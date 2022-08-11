Последствия сегодняшнего "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова, - Терехов. ФОТОрепортаж
На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли город Харьков.
Последствия обстрелов центра Харькова опубликовал в своем телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Вот результаты "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова. Слава Богу, что все живы и никто не ранен", – написал он.
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Они просто куда попало лупят