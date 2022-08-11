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В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии. ФОТОрепортаж

сбу

СБУ также обнаружила вражеские тайники с оружием и вражеских информаторов и диверсантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Работники Службы безопасности проводят усиленную контрдиверсионную "зачистку" прифронтовых районов на востоке Украины. В ходе масштабных оперативных действий на Харьковщине в течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию России.

Диверсанты, среди которых были бывшие правоохранители, собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона. Полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины.

Смотрите: Россия нанесла удар по Харькову. Продолжаются вражеские обстрелы населённых пунктов области. Есть раненая, - Синегубов. ФОТО

Также российская агентура получала задачу готовить диверсии, включая взрывы на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников при передаче захватчикам закрытой информации с прифронтовой территории. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков.

Также в ходе проведения спецоперации установлено местонахождение вражеских схронов с боевыми средствами поражения. Из тайников изъяты реактивные противотанковые гранаты, автоматическое оружие, снайперские винтовки и противопехотные мины МОН-90. Выявленный арсенал планировалось использовать российские диверсанты для совершения диверсий в приграничных районах Харьковщины.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли "Смерчами" портовую инфраструктуру Николаевщины, - ОК "Південь"

В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 01
В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 02
В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 03
В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 04

В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 05
В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 06
В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии 07

армия РФ (19620) СБУ (20002) Харьковщина (5577) диверсия (304) ВСУ (6681)


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Топ комментарии
+16
60+ за тиждень!
А скільки ж там залишилося?
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11.08.2022 16:41 Ответить
+12
Пожиттєве з повною конфіскацією майна родини.
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11.08.2022 16:46 Ответить
+8
оскільки суддів-прихованих колаборантів за руку не зловили то до сраки ця робота - свої своїх відмажуть.
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11.08.2022 16:53 Ответить
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60+ за тиждень!
А скільки ж там залишилося?
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11.08.2022 16:41 Ответить
А скiльки там мусарi?
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11.08.2022 19:01 Ответить
В Украине сепаратисток в мохеровых беретах окрестили нехорошим выражением: «Бесноватые бабушки». Это внучки тех, которых Сталин переселил из снежной Нигерии в Украину после массовой гибели украинцев во время искусственного Голодомора в 1933 году.

Город Харьков и Харьковская область по-прежнему находятся в зоне риска. Некоторые проукраинские политики называют Харьков «осиным гнездом» сепаратизма.



Статистика за 1933 год гласит:
Из Горьковской области в Одесскую область прибыл 141 эшелон переселенцев.
Братская Белоруссия не пожалела для Украины 68 эшелонов переселенцев.
Из западных областей РСФСР в Днепропетровскую область привезли 125 эшелонов россиян.
Из центрально-черноземного региона России доставили и расселили в Харьковской области пассажиров ста восьмидесяти восьми (188) железнодорожных эшелонов.
Из Ивановской области на Донбасс прибыло 147 эшелонов русскоговорящих переселенцев.
Коммунистическая партия переселяла колхозами вместе с лошадьми, коровами, овцами и сельскохозяйственным инвентарем. Переселяли российских учителей и интеллигенцию. Переселяли семьями, вместе со стариками и детьми. Размещали переселенцев в пустые, но еще не остывшие дома, хозяева которых умерли страшной смертью от голода.
Интеллигенты из России захватили с собой на новое место жительства не только домашнюю утварь, но и российскую культуру, искусство и обычаи.

Поэтому украинцы 81 год (с 1933 по 2014) слушали в концертах по заявкам радиослушателей песню «Коробейники» про блудливого челнока, который «матросил» с потенциальной покупательницей в некошеной ржи.
По обычаю петербуржскому, по обычаю древнерусскому - учили местных жителей переселенцы - после первой выпитой рюмки не закусывают, а между первой и второй - перерывчик небольшой. Таким образом, вторым хитом на землях Тараса Шевченко на многие годы стала песня «Очи черные» о беспробудном пьянстве и залитой вином скатерти.

И если учесть, что каждая прибывшая семья произвела на свет по двое - трое детей, то цифра пришельцев, ненавидящих МОВУ, выглядит внушительной. Теперь их тянет домой, в ордынский улус. Украинцы не возражают, а некоторые даже согласны купить им билет на поезд в один конец.
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11.08.2022 21:40 Ответить
не треба називати оркiв руськими - забагато пошани для онукiв Чингiза
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13.08.2022 01:25 Ответить
короче все коллаборанты, за исключением единиц
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11.08.2022 16:43 Ответить
Всіх вже зібрали в читальному залі і примусили читати вголос Шевченка? Чи чекають на вирок суду?
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11.08.2022 16:46 Ответить
Пожиттєве з повною конфіскацією майна родини.
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11.08.2022 16:46 Ответить
четвертувати усих
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11.08.2022 16:46 Ответить
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm Кримінальний кодекс України Стаття 111. Державна зрада

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm

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11.08.2022 23:08 Ответить
Або, там, "вати" забагато, або з уходом Баканова СБУ почало працювати...
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11.08.2022 16:51 Ответить
все вместе
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11.08.2022 16:54 Ответить
судя по тому, как у кренделя обставлена хавера...., таки да....., совок дремучий......
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11.08.2022 16:52 Ответить
оскільки суддів-прихованих колаборантів за руку не зловили то до сраки ця робота - свої своїх відмажуть.
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11.08.2022 16:53 Ответить
1000500%%
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11.08.2022 16:57 Ответить
Київські судді, які прийняли заяву Януковича про повернення йому влади, напередодні 24 лютого ще працюють, будуть ще за міни і Азов відмазувати зекрис.
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11.08.2022 17:30 Ответить
Ти знову тут , зелень смердюча 😠?
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11.08.2022 17:31 Ответить
Запитуєте скільки ж там їх залишилось?-всі 73 % упоротої бидловати
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11.08.2022 17:13 Ответить
Всіх диверсантів готували люди Баканова , Татарова і Єрмака під чутким
керівництвом Найвеличнішого , але наше ЗСУ , зірвали іхні ганебні плани 😠
Вірю тільки ЗСУ і патріотам нашоі країни , які роблять все можливе і неможливе , для нашоі перемоги 😕
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11.08.2022 17:35 Ответить
Ой-ой, по 60 русских отловлено среди этнических украинцев. Не зря говорят - все русские ******** ! ☝️
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11.08.2022 17:48 Ответить
шестьдесят? а показали только двух, и то с заблюренными мордами. но, по прежнему самые жирные диверсанты и колаборанты продолжают находиться в верхних эшелонах власти. так что все это показуха, чтобы отвлечь внимание от глобальных проблем.
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11.08.2022 18:08 Ответить
Передавать данные, это одно. Может и стоит покопать, допрашивать, игру там затеять. Но если подготовка к диверсиям и есть прямые факты--- только трибунал, 3часа на все, завели за угол и там же закопать. Или завтра будет 120, а после завтра отряды. Только растрел за госпреступления! Так победим!
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11.08.2022 18:53 Ответить
А коли дійде черга то тих інформаторів та диверсантів, що сидять на Банковій?
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11.08.2022 19:39 Ответить
 
 