РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12427 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 985 7

Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам необходимы дроны для корректировки огня по российским оккупантам.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Орки идут в наступление, ожесточенные бои, нашим бойцам нужна помощь! В район Марьинки и на херсонское направление нужны три дрона. Дроны корректируют артиллерию и помогают уничтожать рашистов. Прямо сейчас нужно собрать деньги. Каждая копейка, это помощь!

Квадрокоптер Аутел лайт с доп бат – 62 тыс., квадрокоптеры Мавик 3 – цена одного 92 тыс.

Отчет за прошедшую неделю.

Понедельник:

- 8 тыс. на генератор;
- 8 тыс. на 2 планки до ак.;
- 1200 - шуруповерт;
- 26300 - 3 планшета;
- 1400 - 3 картки памяти;
- 1050 - 3 чехла на планшеты- 46000 (округлила).

Вторник - дрон Аутел лайт з доп бат - 60 тыс.

Среда -тепловизор та далекомер - 54 тыс.

Четверг- квадрокоптер Мавик 3 - 64 тис. (1689 евро)

Пятница - тепловизор Модель Rattler TC35-384 - 88 578 грн

Суббота - тепловизор Fuzion 35-384 - 85 386 грн и 43 тыс. грн добавила на покупку авто для разведки", - рассказала вона.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталия Августа

UA753220010000026204306753142

ИПН 2653916860

Смотрите: Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 01
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 02
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 03
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 04
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 05
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 06
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 07
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 08
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 09
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 10
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 11
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 12
Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова 13

помощь (7863) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
11.08.2022 17:14 Ответить
Позор главзебу, такой мелочью не может обеспечить.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:37 Ответить
Допоможемо!
показать весь комментарий
11.08.2022 17:44 Ответить
Ці квадрокоптери для дітей. Там нема ніякого захисту від РЄБ.
Це дорога в один кінець з кінцями.
Привязуйте до вудки, як це роблять сепари.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:50 Ответить
Дев'ять років війни,армія пробирається,і жоден за це не відповів,можете плюватись але ми приречені на ганьбу та поразку
показать весь комментарий
11.08.2022 18:27 Ответить
Пошла ты ..... Главное,что твоя рос .армия не побирается))). Иран не даст соврать. Но если ты не тролль а просто дура, тогда прости.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:05 Ответить
у притулы 600 милионов
показать весь комментарий
11.08.2022 19:12 Ответить
 
 