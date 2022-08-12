Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко. ФОТОрепортаж

11 ракетных обстрелов пережил в эту ночь Краматорск.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне били по частному сектору, по предварительной информации, повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств, жертв и раненых нет", - отмечает он.

Кроме того, по словам Кириленко, в эту ночь рашисты обстреляли ракетами Курахово. Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Никто из них, к счастью, не пострадал.

"Из-за обстрелов в городе произошли пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин", - добавляет Кириленко.

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"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращают наши города и поселки в руины и уничтожают местное население. Находиться на территории области опасно. Поэтому еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", - обращается он к жителям региона.