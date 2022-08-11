Последствия обстрела Донецкой области российскими оккупантами: Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты били по Донецкой области из авиации, ЗРК "С-300" и "Ураганов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

За сутки правоохранители задокументировали 20 военных преступлений РФ. В результате ударов уничтожены дома мирных граждан и гражданская инфраструктура.

"Оккупанты били по 11 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Курахово, селах Каменка, Карловка, Александрополь, Ласточкино. Враг сбросил снаряды на жилые секторы, убил и ранил гражданских жителей.

Разрушены и повреждены 36 объектов - 27 жилых домов, из них четыре многоквартирных, помещения коксохимического завода, магазин, электросеть, гаражи", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами есть погибшие и раненые.

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