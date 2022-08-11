Россия нанесла удар по Харькову. Продолжаются вражеские обстрелы населённых пунктов области. Есть раненая, - Синегубов. ФОТО

Ночью враг снова нанес удар по Харькову. За сутки враг продолжил массированные обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью враг снова нанес удар по Харькову. Около 4:30 российский боеприпас попал в землю двора жилого дома. Повреждено офисное здание, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны.

"Вчера за день зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранения получила женщина 76 лет, ее состояние среднее. В Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса", - добавляют в ОВА.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Синегубов сообщил, что на Харьковском направлении враг наносил авиационные удары по позициям украинских защитников.

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"Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но под огнем ВСУ понесли большие потери и должны были бежать", - подчеркнул он.







