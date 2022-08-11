Семьи российских солдат, погибших на войне в Украине, получают похоронки на бланках 1974 года. ФОТО

В России семьи погибших во время полномасштабной войны против Украины военнослужащих получают извещения о смерти, выписанные на бланках, изготовленных еще в Советском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщила российская правозащитница Марина Литвинович.

Как отмечает автор публикации, извещения о смерти, которые приходят родителям погибших в Украине солдат, были напечатаны на советском предприятии Гознак почти 50 лет назад - в 1974 году.

Литвинович отметила, что такие "документы" дают право ходатайствовать о назначении пенсий и льгот выплат согласно законодательству СССР.

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"То есть армия еще живет при СССР. Только вот вопрос - еще или уже?" - написала правозащитница.

Отметим, что на прикрепленном Литвинович фото идет речь о 21-летнем Ударцеве Алексее Аркадьевиче, который погиб 09.07.2022 года в результате минометных обстрелов на специальной военной операции на территории "ДНР".

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 августа потери российской армии в процессе полномасштабной войны составляют около 43 тысяч военнослужащих.