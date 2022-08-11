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Новости Фото Война
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CNN опровергло версию россиян по поводу трагедии в Оленовке: Применение HIMARS исключено. ФОТО

Журналисты американского издания CNN провели собственное расследование убийства пленных защитников "Азовстали" в Оленовке. Отчет подтверждает причастность России к трагедии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

СМИ проанализировало фото с места трагедии, спутниковые снимки и опросило криминалистов и экспертов по оружию.

Специалисты пока не рассказывают, что привело к смерти пленных, однако исключили применение HIMARS. В частности, эксперты указывают на то, что ракетная система предназначена для поражения целей, находящихся в нескольких десятках километров. При этом тюрьма в Оленовке расположена всего в 15 километрах от фронта.

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Кроме того, ракеты HIMARS мощные и в случае попадания оставляют после себя большую воронку. Здание, в котором содержались украинские военные, имело тонкие стены и металлическую крышу, поэтому бы точно не выдержало удара.

"На этих видео нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, столбы не повреждены, но заметны массивные поражения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы видели воронки, разбитый потолок и стены, тела после взрыва", - сказал один из экспертов.

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В качестве примера CNN публикует спутниковые снимки последствий удара HIMARS в Новой Каховке. Тогда украинские военные уничтожили вражеский склад.

CNN опровергло версию россиян по поводу трагедии в Оленовке: Применение HIMARS исключено 01

На других снимках изображена колония в Оленовке, которая имеет значительно меньше разрушений.

CNN опровергло версию россиян по поводу трагедии в Оленовке: Применение HIMARS исключено 02

Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. Эксперты указывают на вспышку изнутри здания, а не взрыв из-за внешнего воздействия.

Также издание напомнило, что Россия не пропустила экспертов Международного комитета Красного креста и ООН на место трагедии. Журналисты предположили, что Россия таким образом пыталась скрыть пытки и издевательства над пленными украинскими защитниками.

Кроме того, украинские чиновники в комментарии изданию отметили, что теракт произошел накануне обмена пленными.

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плен (2629) теракт (2310) CNN (117) пленные (2169) военные преступления (1450)


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Топ комментарии
+10
Вообще-то это не скрытие пыток (итак все это знают), а очередная Буча номер два (три, четыре) по личному приказу Путина. Он просто продолжает следовать своему плану: "Устроить вшивый договорняк с предателями, но при этом совершить чудовищные преступления и снять их на камеру для последующей публикации с целью дестабилизации обстановки".

В Буче есть десятки видеозаписей всех преступлений снятых кацапами. Их держат именно для того, чтобы после продавливания договорняка (разумеется, зимой это будет вместе с перекрытием газа и диверсиями на электростанциях по всей Европе, диверсанты уже давно на месте, в Германии наверное сотни уже сидят) расшатать центральную власть в стране и в этот момент повторно напасть. Дермак с Хламидией уже раз 5 пытались свой договорняк прокатить, а затем именно расшатать общество на две части с публикацией особой жестокости, вызвав у народа требование отомстить и начать войну уже первыми. Если бы договорняк был, то именно это бы и произошло, настоящий хаос и несвязанные действия армии и населения, а также Европы и США. Раз Путин продолжает это делать, значит у него реально сильные позиции по предателям внутри страны. Ведь предателей никто не вскрыл официально, они просто зассали перебегать на сторону кацапов до военной победы, но от своих задач не отказались, деньги то платят.

Надо просто предельно хладнокровно реагировать на все происходящее. Никого из погибших не оплакивать до конца войны, а просто уничтожать врага в десятикратном количестве. Спокойно, планомерно, не высказывая эмоций. Все переговоры с кацапами свести к монотонному повторению простого требования покинуть признанную ООН территорию Украины и до выполнения этого категорического требования на все давать свой отказ. Погибшие требуют мести за свою смерть, мести холодной, расчетливой и выгодной.
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11.08.2022 16:07 Ответить
+2
Маскуют злочини -- побили суки хлопців
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11.08.2022 15:58 Ответить
+1
праздник в саках устроили ракеты украинского производства ГРОМ-2
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11.08.2022 16:03 Ответить
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Маскуют злочини -- побили суки хлопців
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11.08.2022 15:58 Ответить
...є версія у мережі, що русня використала ось це
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11.08.2022 16:00 Ответить
праздник в саках устроили ракеты украинского производства ГРОМ-2
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11.08.2022 16:03 Ответить
дай бог что бы это была правда.. нам нужно такое оружие.
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11.08.2022 16:12 Ответить
праздник в саках устроили ракеты украинского производства Молния🌩 )
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11.08.2022 21:43 Ответить
Вообще-то это не скрытие пыток (итак все это знают), а очередная Буча номер два (три, четыре) по личному приказу Путина. Он просто продолжает следовать своему плану: "Устроить вшивый договорняк с предателями, но при этом совершить чудовищные преступления и снять их на камеру для последующей публикации с целью дестабилизации обстановки".

В Буче есть десятки видеозаписей всех преступлений снятых кацапами. Их держат именно для того, чтобы после продавливания договорняка (разумеется, зимой это будет вместе с перекрытием газа и диверсиями на электростанциях по всей Европе, диверсанты уже давно на месте, в Германии наверное сотни уже сидят) расшатать центральную власть в стране и в этот момент повторно напасть. Дермак с Хламидией уже раз 5 пытались свой договорняк прокатить, а затем именно расшатать общество на две части с публикацией особой жестокости, вызвав у народа требование отомстить и начать войну уже первыми. Если бы договорняк был, то именно это бы и произошло, настоящий хаос и несвязанные действия армии и населения, а также Европы и США. Раз Путин продолжает это делать, значит у него реально сильные позиции по предателям внутри страны. Ведь предателей никто не вскрыл официально, они просто зассали перебегать на сторону кацапов до военной победы, но от своих задач не отказались, деньги то платят.

Надо просто предельно хладнокровно реагировать на все происходящее. Никого из погибших не оплакивать до конца войны, а просто уничтожать врага в десятикратном количестве. Спокойно, планомерно, не высказывая эмоций. Все переговоры с кацапами свести к монотонному повторению простого требования покинуть признанную ООН территорию Украины и до выполнения этого категорического требования на все давать свой отказ. Погибшие требуют мести за свою смерть, мести холодной, расчетливой и выгодной.
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11.08.2022 16:07 Ответить
Принято.
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11.08.2022 16:36 Ответить
спалили термобаричними зарядами.... якийсь "шмель"
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11.08.2022 16:13 Ответить
оо cnn іноді всетаки може нормальне писати
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11.08.2022 17:47 Ответить
 
 