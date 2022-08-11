За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА. ФОТОрепортаж
10 августа российские оккупанты выпустили более 200 мин и снарядов, а также применили стрелковое оружие по территориям 5 громад в Сумской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громадах. Сейчас большинство проблем устранено", - написал Живицкий.
Кроме этого, в селе Радьковка Сумской громады были повреждены частные дома, в Славгороде Краснопольской громады также повреждены дома, "уточняется информация об убытках фермерских хозяйств".
Глава ОВА отметил, что пострадавших нет.
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Voc Vox
показать весь комментарий11.08.2022 04:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль
показать весь комментарий11.08.2022 08:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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