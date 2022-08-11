РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12746 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
8 877 9

Последствия сегодняшнего "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова, - Терехов. ФОТОрепортаж

На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли город Харьков.

Последствия обстрелов центра Харькова опубликовал в своем телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Вот результаты "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова. Слава Богу, что все живы и никто не ранен", – написал он.

Смотрите: В Мариуполе работники водоканала бастуют из-за невыплаты зарплат, - Андрющенко. ФОТО

Последствия сегодняшнего прилета во двор жилого дома в центре Харькова, - Терехов 01

Последствия сегодняшнего прилета во двор жилого дома в центре Харькова, - Терехов 02

обстрел (27742) Харьков (7555) Терехов Игорь (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Есть смысл таким планом публиковать фото прилётов? Поправки сделают. Точку легко определить куда прилетело
показать весь комментарий
11.08.2022 11:09 Ответить
Поправки на что?
Они просто куда попало лупят
показать весь комментарий
11.08.2022 11:12 Ответить
та в них завдання , Харків з землею зрівняти. Які поправки? Це нелюди.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:24 Ответить
Терехов - бавовна!Мурашники за для Харкова - гроши на вітер.Вони можливі тільки в центрі.На околицях - малоетажне будівництво + коттеджні містечка.Промзони взагалі подалі від житла за містом.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:35 Ответить
Незрозуло де це?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:17 Ответить
Центр міста, там такі дома розповсюджені.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:50 Ответить
Жодне ППО чи ПРО у Харкові взагалі не захищає від ракет іскандерів та С-300, запущених із бєлгорода. А рятує лише те, що іноді 1-2 ракети падають чи вибухають, не долетівши до кордона області.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:26 Ответить
в данном случае поможет только ответка, ответят раза 2-3 и сразу увидим как сократятся прилеты. Но с другой стороны объявят мобилизацию в белгороде
показать весь комментарий
11.08.2022 13:42 Ответить
А Зе кажу що війна то фігня, головне економіку підіймати, бо Слугам олігархів вже нічого красти
показать весь комментарий
12.08.2022 12:51 Ответить
 
 