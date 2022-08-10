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Двое мирных жителей погибли во время российского обстрела поселка в Харьковской области, - полиция. ФОТОрепортаж

В среду, 10 августа, около 12:00 враг кассетными боеприпасами обстрелял поселок Старый Салтов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции области, двое гражданских получили ранения несовместимые с жизнью и погибли на месте.

Отмечается, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Двое мирных жителей погибли во время российского обстрела поселка в Харьковской области, - полиция 01

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Двое мирных жителей погибли во время российского обстрела поселка в Харьковской области, - полиция 02
Двое мирных жителей погибли во время российского обстрела поселка в Харьковской области, - полиция 03

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обстрел (27731) Нацполиция (16552) смерть (9250) Харьковщина (5577)


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10.08.2022 21:14 Ответить
 
 