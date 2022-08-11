В Черногории официанты одного из баров носят униформу с рашистским символом "Z" – посольство Украины направило ноту. ФОТО
В столице Черногории Подгорицы в кафе "Руски Бар" официанты носят символику российской вооруженной агрессии - букву "Z". Украинское посольство направило ноту протеста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа. Посольство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ожидать официальной реакции", - говорится в сообщении.
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+43 Maksym Kovalchuk
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ах да, ты совок видать
Интересные получаются санкции. Вместо того, чтобы конфисковать или заморозить активы, банде Путина позволяют продать заводы и получить кэш
Деньги потом и заморозят
https://m.youtube.com/watch?v=rhaJN2XkQL0
Піду поставлю відгук в гугл картах.
І це країна НАТО, до речі...
Фуйло в чорногорців спиз...в цю букву
Зе́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 серб. Зета) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південнослов'янська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , князівство, що розташовувалось на заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Балкан на території ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Чорногорії .
Згадки[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit§ion=1 ред. код ]
Перша згадка про Зету зустрічається у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 хроніста https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кевкамена наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XI століття . В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 літописі Попа Дуклянина Зета згадується в 30-ій главі як центральна частина Верхньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Далмації .
З початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XII століття назва «Зета» все частіше витісняє з вжитку колишню назву країни - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Дукля (стара назва зберігається лише в королівському титулі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87 Вукана Неманича ).
Історія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit§ion=2 ред. код ]
Довгий час Зета була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB васалом сербської держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Рашка , нею керували спадкоємці престолу від сербської династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96 Неманичів . Зета отримала незалежність в https://uk.wikipedia.org/wiki/1356 1356 році, під час поступового розпаду імперії після смерті царя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD Стефана Уроша IV Душана з династії Неманичів в https://uk.wikipedia.org/wiki/1355 1355 році. Основним спадкоємцем став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) жупан з Рашки або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8 сербів .
Зета та Рашка були об'єднані за часів правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F Стефана Немані в одну державу.
В другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV - https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV столітті Зетою керували місцеві сербські династії Балшичів та Черноєвичів.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1496 1496 році, після втечі з країни останнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монарха Джураджа Черноєвича, Зета увійшла до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії .