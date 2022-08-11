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В Тернопольской области псевдоволонтер заработал более 600 тысяч грн на продаже амуниции, ввезенной в качестве гуммпомощи. ФОТОрепортаж

прокуратура

Псевдоволонтеру в Тернопольской области сообщено о подозрении в продаже бронежилетов, ввезенных в качестве гуммпомощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Жителю Тернополя уведомлено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами ввозил в Украину бронежилеты и другую амуницию, средства на которые собирали в США. Их покупал брат организатора схемы и переправлял из США в Польшу. В дальнейшем амуниция въезжала в Украину как гуманитарная помощь. Однако бронежилеты попадали не в благотворительную организацию, а на склады организатора схемы, и псевдоволонтер их продавал.

В ходе реализации 49 бронежилетов за 620 тысяч грн подозреваемого разоблачили правоохранители. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается круг всех причастных к незаконной деятельности лиц. Изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.

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В Тернопольской области псевдоволонтер заработал более 600 тысяч грн на продаже амуниции, ввезенной в качестве гуммпомощи 01
В Тернопольской области псевдоволонтер заработал более 600 тысяч грн на продаже амуниции, ввезенной в качестве гуммпомощи 02
В Тернопольской области псевдоволонтер заработал более 600 тысяч грн на продаже амуниции, ввезенной в качестве гуммпомощи 03

задержание (6688) мошенничество (1237) гуманитарная помощь (1267) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+4
Ось до чого призводить нездатність нинішньої влади до забезпеченя війська необхідним. Забезпечення війська - це обов'язок держави. «Я никому ничего не должен, кроме родителей» - прямий наслідок!
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11.08.2022 12:05 Ответить
+3
когда Швец такое говорил, что продавали Хаймарсы?
ссылочку в студию пожалуйста, с привязкой по времени.....
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11.08.2022 12:42 Ответить
+2
Мародерить у наших воинов,пожизненно паскуду,без права на амнистию!
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11.08.2022 12:01 Ответить
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Швец закричит - воооот, продавали Хаймарсы, а вот если бы Смешко был....

Кстати, вчера ролик Шкец выпустил, то есть Смешко - очень добрый, всегда боролся против очень злых.
и не знаю, вроде логично. плюс - вхож в Билдербергский клуб типо.
ну это же не - "сцаветник главаря офиса президента".... - ЧТО? КТО? Кого?
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11.08.2022 11:58 Ответить
Я бі не стал во всем верить мужику старше 70 лет, которій носит шиньен. Ну і то что он "под Китаем" тоже вез сомнения.
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11.08.2022 12:10 Ответить
а каким мужыкам ты веришь? тем, которые колят себе ботокс? или которые нюхают кокс и под ним записывают видосики?
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11.08.2022 13:25 Ответить
когда Швец такое говорил, что продавали Хаймарсы?
ссылочку в студию пожалуйста, с привязкой по времени.....
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11.08.2022 12:42 Ответить
сажать таких нужно и заставлять работать. разгребать завалы.
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11.08.2022 11:58 Ответить
Біда з нашими людьми .Віина не віина -- хочут нажитися
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11.08.2022 11:58 Ответить
Мародерить у наших воинов,пожизненно паскуду,без права на амнистию!
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11.08.2022 12:01 Ответить
Ось до чого призводить нездатність нинішньої влади до забезпеченя війська необхідним. Забезпечення війська - це обов'язок держави. «Я никому ничего не должен, кроме родителей» - прямий наслідок!
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11.08.2022 12:05 Ответить
а я против такого сажать.
нефиг такого кормить государству, пусть отрабатівает.
его надо приговорить к принудительнім работам.
ТРУПІ **** ТАСКАТЬ!
ТРУПЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ОН СВОЮ СОВЕСТЬ НЕ ПОМЕНЯЛ В ШКОЛЕ НА ЖУВАЧКУ,

Можно еще поля разминировать.
Шоб понимал, что война - это не то время и место, на чем пузо наедают.
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11.08.2022 12:10 Ответить
Тільки ж не заробив, або "заробив" треба казати!!!(((((
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11.08.2022 12:13 Ответить
Серьожа?
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11.08.2022 12:21 Ответить
Притула? Похож!
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11.08.2022 13:27 Ответить
Судить и с лопатой на 0,рыть окопы.
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11.08.2022 13:29 Ответить
Не дивлюся цього фарбованого кгбіста, вони колишніми не бувають, до речі...і вам не раджу....
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11.08.2022 14:42 Ответить
А цього тернополянина сусіди здали....запідозрили його різке збільшення доходів...от гадюка.....треба прізвища таких оприлюднювати...ганьба ім і родині усій...
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11.08.2022 14:47 Ответить
що ви написали у заголовку-мародер ЗАРОБИВ 600000грн. ця паскуда працювала? воно крала у людей, крала у ЗСУ, а журналісти пишуть - ЗАРОБИВ. включайте мізки.
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11.08.2022 15:14 Ответить
 
 