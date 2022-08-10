Двое мирных жителей погибли во время российского обстрела поселка в Харьковской области, - полиция. ФОТОрепортаж
В среду, 10 августа, около 12:00 враг кассетными боеприпасами обстрелял поселок Старый Салтов Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции области, двое гражданских получили ранения несовместимые с жизнью и погибли на месте.
Отмечается, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Чайка Київ
показать весь комментарий10.08.2022 21:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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