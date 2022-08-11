В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии. ФОТОрепортаж
СБУ также обнаружила вражеские тайники с оружием и вражеских информаторов и диверсантов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Работники Службы безопасности проводят усиленную контрдиверсионную "зачистку" прифронтовых районов на востоке Украины. В ходе масштабных оперативных действий на Харьковщине в течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию России.
Диверсанты, среди которых были бывшие правоохранители, собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона. Полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины.
Также российская агентура получала задачу готовить диверсии, включая взрывы на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников при передаче захватчикам закрытой информации с прифронтовой территории. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков.
Также в ходе проведения спецоперации установлено местонахождение вражеских схронов с боевыми средствами поражения. Из тайников изъяты реактивные противотанковые гранаты, автоматическое оружие, снайперские винтовки и противопехотные мины МОН-90. Выявленный арсенал планировалось использовать российские диверсанты для совершения диверсий в приграничных районах Харьковщины.
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А скільки ж там залишилося?
Город Харьков и Харьковская область по-прежнему находятся в зоне риска. Некоторые проукраинские политики называют Харьков «осиным гнездом» сепаратизма.
Статистика за 1933 год гласит:
Из Горьковской области в Одесскую область прибыл 141 эшелон переселенцев.
Братская Белоруссия не пожалела для Украины 68 эшелонов переселенцев.
Из западных областей РСФСР в Днепропетровскую область привезли 125 эшелонов россиян.
Из центрально-черноземного региона России доставили и расселили в Харьковской области пассажиров ста восьмидесяти восьми (188) железнодорожных эшелонов.
Из Ивановской области на Донбасс прибыло 147 эшелонов русскоговорящих переселенцев.
Коммунистическая партия переселяла колхозами вместе с лошадьми, коровами, овцами и сельскохозяйственным инвентарем. Переселяли российских учителей и интеллигенцию. Переселяли семьями, вместе со стариками и детьми. Размещали переселенцев в пустые, но еще не остывшие дома, хозяева которых умерли страшной смертью от голода.
Интеллигенты из России захватили с собой на новое место жительства не только домашнюю утварь, но и российскую культуру, искусство и обычаи.
Поэтому украинцы 81 год (с 1933 по 2014) слушали в концертах по заявкам радиослушателей песню «Коробейники» про блудливого челнока, который «матросил» с потенциальной покупательницей в некошеной ржи.
По обычаю петербуржскому, по обычаю древнерусскому - учили местных жителей переселенцы - после первой выпитой рюмки не закусывают, а между первой и второй - перерывчик небольшой. Таким образом, вторым хитом на землях Тараса Шевченко на многие годы стала песня «Очи черные» о беспробудном пьянстве и залитой вином скатерти.
И если учесть, что каждая прибывшая семья произвела на свет по двое - трое детей, то цифра пришельцев, ненавидящих МОВУ, выглядит внушительной. Теперь их тянет домой, в ордынский улус. Украинцы не возражают, а некоторые даже согласны купить им билет на поезд в один конец.
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm
керівництвом Найвеличнішого , але наше ЗСУ , зірвали іхні ганебні плани 😠
Вірю тільки ЗСУ і патріотам нашоі країни , які роблять все можливе і неможливе , для нашоі перемоги 😕