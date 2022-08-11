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Адвокат за 12 тыс долларов США "помогала" мужчинам призывного возраста пересечь границу, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержана и сообщена о подозрении адвокат по фактам изготовления поддельных документов, а также в организации незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.


Адвокат за 12 тыс долларов США помогала мужчинам призывного возраста пересечь границу, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, за денежное вознаграждение разработала схему изготовления поддельных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

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Адвокат за 12 тыс долларов США помогала мужчинам призывного возраста пересечь границу, - Офис Генпрокурора 02

Стоимость услуг по изготовлению справок военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева составляла 12000 долларов США.

Адвокат за 12 тыс долларов США помогала мужчинам призывного возраста пересечь границу, - Офис Генпрокурора 03

адвокат (1435) граница (5302) мужчины (134) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+17
А за яку суму втік Портнов, чи ето другоє?
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11.08.2022 13:33 Ответить
+12
Ви адепт простих рішень. Ні, шлаку залишиться більше. Втікають не лише люди з низьким рівнем стресостійкості, а працездатного і репродуктивного віку, які впевнені, що зможуть адаптуватись і працювати за кордоном. Вони не просто бояться померти, чи стати інвалідом, вони не бачать перспектив щоб залишатись громадянами України. Оце найбільша проблема. По великому рахунку, маючи ******* зброю, яку нам дають обмежено, мобресурсу б вистачило. Але зброї мало і дуже мало і люди не хочуть ставати розхідним матеріалом. Українська корумпована влада найбільший демотиватор.
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11.08.2022 13:55 Ответить
+11
ТОЛКОВИЙ АДВОКАТТ.. прям як суддя з печерского суду
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11.08.2022 13:32 Ответить
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это же грабеж!
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11.08.2022 13:31 Ответить
ТОЛКОВИЙ АДВОКАТТ.. прям як суддя з печерского суду
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11.08.2022 13:32 Ответить
якраз то безтолковий, бо документи підробляв, це не адвокат
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11.08.2022 15:59 Ответить
А за яку суму втік Портнов, чи ето другоє?
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11.08.2022 13:33 Ответить
Він ше повернеться, треба ж комусь керувати та вчити дурнів кацапів любити.
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11.08.2022 13:35 Ответить
Одні кончені заборонили,інші кончені на цьому заробляють,яка користь від тих хто не хоче воювати,та не має роботи?тримати у заручниках гоїв,це кошерної мабуть.
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11.08.2022 13:34 Ответить
Відкриють кордони і стане ще на 10 мільйонів менше, бо виїзджатимуть з кінцями цілими сім'ями.
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11.08.2022 13:37 Ответить
Кордони до кінця війни ніхто не відкриє. Скоріш 10 млн повернуться
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11.08.2022 13:38 Ответить
Якщо зараз з кінцями не поїдуть, то по результатам війни поїдуть
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11.08.2022 13:38 Ответить
Є один нюанс, режим тимчасового захисту у ЄС не безконечний; потім ніхто всіх підряд не буде приймати, як зараз. Тому після війни може так виявитися, що окрім жебрацьких польщ, в нормальні країни просто не будуть пускати на пмж. Так що не всьо так однозначно
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11.08.2022 13:48 Ответить
Дело будет в том, что сюда вернутся все, кто там не сможет себя содержать, то есть бедные, нищие и тд. Те, кто сможет, уедут, чтобы больше не попасть в подобный «плен» ещё раз. В итоге все, кто могут принести экономическую пользу Украине, ассимилируются в Европе, а все, кто не сможет, останутся доживать свою жизнь тут. Где польза?
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11.08.2022 13:58 Ответить
Ти не зрозумів мій комент. Я пишу, що після закриття лавочки з біженством, легально потрапити жити у ЄС чи США для всіх бажаючих не буде можливості. Так, високвафіковані кадри з мовами легко переїдуть у якусь Швейцарію чи Норвегію, однак для 95% пересічних роботяг, окрім польщ і чехій, які завжди були відкриті для заробітчан, більше не буде куди податися. А польщі і чехії не резинові - всі не влізуть. Якось так.
