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Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты били по Донецкой области из авиации, ЗРК "С-300" и "Ураганов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

За сутки правоохранители задокументировали 20 военных преступлений РФ. В результате ударов уничтожены дома мирных граждан и гражданская инфраструктура.

"Оккупанты били по 11 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Курахово, селах Каменка, Карловка, Александрополь, Ласточкино. Враг сбросил снаряды на жилые секторы, убил и ранил гражданских жителей.

Разрушены и повреждены 36 объектов - 27 жилых домов, из них четыре многоквартирных, помещения коксохимического завода, магазин, электросеть, гаражи", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами есть погибшие и раненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 000 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 846 танков и 4 100 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 01
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 02
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 03
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 04
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 05
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 06
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 07
Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые 08

Нацполиция (16552) Донецкая область (9954)


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Там теж є іпонський магазин Ґу-дзікі?
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11.08.2022 10:59 Ответить
фошістов же выгнали, и ВДРУГ, внезапно братья, морившие голодом, решили вернуть все взад, кто бы то и подумать то мог, правда?
Вместе же весело так ваивале против Муссолини и вот опять. Это Байден, Машей Захеровой буду, падла ссорит б*атские нороты, да?
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11.08.2022 11:00 Ответить
Мы будем защищать рюZZkaя язычное насэлэние даже в Африке и по всему миру..речь Труплера в Мюнхене...кажись 2007 г.
Защитнички пля...
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11.08.2022 11:25 Ответить
 
 