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СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТОрепортаж

Некоторые маршруты незаконной переправки призывников пролегали в страну-агрессор и временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал СБУ.

"В Киеве: киберспециалисты СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки из работников одного из комиссариатов, адвокатов и врачей, организовавшую так называемый "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста.

В Харьковской области: разоблачены злоумышленники, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины в ЕС, но через территорию РФ.

Однако эта схема так и не заработала - сотрудники СБУ нейтрализовали ее уже на подготовительном этапе.

В Запорожье: ликвидирован еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников во временно оккупированный Крым. Прайс колебался от 5 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от возраста и количества человек.


У Чернігівській області: затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі", - повідомили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла производство и назначила экспертизы для проверки "прослушки", которую нашли дома у Портникова

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 01

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 02

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 03

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 04

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 05

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 06

СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу 07

граница (5303) призыв (744) СБУ (20023)


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Топ комментарии
+17
виборці зеленського втікають
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12.08.2022 10:00 Ответить
+17
Хай провірять ще один масштабний канал - "95 квартал", цим підерам зелений ублюдок зробив зелене світло за кордон.
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12.08.2022 10:27 Ответить
+12
******** долбоебы, дайте уже людям выезжать, они все равно воевать не будут взымайте плату , . . Ну это же понятно ,что такой бизнес будет расти, как грибы . Почему Петровский, ( нарик) уехал ,а остальные не могут .
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12.08.2022 10:05 Ответить
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виборці зеленського втікають
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12.08.2022 10:00 Ответить
хоть пасміялісь, мляді
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12.08.2022 10:04 Ответить
Обрали клоуна папріколу, а тепер ви тут воюйте, а ми за бугор.
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12.08.2022 10:05 Ответить
А в защите Украины участвуют остальные 27 процентов?
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12.08.2022 10:06 Ответить
ці точно голосували за нього
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12.08.2022 10:07 Ответить
Цікаво, що саме дозволяє вам казати про "точно голосували за нього"? У вас є якась інформація, чи тільки фантазії?
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12.08.2022 11:36 Ответить
Впевненість. Бо всі пофігісти і симпатики трусні голосували за ЗЕ.
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12.08.2022 13:31 Ответить
власне, так і писали масово- хоть паржьом, ну а єслі буде війна, я біжу в інші країни
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12.08.2022 10:08 Ответить
я зетелепня не обирав, платив усі податки, працював 20 років офіційно з уплатою усіх налогів, а ті хотіли щоб їм було смішно... коміка обрали значить. Дехто крав як міг, і будував, будував маєтки попід Київом, Харковом та іншими містами.... а як вдарили - так моя тільки но виплачена кредитна квартира накрилася, всі речі знищені... ну то й їжте отакенною ложкою! Останнєю каплею було звісно те, що Зеля знав що нападуть і нічого не робив, не проконтролював, чи замінований перехід з Криму а лише патякав про шашлики у травні....
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12.08.2022 11:28 Ответить
доречі, нікому не копійки не заплатив, біля кордону декілька разів спілкувався з СБУ, нацгвардією, поліцією, блокпостами.... навіть коли за голками на ринок ходив, слідкували, наче останній шпигун... прийшлося навіть нитки з голкою , що придбав, демонструвати....
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12.08.2022 11:44 Ответить
а мало бути 73%, ось якраз ці відсотки і втікають. А ті що 50%, давно зрозуміли, що помилилися і помилки точно вжде не зроблять. Якраз вони і будуть вироком для влади, бо хто як не вони пам'ятають обіцянки Боневтіка.
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12.08.2022 10:47 Ответить
було 73%, а стало зараз, як пишуть різні агенції вже, 91%.
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12.08.2022 13:38 Ответить
А ПОРТНОВА С СЫНКОМ ПРИЗЫВНИКОМ ,Суркисов с внуком, Наумова и тысячи высокопоставленных гнид -предателей с почестями провели с миллионами напизженными в Украине‼️
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12.08.2022 10:25 Ответить
никто не хочет умирать
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12.08.2022 10:26 Ответить
І той зелений канал яким втік партянка?
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12.08.2022 10:03 Ответить
******** долбоебы, дайте уже людям выезжать, они все равно воевать не будут взымайте плату , . . Ну это же понятно ,что такой бизнес будет расти, как грибы . Почему Петровский, ( нарик) уехал ,а остальные не могут .
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12.08.2022 10:05 Ответить
Так це ОПачі і роблять бабки.
Фактично торгівлю українцями розвели.
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12.08.2022 10:12 Ответить
Потому что Петровскому МОЖНО и на нём и всей его многолетней банде не сделаешь результат. А здесь поналовив доходяг, которые не хотят и не будут воевать, можно показатели себе нарисовать, грозно демонстрируя - как же мы усиленно работаем! Кстати обратите внимание: сколько посадили за время войны наших чудесных врачей, которые липовыми справочками торгуют( именно справки выдают, а не лечат людей), военкомов, которые однозначно в доле ( это вообще у нас очень внимательная к "решению вопросов" категория лиц) и пограничников, которые не могут не видеть всех этих ломящихся по подделке за границу? А сколько уже свалило "студентов, больных, многодетных" и рассказывают сказки в Германии, Италии и Польше?
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12.08.2022 10:15 Ответить
В Кишиневе, например в отеле "Тайм" - что ни Гелик, так многодетный, что ни Майбах, так больной.
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12.08.2022 11:49 Ответить
А ви з тих чи тих?
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12.08.2022 12:20 Ответить
люди платят деньги чтобы уехать. они не хотят служить в ЗСУ . так пусть просто платят в бюджет Украины 10-15 тысяч долларов и валят . в ЗСУ с них толку не будет. а так хотя бы деньги на армию.
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12.08.2022 10:10 Ответить
А если человек не хочет служить в ЗСУ, но у него нет 10 тысяч долларов? что предложите в этом случае?
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12.08.2022 10:16 Ответить
только повеситься,
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12.08.2022 10:27 Ответить
Вам же написали «нелегальний» канал виїзду, тобто СБУ прибрало конкурентів, плати СБУ по $10-15 тис і вийзжай собі легально, але для вибрців ЗЕ треба вводити тройний тариф, ну чисто поприколу, або взагалі одразу на фронт
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12.08.2022 10:17 Ответить
Эти деньги до ЗСУ не дойдут клоунарий все на "дороги" ПУСТИТ ‼️
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12.08.2022 10:28 Ответить
От гівнюки, ти бачиш що вздумали! Невже забулися, що в Україні чоловіки це безправна худоба. Розстріляти втікачів!
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12.08.2022 10:12 Ответить
ловити "какубезразніци", он же планктон Зеленського - це наразі головнА робота для СБУ?..
у вас, елітні правоохоронці-бюджетники, там в ОПі та на печерських пагорбах засланцями аж кишить, а ви займаєтеся муйньой, зебіли, блін
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12.08.2022 10:17 Ответить
Хай провірять ще один масштабний канал - "95 квартал", цим підерам зелений ублюдок зробив зелене світло за кордон.
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12.08.2022 10:27 Ответить
А той канал чи річка, по якому виїхав портнов і весь "95 квартал" побудували від ОП чи від СБУ?
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12.08.2022 10:30 Ответить
Военное положение введено временно...повальной мобилизации нет...,отсюда вывод четырежды для откосивших...Зелемойских надо создать отдельный батальон..а Марьяну Безмозглую поставить комбатом...путлер навсегда сбежит в Бункер от страха
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12.08.2022 10:32 Ответить
Все СБУ давно пора разогнать за сдачу Украины в Херсоне первые драпанули , аж пятки сверкали🤮ГАНЬБА
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12.08.2022 10:33 Ответить
в роздумах наскільки це важливіше
ніж боротьба з корупцією
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12.08.2022 10:34 Ответить
Так це і є корупція-пов'язані лікарі,воєнкоми,юристи,прикордонники.Можливо й хтось в верхах,кому "заносили" долю.
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12.08.2022 10:45 Ответить
Можливо й хтось в верхах,кому "заносили" долю.(С)
Вам самій не смішно?
Якби заносили, то все було чікі-пікі, як казав депутат гавнюковіча.
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12.08.2022 12:16 Ответить
от чудікі

треба було просто хоча б водієм чи прибиральником в 95-й квартал влаштуватись - і маєш зелений коридор! ганяй туди-сюди через кордон
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12.08.2022 10:34 Ответить
russisches Vieh, geh nach Hause, es gibt keinen Wodka
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12.08.2022 10:38 Ответить
Не бачу в списку "масштабних каналів нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон" того самого каналу по якому портнов із синком, суркіс з онуками, тупіцкий та інші виїхали закордон.
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12.08.2022 10:37 Ответить
а там, за кордоном, в Криму, та Білорусі чоловіки радо вступали до російського війська, щоб воювати проти "біндерівців", які утискали їх на батьківщині..., а в Україні вони від війни тікали... еге ж
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12.08.2022 10:54 Ответить
СБУ робе поки задля галочці.Кадри ще ті.Взувають нас в лапті.
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12.08.2022 11:09 Ответить
Ви придурки легальних студентів, які чесно вступили у цьому році, НЕ випускаєте. Відсрочка є, а на навчання зась. Сидить вгодоване чмо на кордоні, маринує дітей по 10 годин і каже 19-річному, чому ти не на фронті.
Вже скандал у країнах наших партнерів. Керівники Вишів з історією на кілька сотень років пишуть листи своїм Президентам. Бо документи їх закладів - несправжні, дибіл на кордоні так вирішив, у нього усний наказ.
А як зам Кличка 40-річний "студент" виїхав, йому можна? Єта савсєм другоє(С).
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12.08.2022 11:26 Ответить
Даю лайфкак

Всех, кто хочет уехать - отпускать на двух условиях.
1. Конфискация имущества и всех активов.
2. Лишение гражданства.
На эти средства лучше обеспечить свою армию и пригласить профессиональных военных, чем получить трусов и предателей из тех, кто не хочет защищать Украину.
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12.08.2022 11:43 Ответить
Повністю згідний! Я в цій країні нічого не нажив. Нехай конфісковують мого велосипеда. Тільки дайте виїхати в іншу країну, де я зможу працювати і жити, а не виживати.
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12.08.2022 11:55 Ответить
Да чего там мелочиться давай предлагай сразу к стенке и трибунал 3-х как при НКВД там тоже с раскуркуливания (конфискации) начинали
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12.08.2022 11:59 Ответить
То почніть з себе товаришу молдованин
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12.08.2022 12:13 Ответить
Ні конкуренції!!!
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12.08.2022 11:44 Ответить
😁 обхохочешся от коментов. Почти всем Зе поперек горла стал...))) Все с "нулевки" вещают ))) шоколадку отрабатывают ))).Во всем что происходит виноваты вы сами...за шмат гнилоїї ковбаси ви рідну матір продасте...лиш попроси (Шевченко). С 91-го продаете и размениваете Украину за крохи с барского стола. Имейте смелость не врать себе.
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12.08.2022 12:25 Ответить
Перетин кордону - прерогатива СБУ та ДПСУ.
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12.08.2022 12:25 Ответить
 
 