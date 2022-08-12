Россияне обстреляли из "Градов", "Ураганов" и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российская армия снова накрыла огнем два района в Днепропетровской области
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
"Враг не прекращает террора мирных людей... Российская армия снова накрыла огнем два района области.
По Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.
В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.
По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Изуродованы 4 частных дома и автомобиля. Предварительно люди не пострадали.
В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую громаду. Есть разрушение жилья. Люди невредимы", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль