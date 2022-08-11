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Информатора ФСБ, который "сливал" позиции украинских воинов и корректировал обстрелы Лисичанска, приговорили к 12 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО

Соответствующее решение принял Петропавловский районный суд Днепропетровской области. СБУ собрала достаточную доказательную базу, подтверждающую, что фигурант "сливал" врагу разведданные и помогал оккупантам захватывать Лисичанск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Информатора ФСБ, который сливал позиции украинских воинов и корректировал обстрелы Лисичанска, приговорили к 12 годам за решеткой, - СБУ 01

Контрразведчики Службы установили, что гражданин Украины попал в поле зрения ФСБ во время отбывания наказания в колонии на территории РФ.

"Накануне полномасштабного вторжения враг "забросил" его в Украину для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в районе операции Объединенных сил. Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска. Кроме того, он корректировал артиллерийский огонь противника по городу. За свою "работу" он получал от российских спецслужб денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

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Во время задержания, состоявшегося в апреле этого года, СБУ изъяла средства связи с голосовыми сообщениями, переписку в мессенджерах, подтверждающую совершение преступления. Суд признал злоумышленника виновным по ч.7 ст. 111-1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

арест (10465) Северодонецк (333) СБУ (20002) ФСБ (1941)


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Топ комментарии
+9
Нарешті почали давати реальні строки. А то умовно, або книжки почитати
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11.08.2022 14:44 Ответить
+7
Интересно,судьи учли тот факт,что его действия, причина гибели многих воинов и гражданских? Не 12,а пожизненно - и это будет справедливо.
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11.08.2022 14:52 Ответить
+7
Таку наволоч кожного дня виловлюють, особливо на Донбасі, хоч би одного пристрелили, дивись і охочих стало би набагато менше.
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11.08.2022 14:53 Ответить
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вся надежда у этого организма на выборы-2024.
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11.08.2022 14:35 Ответить
этому не закрыли рожу
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11.08.2022 14:36 Ответить
Верёвку и на дерево таких!
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11.08.2022 14:44 Ответить
Нарешті почали давати реальні строки. А то умовно, або книжки почитати
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11.08.2022 14:44 Ответить
Вот там возле стеночки и прикончите русопиторка.
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11.08.2022 14:51 Ответить
Интересно,судьи учли тот факт,что его действия, причина гибели многих воинов и гражданских? Не 12,а пожизненно - и это будет справедливо.
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11.08.2022 14:52 Ответить
А за міни і Азов тільки пожиттєво.
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11.08.2022 15:03 Ответить
Не пожиттєве, а розстрілять нахрін!
Не хватало іще щоб народ, якого він убивав, годував таку гниду все життя!
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11.08.2022 15:05 Ответить
Таку наволоч кожного дня виловлюють, особливо на Донбасі, хоч би одного пристрелили, дивись і охочих стало би набагато менше.
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11.08.2022 14:53 Ответить
Я сподіваюсь що пристрелюють, просто ми про це не знаємо
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11.08.2022 16:39 Ответить
Тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистам!
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11.08.2022 14:54 Ответить
я уже не знаю что сказать, кого больше ненавижу тех кто имея гражданство Украины работает на врага и берет его паспорт, или наоборот
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11.08.2022 15:01 Ответить
Навіщо суд.
Розстріл показово

І більше не яких наводчиків
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11.08.2022 15:11 Ответить
Це добре, і ворог повинен бути жорстоко покараний!!! Але питання: чи зможе СБУ таким же чином покарати, ну наприклад, того ж Портнова? Тобто ретельно зібрати доказову базу, підготувати справу, щоб вона не розсипалася в суді і таке інше. Бо, і вчора була інформація, що трьом сєпарм з ЛДНР, які будували і чергували на блокпостах, дали по 15 років. Але то все терпіли, у яких навіть на нормального адвоката немає грошей.
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11.08.2022 15:13 Ответить
Отак і втрачається довіра до влади.
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11.08.2022 15:50 Ответить
Українська судова система і без того недосконала і тюрми теж. Навіщо її поганити через такі справи.
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11.08.2022 15:55 Ответить
під час війни треба розстрілювати
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11.08.2022 16:39 Ответить
А я бы расстрелял
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11.08.2022 18:29 Ответить
А щоб трошки яйця дверима защемити для виправних цілей
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11.08.2022 18:56 Ответить
Слава БОГУ,єрмака схопили
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12.08.2022 11:17 Ответить
 
 