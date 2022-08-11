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Семьи российских солдат, погибших на войне в Украине, получают похоронки на бланках 1974 года. ФОТО

рф,арміярф,путін

В России семьи погибших во время полномасштабной войны против Украины военнослужащих получают извещения о смерти, выписанные на бланках, изготовленных еще в Советском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщила российская правозащитница Марина Литвинович.

Как отмечает автор публикации, извещения о смерти, которые приходят родителям погибших в Украине солдат, были напечатаны на советском предприятии Гознак почти 50 лет назад - в 1974 году.

Литвинович отметила, что такие "документы" дают право ходатайствовать о назначении пенсий и льгот выплат согласно законодательству СССР.

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Семьи российских солдат, погибших на войне в Украине, получают похоронки на бланках 1974 года 01

"То есть армия еще живет при СССР. Только вот вопрос - еще или уже?" - написала правозащитница.

Отметим, что на прикрепленном Литвинович фото идет речь о 21-летнем Ударцеве Алексее Аркадьевиче, который погиб 09.07.2022 года в результате минометных обстрелов на специальной военной операции на территории "ДНР".

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 августа потери российской армии в процессе полномасштабной войны составляют около 43 тысяч военнослужащих.

Автор: 

армия РФ (19633) документ (400) смерть (9250) потери (4427)


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Топ комментарии
+37
***** правит больше чем этот пожил.
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11.08.2022 18:48 Ответить
+28
Нехай і так, аби побільше таких бланків завповнили б!
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11.08.2022 18:49 Ответить
+14
Сім'ї отримують похоронки з 70-х.
Солдати воювали та загинули на техніці 60-х.
Не здивуюся, якщо компенсації почнуть виплачувати дореформеними радянськими грошима зразка 50-х.
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11.08.2022 18:51 Ответить
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***** правит больше чем этот пожил.
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11.08.2022 18:48 Ответить
так и тятя не пожившего, скорее всего, младше самого бланка.
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11.08.2022 18:57 Ответить
ви зрозуміли до чого кацапня готувалась з 1971 року?
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11.08.2022 20:38 Ответить
як кажуть:
"жил бесславно, помер позорно", про що засвідчує подібний папірець про дурну смерть на ідіотській "спецопєрації" від випадкової міни

такий папірець навіть нащадкам буде соромно показати
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11.08.2022 21:30 Ответить
Хоча, папірець прикольний!

Вдумайтесь, він є підставою для встановлення пенсії від імені вже неіснуючої держави!
Рашка це суцільний фейк і люди в ній - фантоми

Ну і скотськн відношення, оп'ять же - навіть на нові бланки не тратяться -
старі гімнастьорки, старі каски, вещьмєшок часів царя Гороха і трухлявий пожовтілий бланк довідки про смерть в фіналі!

Одноразові солдати...
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11.08.2022 21:37 Ответить
Бумаги нет, чернила тоже, печатная техника импортная.. да и лень морочить голову с этими бланками... Итак сойдет..
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11.08.2022 18:48 Ответить
Гвоздей своих нет,принтера все в жопе-картриджи засохли,чернилки все пробухали,тонером занюхивая,какие бланки...
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11.08.2022 19:01 Ответить
Бланки 1974 року, це ще підсвідоме нагадування про брежневский застой... ностальгія за молодостью, партиею та комсомолом.
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11.08.2022 19:32 Ответить
На цих бланках могли бути прізвища і імена покоління 60-х років, але совок здох
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11.08.2022 20:39 Ответить
*****.Еще кацапье недовольно.Вот им отличный дедовский вариант.А то,видиш ли, бланки им не нравятся.


