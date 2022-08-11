Семьи российских солдат, погибших на войне в Украине, получают похоронки на бланках 1974 года. ФОТО
В России семьи погибших во время полномасштабной войны против Украины военнослужащих получают извещения о смерти, выписанные на бланках, изготовленных еще в Советском Союзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщила российская правозащитница Марина Литвинович.
Как отмечает автор публикации, извещения о смерти, которые приходят родителям погибших в Украине солдат, были напечатаны на советском предприятии Гознак почти 50 лет назад - в 1974 году.
Литвинович отметила, что такие "документы" дают право ходатайствовать о назначении пенсий и льгот выплат согласно законодательству СССР.
"То есть армия еще живет при СССР. Только вот вопрос - еще или уже?" - написала правозащитница.
Отметим, что на прикрепленном Литвинович фото идет речь о 21-летнем Ударцеве Алексее Аркадьевиче, который погиб 09.07.2022 года в результате минометных обстрелов на специальной военной операции на территории "ДНР".
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 августа потери российской армии в процессе полномасштабной войны составляют около 43 тысяч военнослужащих.
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"жил бесславно, помер позорно", про що засвідчує подібний папірець про дурну смерть на ідіотській "спецопєрації" від випадкової міни
такий папірець навіть нащадкам буде соромно показати
Вдумайтесь, він є підставою для встановлення пенсії від імені вже неіснуючої держави!
Рашка це суцільний фейк і люди в ній - фантоми
Ну і скотськн відношення, оп'ять же - навіть на нові бланки не тратяться -
старі гімнастьорки, старі каски, вещьмєшок часів царя Гороха і трухлявий пожовтілий бланк довідки про смерть в фіналі!
Одноразові солдати...
Скажите спасибо что ради экономии бумаги вам,*****,похоронки еще не приходят на ценниках от трусов.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
короче там, где и не должно было быть... но встрявали, куда не просили )))
Солдати воювали та загинули на техніці 60-х.
Не здивуюся, якщо компенсації почнуть виплачувати дореформеними радянськими грошима зразка 50-х.
Так что бланк образца 1974 года в 2022 - это явный прогресс. Как говорил леонид ильич: "Задауайте уапросы, тауаришы, а то у меня бумажек ещё на дуа атуэта."
Так почему бы и не поржать над дурачками...
И удовольствие получить и жизнь продлить.
Уже 1000 лет две основные беды россии - дураки и дороги.
И если с одной бедой более-менее научились справляться с помощью асфальтоукладчиков, то что делать с дорогами, никто до сих пор и не знает
Волгоград, Волгоградская обл., Россия
з одним цехом-заводом на весь поселок, який не працює вже 30-ть років
буква У в абетці у кацапів повинна означати УТІЛІЗАЦІЯ зайвого біомусора
можна б було нас не втягувати у ту справу, просто переробити на місці той цех металургійний на цех по утілізації русні, переробляти її на єтанол на місці, не втягуючи нас в процесс утілізації русні
наша радість і біда одночасно що ми пішли різними дорогами з кацапами..... шкода що не так швидко зрозуміли як Балканскі країни, тому таку ціну і платимо.....
а кацапів можливо вилікуе якщо не погубить як каже сімоньян - голод і холод........
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/zhenshchiny-ne-mogli-otoyti-ot-groba-v-volgograde--1507950