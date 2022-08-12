СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТОрепортаж

Некоторые маршруты незаконной переправки призывников пролегали в страну-агрессор и временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал СБУ.

"В Киеве: киберспециалисты СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки из работников одного из комиссариатов, адвокатов и врачей, организовавшую так называемый "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста.

В Харьковской области: разоблачены злоумышленники, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины в ЕС, но через территорию РФ.

Однако эта схема так и не заработала - сотрудники СБУ нейтрализовали ее уже на подготовительном этапе.

В Запорожье: ликвидирован еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников во временно оккупированный Крым. Прайс колебался от 5 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от возраста и количества человек.



У Чернігівській області: затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі", - повідомили в СБУ.

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