В Тернопольской области псевдоволонтер заработал более 600 тысяч грн на продаже амуниции, ввезенной в качестве гуммпомощи. ФОТОрепортаж

Псевдоволонтеру в Тернопольской области сообщено о подозрении в продаже бронежилетов, ввезенных в качестве гуммпомощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Жителю Тернополя уведомлено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами ввозил в Украину бронежилеты и другую амуницию, средства на которые собирали в США. Их покупал брат организатора схемы и переправлял из США в Польшу. В дальнейшем амуниция въезжала в Украину как гуманитарная помощь. Однако бронежилеты попадали не в благотворительную организацию, а на склады организатора схемы, и псевдоволонтер их продавал.

В ходе реализации 49 бронежилетов за 620 тысяч грн подозреваемого разоблачили правоохранители. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается круг всех причастных к незаконной деятельности лиц. Изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.

Также читайте: Китай назвал США "инициатором и главным виновником украинского кризиса"







