Защитникам на херсонское направление и в район Марьинки необходимы дроны, продолжаются ожесточенные бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам необходимы дроны для корректировки огня по российским оккупантам.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Орки идут в наступление, ожесточенные бои, нашим бойцам нужна помощь! В район Марьинки и на херсонское направление нужны три дрона. Дроны корректируют артиллерию и помогают уничтожать рашистов. Прямо сейчас нужно собрать деньги. Каждая копейка, это помощь!

Квадрокоптер Аутел лайт с доп бат – 62 тыс., квадрокоптеры Мавик 3 – цена одного 92 тыс.

Отчет за прошедшую неделю.



Понедельник:



- 8 тыс. на генератор;

- 8 тыс. на 2 планки до ак.;

- 1200 - шуруповерт;

- 26300 - 3 планшета;

- 1400 - 3 картки памяти;

- 1050 - 3 чехла на планшеты- 46000 (округлила).

Вторник - дрон Аутел лайт з доп бат - 60 тыс.



Среда -тепловизор та далекомер - 54 тыс.



Четверг- квадрокоптер Мавик 3 - 64 тис. (1689 евро)



Пятница - тепловизор Модель Rattler TC35-384 - 88 578 грн



Суббота - тепловизор Fuzion 35-384 - 85 386 грн и 43 тыс. грн добавила на покупку авто для разведки", - рассказала вона.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталия Августа

UA753220010000026204306753142

ИПН 2653916860

Смотрите: Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

























