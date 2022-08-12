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Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко. ФОТОрепортаж

11 ракетных обстрелов пережил в эту ночь Краматорск.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне били по частному сектору, по предварительной информации, повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств, жертв и раненых нет", - отмечает он.

Кроме того, по словам Кириленко, в эту ночь рашисты обстреляли ракетами Курахово. Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Никто из них, к счастью, не пострадал.

"Из-за обстрелов в городе произошли пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин", - добавляет Кириленко.

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Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 01
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 02
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 03
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 04
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 05
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 06
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 07
Ночью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску. Вражеские ракеты били по Курахову, известно о двух погибших, - Кириленко 08

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращают наши города и поселки в руины и уничтожают местное население. Находиться на территории области опасно. Поэтому еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", - обращается он к жителям региона.

армия РФ (19650) Краматорськ (2303) обстрел (27784) ракеты (3609) Донецкая область (9972) Кириленко Павел (638)


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П,охоже это все с Черного моря... Ночью в Одессе была тревога. Шокирует и бесит, что мы не в состоянии перекрыть это закрытое болото.
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12.08.2022 08:27 Ответить
Всі без виключення рашисти - вбивці і варвари, злочинці і просто виродки! Але ми маємо бити по ним у відповідь ще жорстокіше ніж вони! Чому досі не палає Бєлгород?!!!!!!!???? Це не війна, а якесь посміховисько терпіли київських!
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12.08.2022 10:08 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 14:47 Ответить
 
 