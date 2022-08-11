Рашисты третий раз за сутки обстреливали район вблизи ЗАЭС, попали в пожарную часть, - "Энергоатом". ФОТО

Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.



Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.



В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - подчеркнули там.

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