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Рашисты третий раз за сутки обстреливали район вблизи ЗАЭС, попали в пожарную часть, - "Энергоатом". ФОТО

Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.

В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - подчеркнули там.

Смотрите: Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС, зафиксировано 10 "прилетов", - мэр Орлов. ВИДЕО

Рашисты третий раз за сутки обстреливали район вблизи ЗАЭС, попали в пожарную часть, - Энергоатом 01
Рашисты третий раз за сутки обстреливали район вблизи ЗАЭС, попали в пожарную часть, - Энергоатом 02

обстрел (27760) Энергоатом (411) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+7
Каже щоб Україна вивела війська з України.
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11.08.2022 18:20 Ответить
+5
а шо тама гутерриш гутарит по этому поводу???
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11.08.2022 18:16 Ответить
+3
Передали привіт гуталіну та гросі, так, нічого дивного.
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11.08.2022 18:19 Ответить
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а шо тама гутерриш гутарит по этому поводу???
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11.08.2022 18:16 Ответить
Каже щоб Україна вивела війська з України.
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11.08.2022 18:20 Ответить
ЦЕНЗОР УЖЕН БЫЛ 4 ЧЕТВЕРТЫЙ ЗА СЕГОДНЯ ОБСТРЕЛ.... ПОВРЕЖДЕНА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ВОЗЛЕ 1 БЛОКА... сообщили только что ряд телеграмм каналов
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11.08.2022 18:22 Ответить
Передали привіт гуталіну та гросі, так, нічого дивного.
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11.08.2022 18:19 Ответить
То обстріляйте АЕС мордора... Їх 3и до яких можна дістати поки що радіолокаційними ракетами, загрози АЕС не буде Ушкодить РЛС, що охороняє станцію.... невже так важко додуматись....
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11.08.2022 18:21 Ответить
Провокатор, а последствия обстрела Украиной руцкой атомной станции тяжело прочесть в глазах мира? Когда вас уже начнут банить на ЦЕНЗОРЕ
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11.08.2022 18:24 Ответить
Возле границе Украины построено три атомные станции на рабZee...Нововоронежская...Смоленская...ВСУ время заправить Гимарсы с дальностью полета ракеты 300 км...
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11.08.2022 18:23 Ответить
А може ипануть по станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B Дукованы в твоей Чехии, чтоб от вас пошло облако в рашку???
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11.08.2022 18:27 Ответить
Буквально только что по Запорожской АЭС нанесли четвёртый за день удар. Попали на территорию станции совсем недалеко от первого энергоблока, - Энергоатом
Повреждена насосная станция, есть задымление. Ситуация обостряется, рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.https://t.me/insiderUKR/38708
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11.08.2022 18:25 Ответить
просто православные суки террористы перед заседанием ООН созвали пидо...ы обвиняя Украину просто в голове такое вранье и лож просто бесятся сегодня будуть сать всем в глаза ну что чмо оон вас в очередной раз мордой в русские саки окунут что международная организация превратилась в базарно задворную организацию как Вас классно в дерьмо окунают а Вы только мычите
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11.08.2022 18:43 Ответить
Якщо так звана світова еліта знову проковтне руйнування цієї станції, рашисти візьмуться за інші... Макрон, Шольц і Бідон накінець б мали витягнути свої голови з лайна...

Енергоблоки не взірвуться там вони дещо іншого типу але спрацювання деяких аварійних систем приведе до повного виведення з ладу станції, без можливості відновлення.... Думаю мордор через неспроможність захватити Україну знищує всю економіку і енергосистему в тому числі....

Але у нас є старого типу енергоблоки на інших станціях, і там уже не так все однозначно....
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11.08.2022 19:22 Ответить
Те, що ти написав - люта маячня, немає на українських АЕС ніяких систем, які приводять до виведення блоків з ладу. Усі наші блоки проектів 70-х років, але за рахунок модернізацій, вони мають дуже високий рівень безпеки.
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12.08.2022 07:56 Ответить
 
 