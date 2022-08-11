Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Украинским защитникам необходимы дроны для корректировки огня по российским оккупантам.
Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Орки идут в наступление, ожесточенные бои, нашим бойцам нужна помощь! В район Марьинки и на херсонское направление нужны три дрона. Дроны корректируют артиллерию и помогают уничтожать рашистов. Прямо сейчас нужно собрать деньги. Каждая копейка, это помощь!
Квадрокоптер Аутел лайт с доп бат – 62 тыс., квадрокоптеры Мавик 3 – цена одного 92 тыс.
Отчет за прошедшую неделю.
Понедельник:
- 8 тыс. на генератор;
- 8 тыс. на 2 планки до ак.;
- 1200 - шуруповерт;
- 26300 - 3 планшета;
- 1400 - 3 картки памяти;
- 1050 - 3 чехла на планшеты- 46000 (округлила).
Вторник - дрон Аутел лайт з доп бат - 60 тыс.
Среда -тепловизор та далекомер - 54 тыс.
Четверг- квадрокоптер Мавик 3 - 64 тис. (1689 евро)
Пятница - тепловизор Модель Rattler TC35-384 - 88 578 грн
Суббота - тепловизор Fuzion 35-384 - 85 386 грн и 43 тыс. грн добавила на покупку авто для разведки", - рассказала вона.
Реквизиты для помощи:
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