данные. Очередная попытка их собрать, чтобы провести псевдореферендум", - подчеркнул Гайдай.

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