Последствия сегодняшнего "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова, - Терехов. ФОТОрепортаж

На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли город Харьков.

Последствия обстрелов центра Харькова опубликовал в своем телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Вот результаты "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова. Слава Богу, что все живы и никто не ранен", – написал он.

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