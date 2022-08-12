Двум работникам железной дороги в оккупированном Мелитополе сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева двум лицам, назначенным оккупантами на должности в филиале "Приднепровской железной дороги" в г. Мелитополь, сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия после полномасштабного вторжения на территорию Украины вооруженных сил Российской Федерации подозреваемые, находясь на территории временно оккупированного г. Мелитополь, наладили сотрудничество с представителями государства агрессора.

"Указанные лица добровольно приняли предложение оккупантов занять должности заместителя начальника станции Мелитополь регионального филиала "Приднепровская железная дорога" и заместителя начальника по подвижному составу ГП "Мелитопольская железная дорога". Работая на оккупационные власти, подозреваемые оказывают давление на работников железной дороги, склоняя их к сотрудничеству с представителями государства-агрессора и принуждая к заключению трудовых договоров с новым руководством", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Главного управления "И" ДЗНГ Службы безопасности Украины.