СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТОрепортаж
Некоторые маршруты незаконной переправки призывников пролегали в страну-агрессор и временно оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал СБУ.
"В Киеве: киберспециалисты СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки из работников одного из комиссариатов, адвокатов и врачей, организовавшую так называемый "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста.
В Харьковской области: разоблачены злоумышленники, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины в ЕС, но через территорию РФ.
Однако эта схема так и не заработала - сотрудники СБУ нейтрализовали ее уже на подготовительном этапе.
В Запорожье: ликвидирован еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников во временно оккупированный Крым. Прайс колебался от 5 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от возраста и количества человек.
У Чернігівській області: затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі", - повідомили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фактично торгівлю українцями розвели.
у вас, елітні правоохоронці-бюджетники, там в ОПі та на печерських пагорбах засланцями аж кишить, а ви займаєтеся муйньой, зебіли, блін
ніж боротьба з корупцією
Вам самій не смішно?
Якби заносили, то все було чікі-пікі, як казав депутат гавнюковіча.
треба було просто хоча б водієм чи прибиральником в 95-й квартал влаштуватись - і маєш зелений коридор! ганяй туди-сюди через кордон
Вже скандал у країнах наших партнерів. Керівники Вишів з історією на кілька сотень років пишуть листи своїм Президентам. Бо документи їх закладів - несправжні, дибіл на кордоні так вирішив, у нього усний наказ.
А як зам Кличка 40-річний "студент" виїхав, йому можна? Єта савсєм другоє(С).
Всех, кто хочет уехать - отпускать на двух условиях.
1. Конфискация имущества и всех активов.
2. Лишение гражданства.
На эти средства лучше обеспечить свою армию и пригласить профессиональных военных, чем получить трусов и предателей из тех, кто не хочет защищать Украину.