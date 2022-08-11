Информатора ФСБ, который "сливал" позиции украинских воинов и корректировал обстрелы Лисичанска, приговорили к 12 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО
Соответствующее решение принял Петропавловский районный суд Днепропетровской области. СБУ собрала достаточную доказательную базу, подтверждающую, что фигурант "сливал" врагу разведданные и помогал оккупантам захватывать Лисичанск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Контрразведчики Службы установили, что гражданин Украины попал в поле зрения ФСБ во время отбывания наказания в колонии на территории РФ.
"Накануне полномасштабного вторжения враг "забросил" его в Украину для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в районе операции Объединенных сил. Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска. Кроме того, он корректировал артиллерийский огонь противника по городу. За свою "работу" он получал от российских спецслужб денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Во время задержания, состоявшегося в апреле этого года, СБУ изъяла средства связи с голосовыми сообщениями, переписку в мессенджерах, подтверждающую совершение преступления. Суд признал злоумышленника виновным по ч.7 ст. 111-1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.
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Не хватало іще щоб народ, якого він убивав, годував таку гниду все життя!
Розстріл показово
І більше не яких наводчиків