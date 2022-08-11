Адвокат за 12 тыс долларов США "помогала" мужчинам призывного возраста пересечь границу, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержана и сообщена о подозрении адвокат по фактам изготовления поддельных документов, а также в организации незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.





"По данным следствия, подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, за денежное вознаграждение разработала схему изготовления поддельных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

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Стоимость услуг по изготовлению справок военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева составляла 12000 долларов США.