Скажите спасибо что ради экономии бумаги вам,*****,похоронки еще не приходят на ценниках от трусов.
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11.08.2022 19:56 Ответить
Показовий лист - "доплатить 30 коп" за звістку про смерть..
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11.08.2022 21:41 Ответить
похоронки приходили у конвертах , тому конверта боялися як чорта (( так що той лист не похоронка , нюансів оплати листів під час тієї війни не знаю ((
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11.08.2022 22:42 Ответить
Нехай і так, аби побільше таких бланків завповнили б!
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11.08.2022 18:49 Ответить
100%!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.08.2022 19:11 Ответить
Використають все що заготовили для Афганістану.
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11.08.2022 18:49 Ответить
Афганістан у грудні 1979 року почався. У 1974 ще більш менш мирно було.
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11.08.2022 19:21 Ответить
ну значит еще где-то (за точность не поручусь))) но, типа Ангола, Бангладеш, Мозамбик....)))
короче там, где и не должно было быть... но встрявали, куда не просили )))
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11.08.2022 19:40 Ответить
Це просто іронія.
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11.08.2022 21:45 Ответить
На территорії комплексу Батьківщина-Мати у Києві є невеличкий музей, де зібрані експонати зі всіх війн, в яких брав участь радянський союз. Ми тільки Афганістан і знаємо з тих всіх походеньок.
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11.08.2022 20:24 Ответить
Та ні , то не через те , а тому що компенсацію "безутішним" кацапським вдовушкам і свиноматкам видаватимуть москвичами 1974 року випуску ))
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11.08.2022 22:45 Ответить
***** создал утильзавод для быдла под названием днр
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11.08.2022 18:49 Ответить
Ещё и письма триугольные.
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11.08.2022 18:50 Ответить
без марок ))))
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11.08.2022 19:41 Ответить
Марки на листи на фронт і з фронту не потрібні були. Навіть вже в мирні часи листи до і від солдатів строкової служби надсилались без марок.
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11.08.2022 20:12 Ответить
moskovia delenda est!
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11.08.2022 18:51 Ответить
Ceterum autem censeo, Moscoviem esse delendam🤟
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11.08.2022 23:32 Ответить
Сім'ї отримують похоронки з 70-х.
Солдати воювали та загинули на техніці 60-х.
Не здивуюся, якщо компенсації почнуть виплачувати дореформеними радянськими грошима зразка 50-х.
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11.08.2022 18:51 Ответить
Або облігаціями займу після 1945р.
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11.08.2022 20:17 Ответить
При сесере таких папірців наштампували дофіга і ще трішки перевиконуючи плани.
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11.08.2022 18:51 Ответить
та хочь на туалетному папері- побільше їм таких похоронок-
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11.08.2022 18:51 Ответить
Та хоч на бересті нехай пишуть, головне, щоб побільше.
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11.08.2022 18:51 Ответить
Когда в начале 00х я поступал в МГУ, нам в больничке раздавали медкнижки образца, наверное, 1949 года. Там надо было указывать, с какого по какой год находился на оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях, какие ранения получил в великой отечественной войне, и тому подобное. Через пару лет только книжки сменили на нормальные.

Так что бланк образца 1974 года в 2022 - это явный прогресс. Как говорил леонид ильич: "Задауайте уапросы, тауаришы, а то у меня бумажек ещё на дуа атуэта."
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11.08.2022 18:52 Ответить
"с заботой о оццах" - бумага не отбеленная, полезная для здоровья, паста в ручке - ровесник бланка, из биологически чистых чернил 40х годов того же века. шо им хоронякам ещё надо?
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11.08.2022 18:53 Ответить
Лапатнікі-видавайте краще на бланках на палучєніє жигулєй...
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11.08.2022 18:54 Ответить
откуда в таком колличестве бланки на получение жигулей в 1974 году? )))
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11.08.2022 18:58 Ответить
*****
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11.08.2022 18:55 Ответить
***** - не *****, а 5 минут смеха продлевают жизнь на пол-часа.
Так почему бы и не поржать над дурачками...
И удовольствие получить и жизнь продлить.

Уже 1000 лет две основные беды россии - дураки и дороги.
И если с одной бедой более-менее научились справляться с помощью асфальтоукладчиков, то что делать с дорогами, никто до сих пор и не знает
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11.08.2022 19:01 Ответить
Причем, одна беда ремонтирует другую! )))))
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11.08.2022 20:58 Ответить
Хтось зміг прочитати назву на селеного пунту мордору на тій бумажці?
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11.08.2022 19:01 Ответить
п. Металлургов
Волгоград, Волгоградская обл., Россия

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11.08.2022 19:07 Ответить
Дякую.Хочу зазначити що відслідковую сайт блокнот.волгоград, де дають інфу про "погібших за мірноє насєленіє донбасса" і там такого як єфрейтор ударцев не бачив. Загалом там вже десь до півтори сотні повідомлень про двохсотих орків. І багато з камишина-там ніби-то якась десантура приписана.
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11.08.2022 19:23 Ответить
Знайшов будинок батьків цього орка. Ніби не "голь пєрєкатная".І чого ж йому довбню не жилося в "срепной"?
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11.08.2022 19:45 Ответить
сам волгоград это обоссанное село, пыль, грязь, 4 улицы, две гостиницы, могу представить это п.металлургов))))
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11.08.2022 19:47 Ответить
Бував там ще в 80 році в службовому відрядженні як військовий. По загашниках не шастав, вів себе пристойно, жив центрі.Щось особливого не запам"ятав- та й було це в іншому житті!
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11.08.2022 22:15 Ответить
І це все довжиною 70км.
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11.08.2022 22:28 Ответить
Не "сім'ї солдат", а "сім'ї солдатІВ"
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11.08.2022 19:02 Ответить
"Правильная бумажка" для кацапа.) ...документ для возбуждения ходатайства о назначении пенсии (пособия) и предоставления льгот, установленных ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА ССР... с таким аусвайсом родичей можно слать.... за всеми благами в несуществующее государство.)))
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11.08.2022 19:02 Ответить
поселок Металургов, *****!
з одним цехом-заводом на весь поселок, який не працює вже 30-ть років
буква У в абетці у кацапів повинна означати УТІЛІЗАЦІЯ зайвого біомусора
можна б було нас не втягувати у ту справу, просто переробити на місці той цех металургійний на цех по утілізації русні, переробляти її на єтанол на місці, не втягуючи нас в процесс утілізації русні
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11.08.2022 19:02 Ответить
Так они, суки, с 74-года готовились?
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11.08.2022 19:03 Ответить
так это остатки от Вьетнамской войны и недовыданные за Афган, видать в планах было больше угробить людей
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11.08.2022 19:16 Ответить
Вчіть історію. Афганістан у грудні 1979 року почався. В'єтнам вже скінчився. Але весь час були й інші конфлікти. Можливо для Анголи готували.
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11.08.2022 19:28 Ответить
діди би гарділісь
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11.08.2022 19:03 Ответить
ZB
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11.08.2022 19:12 Ответить
такую похоронку и получить приятно!
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11.08.2022 23:28 Ответить
чого тут дивуватись ..... е люди які пішли геть, а е які пішли в совок.....