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11.08.2022 14:14 Ответить
Тобі чіпуха пихата,до Польщі та Чехії,як до Києва раком повзти,живи у своєму болоті обісраному,та не ******** тут про справжніх друзів свою маячню малороську.
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11.08.2022 15:40 Ответить
и самое интересное то, что старый слоган "работа делает человека свободным" в точности походит для этой ситуации.
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11.08.2022 14:16 Ответить
По якому критерію ви визначаєте нормальну чи ненормальну країну? І чому це Польща жебрацька?
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11.08.2022 15:15 Ответить
Нехай їдуть,користі від них нуль,потенційні зрадники.
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11.08.2022 13:41 Ответить
Ваша заява дуже категорична і безкомпромісна.
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11.08.2022 13:45 Ответить
з прямими зрадниками у владі - про яких "потенційних зрадників" пан пише?
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11.08.2022 14:12 Ответить
Про тих,хто обрав прямих.
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11.08.2022 15:37 Ответить
В першу чергу виїдуть ті, хто ще до війни вагався. 10 млн. Не виїдуть, але 2-4 точно.
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11.08.2022 13:43 Ответить
Це правда
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11.08.2022 14:43 Ответить
Вся суть цих показових справ полягає в одному - боротьба з конкурентами! Вся країна має знати, що виїзд чоловіків призовного віку має відбуватися тільки через офіційну касу. А з цієї каси кеш іде на гору для прібарахлєнія Zeкоманди.
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11.08.2022 13:35 Ответить
До речі хєрова новина для сєкти 73% - на найближчій сесії вр, планується продовжити військовий стан і мобілізацію ще як мінімум до кінця року. "Хоть поржем".
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11.08.2022 13:37 Ответить
а що ти прпонуєш? хто і як повинен захищати країну від кацапів?
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11.08.2022 13:43 Ответить
Ну ти захищаєш панські туалети від бруду. Я не твій колега, тому порад не можу ніяких дати.
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11.08.2022 13:50 Ответить
опять "мытье туалетов"? кацап детектед
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11.08.2022 14:13 Ответить
Так кацапською ти не пройшов "детектед", я пишу українською.
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11.08.2022 14:16 Ответить
Зброя повинна захищати!! Чи ви хочете кацапів трупами закидати! Я бачу з твоєї голови совок так і не вивітрився !! Вже як ця влада принизила чоловіків, так ще ніхто не принижував. І вони ще хочуть щоб бідні захищали їх статки та майно? Не забагато хочуть
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11.08.2022 14:50 Ответить
Ось вже третє випорожнення супергута,і всі три,по футбольному,в штангу.А справжній вболівальник скаже-що в штангу,що в трибуну...Ти б недолугий супергут продовжував би писати про закатані гроші в асфальт,про закриття ракетних програм,а ти полізло в оцінки держав ЄС.Та за той час,що в нас іде війна-ми станемо повноправними членами і НАТО і ЄС.Краще не включай Вангу.І з яких це пір польша стала жебрацькою.Що "совок" поліз з усіх отворів?
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11.08.2022 16:17 Ответить
У меня друг с фамилией Запорожец выехал за деньги, сказал не вернусь в Украину. Я на войне. Новая реальность Украины. Обидно что люди бегут обосрав штаны
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11.08.2022 13:40 Ответить
То не друг
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11.08.2022 15:55 Ответить
Нещодавно один експерт казав, що Ізраїль створився за рахунок іміграції громадян, а Україна створиться за рахунок еміграції - втечуть ті, хто не хоче її захищати. То чи треба утримувати таких невмотивованих жітєлєй? Нехай тікають *****, повітря буде свіжішим
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11.08.2022 13:40 Ответить
Ви адепт простих рішень. Ні, шлаку залишиться більше. Втікають не лише люди з низьким рівнем стресостійкості, а працездатного і репродуктивного віку, які впевнені, що зможуть адаптуватись і працювати за кордоном. Вони не просто бояться померти, чи стати інвалідом, вони не бачать перспектив щоб залишатись громадянами України. Оце найбільша проблема. По великому рахунку, маючи ******* зброю, яку нам дають обмежено, мобресурсу б вистачило. Але зброї мало і дуже мало і люди не хочуть ставати розхідним матеріалом. Українська корумпована влада найбільший демотиватор.
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11.08.2022 13:55 Ответить
