В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии. ФОТОрепортаж

СБУ также обнаружила вражеские тайники с оружием и вражеских информаторов и диверсантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Работники Службы безопасности проводят усиленную контрдиверсионную "зачистку" прифронтовых районов на востоке Украины. В ходе масштабных оперативных действий на Харьковщине в течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию России.

Диверсанты, среди которых были бывшие правоохранители, собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона. Полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины.

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Также российская агентура получала задачу готовить диверсии, включая взрывы на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников при передаче захватчикам закрытой информации с прифронтовой территории. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков.

Также в ходе проведения спецоперации установлено местонахождение вражеских схронов с боевыми средствами поражения. Из тайников изъяты реактивные противотанковые гранаты, автоматическое оружие, снайперские винтовки и противопехотные мины МОН-90. Выявленный арсенал планировалось использовать российские диверсанты для совершения диверсий в приграничных районах Харьковщины.

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