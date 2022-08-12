Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Повреждено учебное заведение, полотно дороги и админздание, - Синегубов. ФОТО

Минувшей ночью россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Из Белгорода было выпущено сразу 4 ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 3 ночи 2 ракеты, предварительно - С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады.

"В то же время в Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты зафиксирован в Киевском районе. К счастью, без пострадавших", - информирует глава региона.

Также этой ночью удары оккупантов зафиксировали в с. Циркуны и между Циркунами и Черкасскими Тишками в Харьковском районе. Последствия устанавливаются.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы. По данным экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадали гражданские в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах: 2 раненых в Циркунах - 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, состояние - среднее. 62-летний мужчина получил легкие ранения в Дергачевской громаде. В Купянском районе 54-летний тракторист подорвался на мине, состояние среднее. В Золочевской громаде мужчина 23 лет получил ранения, женщина 51 года, к сожалению, погибла", - добавляет Синегубов.

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Он также отмечает, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники держат позиции и наносят ответные удары. После недавних попыток штурма враг сейчас пытается пополнить свои потери в живой силе и технике.

"Кроме того, наши силы ПВО сбили над Харьковской областью 2 ракеты "Калибр", выпущенные россиянами из акватории Каспийского моря", – резюмирует Синегубов.