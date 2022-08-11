В Тернопольской области псевдоволонтер заработал более 600 тысяч грн на продаже амуниции, ввезенной в качестве гуммпомощи. ФОТОрепортаж
Псевдоволонтеру в Тернопольской области сообщено о подозрении в продаже бронежилетов, ввезенных в качестве гуммпомощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Жителю Тернополя уведомлено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами ввозил в Украину бронежилеты и другую амуницию, средства на которые собирали в США. Их покупал брат организатора схемы и переправлял из США в Польшу. В дальнейшем амуниция въезжала в Украину как гуманитарная помощь. Однако бронежилеты попадали не в благотворительную организацию, а на склады организатора схемы, и псевдоволонтер их продавал.
В ходе реализации 49 бронежилетов за 620 тысяч грн подозреваемого разоблачили правоохранители. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается круг всех причастных к незаконной деятельности лиц. Изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.
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Кстати, вчера ролик Шкец выпустил, то есть Смешко - очень добрый, всегда боролся против очень злых.
и не знаю, вроде логично. плюс - вхож в Билдербергский клуб типо.
ну это же не - "сцаветник главаря офиса президента".... - ЧТО? КТО? Кого?
ссылочку в студию пожалуйста, с привязкой по времени.....
нефиг такого кормить государству, пусть отрабатівает.
его надо приговорить к принудительнім работам.
ТРУПІ **** ТАСКАТЬ!
ТРУПЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ОН СВОЮ СОВЕСТЬ НЕ ПОМЕНЯЛ В ШКОЛЕ НА ЖУВАЧКУ,
Можно еще поля разминировать.
Шоб понимал, что война - это не то время и место, на чем пузо наедают.