наша радість і біда одночасно що ми пішли різними дорогами з кацапами..... шкода що не так швидко зрозуміли як Балканскі країни, тому таку ціну і платимо.....
а кацапів можливо вилікуе якщо не погубить як каже сімоньян - голод і холод........
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11.08.2022 19:08 Ответить
Теперь мамка с татком, сидят и за голову берутся.... Кто это за урод такой ДНР (или ЛНР) откуда он взялся, чево он сделал чтобы сын погиб за него...(дадут ли "жигулину" белую, али нет??) Где оно хоть такое находится, ну и т.д.... И горький боярышник ****...т с двух стканов!!
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11.08.2022 19:09 Ответить
А цікаво побачити похоронку на таких орків:Сегодня утром, 8 августа, в воинской части Волгограда простились с двумя офицерами, погибшими в ходе боевых действий на Украине. 37-летний Пивнев Олег Сергеевич и 38-летний Мукатов Канат Халимадденович пали при исполнении воинского долга. Прощание состоялось на территории воинской части, к которой были прикреплены павшие бойцы. Вначале церемониймейстер рассказал о личном пути каждого военнослужащего.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/zhenshchiny-ne-mogli-otoyti-ot-groba-v-volgograde--1507950
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11.08.2022 19:12 Ответить
Яка різниця.
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11.08.2022 19:19 Ответить
Ударцев ударно сдох.
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11.08.2022 19:23 Ответить
Даёшь взад эссср!
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11.08.2022 19:25 Ответить
Для россиян это не похоронка, это выигрышный билет в Спортлото, с главным призом, автомобиль
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11.08.2022 19:26 Ответить
Совок 2.0
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11.08.2022 19:28 Ответить
напрасцна старушка ждйот сина дамой єй скажт ана заридаєтЬ
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11.08.2022 19:30 Ответить
рашистская семья получила купон на приобретение "жигулей".
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11.08.2022 19:31 Ответить
Не можна вбити ворога, ворог знищений або ліквідований, тому перестаньте публікувати новини пишучи що кацапи люди якіх вбили.
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11.08.2022 19:32 Ответить
аби лада-КАЛіна була, це просто папір
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11.08.2022 19:42 Ответить
РабZeя навеки осталась в 1941 году...Гитлер Молотов Риббентроп и Сралин там рулят... Кстати тушонку Рузвельта от США четыре года получали в дохлом Совке только офицеры мавзолейного Вермахта...солдаты краснопузые жрали траву и и кору с деревьев...
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11.08.2022 19:45 Ответить
Скоро в них і цей мотлох закінчиться - в хід піде береста...)))
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11.08.2022 19:46 Ответить
льгот предусмотреных законодетельсвтом Союза ССР 😂, ********
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11.08.2022 19:48 Ответить
А могли би і 1944 року
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11.08.2022 19:55 Ответить
пошли жигули по месту назначения...
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11.08.2022 19:56 Ответить
бутусов, а зачем эта "новость"? читая украинские новости понимаешь, прожив всю жизнь в нормальной идеологии, религии и стране, украинской журналистике и ее чурналистам так далеко до стандартов мировой журналистики, что... стыдно...
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11.08.2022 20:11 Ответить
и по оружию и по бумагам ( вспомните листовки времен чечни) все у них подходит к концу... скоро на бересте
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11.08.2022 21:26 Ответить
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11.08.2022 21:48 Ответить
Танки з н/з зняти можна, а чому бланки ні😀
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11.08.2022 23:47 Ответить
Так андрофаги й мешкають реально в умовному есересері.
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12.08.2022 00:39 Ответить
ПЛЕШИВЫЙ КРОВЬЮ УПИВАЕТСЯ
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12.08.2022 06:55 Ответить
тепер родичі з радістю обміняють цей папірець на довгоочікувану ладу
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13.08.2022 18:41 Ответить
 
 