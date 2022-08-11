Оккупанты "демилитаризовали" села и леса на Николаевщине, огнеборцы тушили три пожара, - Ким. ФОТОрепортаж

В течение суток оккупанты обстреливали Николаевщину из артиллерии.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 10 августа, в 11:00 оккупанты обстреляли село Заря в Шевченковской громаде - разрушены жилые дома. Пострадавших среди населения нет.

10 августа, около 22:25 и 11 августа, около 6:30, враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.

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Кроме того, 10 августа, после 14 часов в результате обстрелов территории вне сел загорелась хвойная подстилка в Балабановском лесном урочище. Огонь уничтожил 10 га хвойной подстилки, пожар ликвидирован в 18 часов. Первый пожар в этом лесу возник около 6 часов утра 10 августа, пожарные ликвидировали его около 12:42 на площади 4,5 га.

Также оккупанты 10 августа обстреляли село Широкое Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома, зафиксированы попадания в разрушенную школу и стадион. Пострадавших нет.

Ориентировочно с 22.00 враг обстреливал территории за пределами населенных пунктов громады. По состоянию на утро 11 августа продолжаются обстрелы за пределами громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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За прошедшие сутки обстрелам подверглись села Лепетиха и Кавказ. Также в результате обстрелов в поселке Березнеговатое возник пожар на открытой территории площадью 2500 кв. м. Пожар ликвидирован в 19:10. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.





