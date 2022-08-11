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Новости Фото Война
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За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

10 августа российские оккупанты выпустили более 200 мин и снарядов, а также применили стрелковое оружие по территориям 5 громад в Сумской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 01

"В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громадах. Сейчас большинство проблем устранено", - написал Живицкий.

За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 02
За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 03
За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 04
За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 05

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За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 06

Кроме этого, в селе Радьковка Сумской громады были повреждены частные дома, в Славгороде Краснопольской громады также повреждены дома, "уточняется информация об убытках фермерских хозяйств".

За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 07
За сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА 08

Глава ОВА отметил, что пострадавших нет.

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обстрел (27742) Сумская область (3288)


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в 2019...а чего только сейчас ?до этого с 24 фев. он был не нужен?
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11.08.2022 04:02 Ответить
Брати нас не забувают
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11.08.2022 08:55 Ответить
 
 