А что там с Бакановым? С Коломойским? По старой схеме: много отстегнули,поняли и простили? А как же "авторитет"?
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11.08.2022 13:43 Ответить
Щось дуже дорого.І за менше можна спокійно виїхати.
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11.08.2022 13:46 Ответить
Можна сконструювати якийсь дельтаплан і перелетіти через кордон. Все одно прикордонники не будуть стріляти на ураження і гнатися на гелікоптері. А по грошам це буде точно дешевше.
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11.08.2022 13:54 Ответить
Та ні.За менші гроші.можна пенсію собі зробити.
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11.08.2022 14:08 Ответить
Мовою оригіналу: "Так овес нынче дорог! Его не купишь, овес-то!"
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11.08.2022 16:21 Ответить
Якби чоловіки,так хотіли втекти,то кордони проривали би.Людей без заробітків залишили і ніхто не думає,що їм їсти,пити,одягнутися,заплатити комунальні і тд.Кожного 10 чоловіка наче беруть,а решті що робити? Не потрібно стільки тих,хто риє окопи.Не можливо ж створити армію на 5 млн.
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11.08.2022 13:51 Ответить
Питання часу. Коли стане не просто дуже погано, а просто звіздєц, то охорону західного кордону доведеться посилювати.
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11.08.2022 13:58 Ответить
Звідти ніхто не нападає.
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11.08.2022 14:55 Ответить
Нещодавно спілкувався з прикордонником із Закарпаття. Той розповідав робочу схему: іде бус по дорозі вдовж кордону, потім призупиняється, із будки вибігають пару чоловіків з драбиною, бус їде; чоловіки кидають драбину на колючку і перелазять огорожу, переходять річку і вони в Румунії. У наших прикордонників просто немає шансів їх піймати. Однак кажуть, румунські прикордонники сильно дубасять наших порушників після затримання, хоч і не видають їх українській стороні.
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11.08.2022 14:03 Ответить
Спілкувався, але забоявся шо віддубасять румунські прикордонники?
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11.08.2022 14:16 Ответить
Ну скоріше всього він простий погранець і не втемі вони не просто так там перебігають вони знають час коли там патруля не буде, раз великий автобус приїзджає привозить, в Європі з одними розмовляв на заправці, я не спитав на якому пункті, говорять випадково стояли біля кордону підїхав автобус вийшли чоловіки покурити, вони підійшли до них поговорити тут з автобуса вибіг водій і крикнув щоб всі сідали швидко, що вікно є на кордоні, ті й сіли ну а дальше по вашій схемі, так хлопці і виїхали... правда їх не били румуни...
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11.08.2022 16:00 Ответить
Государству нужно узаконить таксу. Платишь две зарплаты с полной премией военного на передовой - 200 тисяч грн допустим - получаешь на 2 месяца свободный въезд-выезд. А в платежной ведомости военных обязателен пункт - зарплата начислена в том числе из карманов уклонистов. Я не думаю, если солдатам в окопах на карточку придет два раза по 100 тысяч грн, они будут расстроены, что кому то разрешен выезд. Наоборот, будет какое то чувство справедливости, он в окопе, а тот другой оплачивает.
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11.08.2022 14:17 Ответить
ТУПІ!!!
Давно відомо, що усіма цими питаннями займається виключно брат Єрмака!
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11.08.2022 14:57 Ответить
Ось такі в нас адвокати нічого св'ятого лише власне збагачення.
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11.08.2022 15:19 Ответить
10 штук отдавала погранцам а 2 себе хорошей.
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11.08.2022 15:22 Ответить
Які диб... платять за це 12 якщо біля кожного кордону ділки рішають одразу за 10 без липових довідок і статті собі...

Коли зупиняєшся біля кордону самі тепер підходять головне трохи постояти, сам стояв чекав коли гуманітарку перевозили підходили намікали,
а бачив купу разів коли митники виїзджали на машині брали пару чоловіків з собою і проїзджали або взагалі менти заїзджали і завозили на перехід, не знаю які доки там були ,

ну або до воєнкомів піти, але то треба через знайомих ті все по слухам за 8 чітко роблять і геморою немає, а люди що виїхали пишуть на форумах що по регіонах 4 платили
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11.08.2022 15:49 Ответить
Лучше бы ввели официально разрешенную отсрочку от мобилизации за 12 тысяч долларов в год и деньги бы шли на действующую армию, а не мутным адвокатам, военкомам и погранцам.
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11.08.2022 15:58 Ответить
 
 