CNN опровергло версию россиян по поводу трагедии в Оленовке: Применение HIMARS исключено. ФОТО
Журналисты американского издания CNN провели собственное расследование убийства пленных защитников "Азовстали" в Оленовке. Отчет подтверждает причастность России к трагедии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
СМИ проанализировало фото с места трагедии, спутниковые снимки и опросило криминалистов и экспертов по оружию.
Специалисты пока не рассказывают, что привело к смерти пленных, однако исключили применение HIMARS. В частности, эксперты указывают на то, что ракетная система предназначена для поражения целей, находящихся в нескольких десятках километров. При этом тюрьма в Оленовке расположена всего в 15 километрах от фронта.
Кроме того, ракеты HIMARS мощные и в случае попадания оставляют после себя большую воронку. Здание, в котором содержались украинские военные, имело тонкие стены и металлическую крышу, поэтому бы точно не выдержало удара.
"На этих видео нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, столбы не повреждены, но заметны массивные поражения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы видели воронки, разбитый потолок и стены, тела после взрыва", - сказал один из экспертов.
В качестве примера CNN публикует спутниковые снимки последствий удара HIMARS в Новой Каховке. Тогда украинские военные уничтожили вражеский склад.
На других снимках изображена колония в Оленовке, которая имеет значительно меньше разрушений.
Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. Эксперты указывают на вспышку изнутри здания, а не взрыв из-за внешнего воздействия.
Также издание напомнило, что Россия не пропустила экспертов Международного комитета Красного креста и ООН на место трагедии. Журналисты предположили, что Россия таким образом пыталась скрыть пытки и издевательства над пленными украинскими защитниками.
Кроме того, украинские чиновники в комментарии изданию отметили, что теракт произошел накануне обмена пленными.
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В Буче есть десятки видеозаписей всех преступлений снятых кацапами. Их держат именно для того, чтобы после продавливания договорняка (разумеется, зимой это будет вместе с перекрытием газа и диверсиями на электростанциях по всей Европе, диверсанты уже давно на месте, в Германии наверное сотни уже сидят) расшатать центральную власть в стране и в этот момент повторно напасть. Дермак с Хламидией уже раз 5 пытались свой договорняк прокатить, а затем именно расшатать общество на две части с публикацией особой жестокости, вызвав у народа требование отомстить и начать войну уже первыми. Если бы договорняк был, то именно это бы и произошло, настоящий хаос и несвязанные действия армии и населения, а также Европы и США. Раз Путин продолжает это делать, значит у него реально сильные позиции по предателям внутри страны. Ведь предателей никто не вскрыл официально, они просто зассали перебегать на сторону кацапов до военной победы, но от своих задач не отказались, деньги то платят.
Надо просто предельно хладнокровно реагировать на все происходящее. Никого из погибших не оплакивать до конца войны, а просто уничтожать врага в десятикратном количестве. Спокойно, планомерно, не высказывая эмоций. Все переговоры с кацапами свести к монотонному повторению простого требования покинуть признанную ООН территорию Украины и до выполнения этого категорического требования на все давать свой отказ. Погибшие требуют мести за свою смерть, мести холодной, расчетливой и выгодной.