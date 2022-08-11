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В Черногории официанты одного из баров носят униформу с рашистским символом "Z" – посольство Украины направило ноту. ФОТО

В столице Черногории Подгорицы в кафе "Руски Бар" официанты носят символику российской вооруженной агрессии - букву "Z". Украинское посольство направило ноту протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

В Черногории официанты одного из баров носят униформу с рашистским символом Z – посольство Украины направило ноту 01

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа. Посольство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ожидать официальной реакции", - говорится в сообщении.

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посольство Украины (334) пропаганда (3693) Черногория (199)


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Топ комментарии
+43
А це по твоєму що придурок?
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11.08.2022 02:04 Ответить
+32
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11.08.2022 03:55 Ответить
+30
спалити цей бар нах..
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11.08.2022 02:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, главное не свастику.
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11.08.2022 01:58 Ответить
А це по твоєму що придурок?
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11.08.2022 02:04 Ответить
"Єто другоє" ©
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11.08.2022 05:22 Ответить
Так нужно заходить в такой бар и зиговать официанту. А если тот спросит то обяснить что мол ты же фашистскую свастику носишь
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11.08.2022 02:06 Ответить
Муссолини не имел свастики.
ах да, ты совок видать
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11.08.2022 10:48 Ответить
Зігували нацисти. Воно навіть не знає який режим був у гітлерівській Німеччині, а де був фашиський, йди вчи історію, потім будеш комусь щось радиди показувати.
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11.08.2022 11:59 Ответить
спалити цей бар нах..
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11.08.2022 02:06 Ответить
мы ж не террористы как кацапы, устраивать диверсии в чужой стране.
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11.08.2022 02:46 Ответить
ти, що дурний, яка диверсія, недопалок офіціант кинув не там, плитку на кухні не виключили, коротке замикання, та купа варіантів божої кари.
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11.08.2022 07:55 Ответить
Alex Dev, ми це хто? Якого роду й племені будеш, москворот?
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11.08.2022 12:00 Ответить
До войны часто ездили с семьей в Хорватию. Черногорию приходилось проезжать, в сравнении с Хорватией - помойка.
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11.08.2022 02:07 Ответить
Згодна з вами на 100%, 2 роки тому була в круїзі і зупинялися в Хорватії на день, в Хорватії екскурсію нам зробили на повний день. Як у них чисто і красиво, дороги новенькі (це не на підтримку Зеленського сказано з його грабунком на дорогах), все відремонтовано, міста навіть старі все одно виглядають доглянуто, після Хорватії заїхали до Греції, це був повний відстій, такий роздрат, бруд , слів не вистачає, в Чорногорії не була але чомусь думаю що там так само як і Греції.
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11.08.2022 07:02 Ответить
Переважна більшість чорногорців сповідує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F православ'я .
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11.08.2022 08:28 Ответить
Щось ви вже зовсім терпілами стали,спаліть той уzzki bar
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11.08.2022 02:08 Ответить
мы ж не такие как вы, кацапы, устраивать диверсии в чужих странах.. На кацапии можно что-то спалить - это богоугодное дело.
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11.08.2022 02:48 Ответить
Холуи тупые
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11.08.2022 02:10 Ответить
Абрамович, из-за санкций, выставил на продажу металлургические заводы в США и в Канаде, которым он (общак Путина) владеет.

Интересные получаются санкции. Вместо того, чтобы конфисковать или заморозить активы, банде Путина позволяют продать заводы и получить кэш
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11.08.2022 02:11 Ответить
Інтіреснає пісьмо напісала каломойская макака,пра абрамовіча,пачітайті надасугє.
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11.08.2022 02:22 Ответить
Пусть продает

