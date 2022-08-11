Рашисты третий раз за сутки обстреливали район вблизи ЗАЭС, попали в пожарную часть, - "Энергоатом". ФОТО
Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.
Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.
В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - подчеркнули там.
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+7 Kite #527076
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+5 Вася Шевченко #371210
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+3 Erlich Bachman
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Повреждена насосная станция, есть задымление. Ситуация обостряется, рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.https://t.me/insiderUKR/38708
Енергоблоки не взірвуться там вони дещо іншого типу але спрацювання деяких аварійних систем приведе до повного виведення з ладу станції, без можливості відновлення.... Думаю мордор через неспроможність захватити Україну знищує всю економіку і енергосистему в тому числі....
Але у нас є старого типу енергоблоки на інших станціях, і там уже не так все однозначно....