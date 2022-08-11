В Черногории официанты одного из баров носят униформу с рашистским символом "Z" – посольство Украины направило ноту. ФОТО

В столице Черногории Подгорицы в кафе "Руски Бар" официанты носят символику российской вооруженной агрессии - букву "Z". Украинское посольство направило ноту протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа. Посольство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ожидать официальной реакции", - говорится в сообщении.

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