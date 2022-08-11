18-летний активист из Приморска спасся из плена: "Я провел 5 дней в зловонном карцере. Меня могли в любой момент отвезти в "банановую республику" или вообще в Россию". ФОТО

В начале июня в Приморске Запорожской области российские оккупанты похитили 18-летнего активиста Артура Ярошевского. Парень был главой студсовета Ногайского колледжа, вел новостной канал в Instagram и участвовал в митингах против оккупантов. После 5 дней в плену Артура освободили.

Историю жизни в оккупации, активизма и пятидневного плена Артур Ярошевский рассказал в комментарии "Украинской правде. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.





До полномасштабной войны Артур являлся студентом 4 курса Ногайского профессионального колледжа Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Он был главой студенческого Совета колледжа. Несколько лет назад он создал Instagram-канал @news_primorsk, чтобы публиковать новости города. Аккаунт в соцсети стал популярен среди горожан. Сейчас на странице 6566 подписчиков.

"Утром 24 февраля я проснулся от того, что мама и брат уже не спали, очень громко говорили, мама была в тревоге. Зайдя в Telegram и посмотрев новости, я понял, что спать уж точно не буду", – рассказывает Артур Ярошевский.

Паника держалась первую неделю. Когда звучала воздушная тревога, семья Артура уходила в укрытие.

"Неделю мы собирали вещи, брали кошку и бегали в подвал, где могли сидеть часами", – вспоминает парень.

По словам Артура, с начала оккупации в городе было трудно найти некоторые продукты, на весь город работали 2 магазина.

"Очереди были очень большие, ассортимент товара – очень маленький, а цены – космические. У людей закончились наличные деньги, а потому, что постоянно исчезала связь, невозможно было рассчитаться по карте, поэтому очередь у "Приватбанка" была огромная. Со временем начали открываться магазины, на полках появлялось все больше российской продукции.

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Даже после оккупации города Артур помогал: вместе с волонтерами готовил горячие обеды, раздавал продуктовые наборы. Участвовал в проукраинских патриотических митингах в центре города.

"В один из дней к нам заехала техника, остановилась возле школы и больницы. Нас было очень много, а они никудышные. Мы подошли колонной, они сели в свои рагульские БТР и поехали – либо на блокпост, либо в другой город", – вспоминает парень.

Отмечается, что рашисты пришли к Артуру 9 июня в 12 часов. Его маме сказали, что отвезут на беседу, и забрали, пообещав вернуть через час. В изоляторе временного содержания парень побывал в трех комнатах, где его допрашивали оккупанты.

"Россияне хотели узнать, кто админы "Приморский вазелин", нашли в телефоне то, что я отправлял им на почту. Говорили, какой я паршивый, глупый, что "сливал данные в СБУ". Потом меня отвели в карцер. Сколько я там буду сидеть, конечно, не сказали. Я даже представить не мог, что меня отпустят на пятый день. Я провел 5 дней в зловонном карцере вместе с наркоманом и зеком (это один человек)", – говорит парень.

Все 5 дней родные Артура не знали, где его содержат.

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"Меня могли в любой момент увезти в "банановую республику" (ОРДЛО) или вообще в Россию, как угрожали сначала. Не давали сказать даже маме пару слов по телефону, сказать, что я в Приморске и жив", - говорит парень.

На пятый день заключения Артура вывели из карцера и отправили на собеседование с коллаборантами.

"Все это время они мне рассказывали, какие они молодцы, какая Россия крутая. Говорили, чтобы я забыл о политике, что Украины в Приморске уже не будет", – вспоминает он.

Артур говорит, что Приморск продолжает жить, как бы тяжело ни было.

"Люди верят в Украину и ждут ВСУ. Даже сейчас в городе есть партизаны, поддерживающие украинский дух", – говорит Артур.

Вспоминая свой опыт, он советует активистам, борющимся с врагом в оккупации, всегда быть "чистыми" и готовыми к обыску.

"Если вы находитесь на оккупированной территории, уничтожайте весь материал после того, как что-то сделали, удаляйте диалоги и не держите в галерее фотографии их позиций или техники", - советует молодой человек.

В конце концов Артуру удалось выехать из-под оккупации. Сейчас он находится в безопасном месте и планирует вернуться домой, когда город будет освобожден от врага.

Парень также сделал татуировку в виде родного города.

"Сейчас я нахожусь на нашей подконтрольной территории, в безопасности. Конечно, после того, как ВСУ почистят город от оркоты, я вернусь. Вангую: Украина победит, Россия распадется, а Путин сдохнет", – отмечает Артур.