Деньги потом и заморозят
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11.08.2022 02:26 Ответить
кешом там ніхто не розраховується, баблом, цінними паперами, які успішно заморозять. Якщо забрати завод можуть бути проблеми з його управлінням і впаде в ціні, а так норм.
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11.08.2022 07:58 Ответить
Там же написано Руски бар. Це як попередження 18+ для порно фільма.
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11.08.2022 02:28 Ответить
Вы таким сравнением оскорбляете порнофильмы.
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11.08.2022 03:25 Ответить
Вы не в курсах: это просто братство ******, как они себя называют.
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11.08.2022 02:32 Ответить
Что они тогда делают в НАТО? Пусть выходят и обратно присоединяются к любимой Сербии
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11.08.2022 02:46 Ответить
Так название как бы намекает... Если бы в заведении с названием «русский бар» висел портрет Бандеры, официанты носили бы рубашки с трезубцем и подавали коктейль смерть кацапа, с чаевыми могли бы возникнуть некоторые проблемы
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11.08.2022 02:48 Ответить
Тогда в меню был бы "новичок"
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11.08.2022 05:25 Ответить
Странно, что ****** написано неполностью. Наверное краски не хватило у *******
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11.08.2022 03:06 Ответить
хазяин этого бара рузге, владельцами недвижимостью в черногории есть рузге причем средней руки бизнесмены и бывшие силовики ничего удивительного.
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11.08.2022 03:08 Ответить
Закрити цей бар.
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11.08.2022 03:19 Ответить
як ми можемо щось Закрити в другій країні?
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11.08.2022 07:04 Ответить
ми - це ти про кого? ти ніяк, а ми можем.
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11.08.2022 07:59 Ответить
основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
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11.08.2022 03:51 Ответить
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11.08.2022 03:55 Ответить
"благодаря" вот таким гнидам сейчас в Украине -то что происходит
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11.08.2022 03:57 Ответить
Цих гнид до влади привели інші гниди, яких дуже багато.
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11.08.2022 04:44 Ответить
Що ви пропонуєте з ними робити?
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11.08.2022 06:26 Ответить
Я коментую, а не пропоную. А з "ними" вже нічого не зробиш, пізно.
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11.08.2022 07:13 Ответить
верещук "********* русского мира"
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11.08.2022 08:25 Ответить
Слава Украине!!!
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11.08.2022 10:51 Ответить
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11.08.2022 04:06 Ответить
Символ "Z95" цілком влаштував би посольство України .
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11.08.2022 04:59 Ответить
Немного позитива на утро
https://m.youtube.com/watch?v=rhaJN2XkQL0
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11.08.2022 06:35 Ответить
Дякую вам, три з половиною хвилини прекрасного позитиву, вам гарного ранку, А мені на ніч як снодійне.
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11.08.2022 07:08 Ответить
Сербские садисты четники - идейные братья рашистских недофашиков!
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11.08.2022 07:26 Ответить
Яка назва цього бару?

Піду поставлю відгук в гугл картах.
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11.08.2022 08:14 Ответить
На стене за офециком, ой, фашиком, написано - узкий бар
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11.08.2022 08:39 Ответить
В Чорногорії суспільство дуже розділене. Хоч там ситуація відрізняється в кращий бік порівняно з Сербією, але вати ще дуже багато.
І це країна НАТО, до речі...
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11.08.2022 08:24 Ответить
Таке утворення як Чорногорія взяли в НАТО, а Україну ні. Стандарти, ага)) У них ВПС це 5 вертольотів.
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11.08.2022 08:37 Ответить

Фуйло в чорногорців спиз...в цю букву

Зе́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 серб. Зета) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південнослов'янська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , князівство, що розташовувалось на заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Балкан на території ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Чорногорії .
Згадки[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit&section=1 ред. код ]

Перша згадка про Зету зустрічається у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 хроніста https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кевкамена наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XI століття . В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 літописі Попа Дуклянина Зета згадується в 30-ій главі як центральна частина Верхньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Далмації .

З початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XII століття назва «Зета» все частіше витісняє з вжитку колишню назву країни - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Дукля (стара назва зберігається лише в королівському титулі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87 Вукана Неманича ).
Історія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit&section=2 ред. код ]

Довгий час Зета була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB васалом сербської держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Рашка , нею керували спадкоємці престолу від сербської династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96 Неманичів . Зета отримала незалежність в https://uk.wikipedia.org/wiki/1356 1356 році, під час поступового розпаду імперії після смерті царя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD Стефана Уроша IV Душана з династії Неманичів в https://uk.wikipedia.org/wiki/1355 1355 році. Основним спадкоємцем став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) жупан з Рашки або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8 сербів .

Зета та Рашка були об'єднані за часів правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F Стефана Немані в одну державу.

В другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV - https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV столітті Зетою керували місцеві сербські династії Балшичів та Черноєвичів.

В https://uk.wikipedia.org/wiki/1496 1496 році, після втечі з країни останнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монарха Джураджа Черноєвича, Зета увійшла до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії .
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11.08.2022 08:30 Ответить
Там же на стине написано - узкий бар, визитки Яроша пора им на имейл выслать 🤣
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11.08.2022 08:31 Ответить
Еще и портрет на стене жукова - ******, который наражать свежого мяска хотел...
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11.08.2022 08:41 Ответить
 
 