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Россияне обстреляли из "Градов", "Ураганов" и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия снова накрыла огнем два района в Днепропетровской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг не прекращает террора мирных людей... Российская армия снова накрыла огнем два района области.

По Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.

В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.

По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Изуродованы 4 частных дома и автомобиля. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую громаду. Есть разрушение жилья. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли из Градов, Ураганов и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко 01

Россияне обстреляли из Градов, Ураганов и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко 02

Россияне обстреляли из Градов, Ураганов и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко 03

Россияне обстреляли из Градов, Ураганов и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко 04

Россияне обстреляли из Градов, Ураганов и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко 05

обстрел (27784) ураган (233) ГРАД (280) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4068)


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